A la hora de sacar los pasajes para un vuelo, sin importar si es un viaje de turismo o de negocios que sacó una empresa para su trabajador, se cuenta con una serie de derechos ante determinados inconvenientes.

Entre ellos se encuentra el solicitar una indemnización por el tiempo perdido, pedir la reprogramación del vuelo, entre otras cuestiones. Los derechos en cada caso.

Qué se puede reclamar si perdí un vuelo

En el caso de la pérdida de un vuelo por no haber llegado a tiempo por hechos ajenos a la empresa como no haber salido con anticipación, tráfico, distracción, entre otras cuestiones, la empresa no está obligada a realizar ninguna devolución.

En estos casos, se puede acudir al mostrador de la aerolínea y explicar la situación. Si el avión aún no despegó, es posible que permitan el embarque. Asimismo, es importante aclarar que muchas empresas suelen ofrecer boletos especiales.

Por ejemplo, algunas compañías cuentan con una opción de recuperación para un vuelo perdido por razones ajenas a ellos. Por lo general cubre a la persona si no llega a tiempo y la demora no es superior a las 4 horas.

En estos casos, los trabajadores pueden buscar un asiento en el próximo vuelo disponible o incluso hacer una devolución del importe del billete. En el caso de que el problema sea de la empresa, según lo detallado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) en su página oficial, el reclamo se puede hacer por una demora en el vuelo por más de cuatro horas.

Estas deben ser por circunstancias operativas, técnicas o de índole comercial. En estos casos, se puede hacer el reclamo de forma virtual a través del sitio oficial de la ANAC. Asimismo, los pasajeros en esta situación pueden reclamar lo siguiente:

Ser incluidos de forma obligatoria en el vuelo inmediato posterior del mismo transportador para su destino, o al endoso de su contrato de transporte, en lo que se incluye conexiones con espacio confirmado, cuando sea aceptable para los pasajeros

Ser incluidos en otra ruta, pero que se dirija hacia el destino indicado en el contrato, por los servicios del transportador o en los servicios de otro transportador, o por otro medio de transporte. En estos casos, se encuentras sujetos a disponibilidad de espacio. Además, si la suma de la tarifa, el cargo por exceso de equipaje y cualquier otro cargo de servicio aplicable por la nueva ruta es mayor que el valor de reintegro del billete o de la porción aplicable del mismo, el pasajero no tendrá que pagar ningún extra. Debe ser el transportador quien se debe hacer cargo de esos costos. Asimismo, si el nuevo vuelo es más barato, se debe reintegrar la diferencia si la tarifa y cargos para la ruta

Recibir una compensación por embarque denegado, según las regulaciones del transportador

Obtener la inmediata devolución, en el caso de corresponder, del precio del contrato de transporte no utilizado y conforme a las modalidades de pago efectuadas.

Es importante mencionar que aquellos pasajeros que, voluntaria y expresamente, acepten la compensación por embarque denegado y a realizar el transporte en alguna de las condiciones detalladas con anterioridad, no tendrán derecho a efectuar ningún tipo de reclamo posterior al transportador

Es decir, que deben atenerse a los servicios incidentales que provea la aerolínea a su cargo ante esta situación, aunque no le sean beneficiosos. Además, la aerolínea debe proporcionar a los pasajeros sin recargo los siguientes servicios:

Comunicación telefónica o cablegráfica al punto de destino y comunicaciones locales

Comidas y refrigerios de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo

Alojamiento en hotel, en el aeropuerto o en la ciudad, cuando la demora de un vuelo exceda las cuatro horas

Transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto

Cabe mencionar que estas restricciones no aplica a cancelaciones por fenómenos climáticos.