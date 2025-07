Europa no empezó a cobrar tasa de ingreso ETIAS pero ya piensan en triplicar el costo

La Unión Europea implementaría un cobro para turistas extranjeros que provengan de países que no requieran un visado y la tasa sería más alta de lo pensado

La Unión Europea se prepara para implementar un nuevo requisito de entrada para turistas extranjeros provenientes de países que actualmente no necesitan visado. Se trata del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS), una autorización electrónica que, aunque aún no está operativa, ya es objeto de debate por una propuesta para triplicar su costo inicial. La medida, que busca reforzar los ingresos propios de la UE, afectaría a viajeros de Argentina, pero también provenientes de naciones como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Brasil y Australia.

Aunque el sitio oficial de la Unión Europea indica que el ETIAS costará 7 euros, y que actualmente no hay que realizar ningún trámite, la Comisión Europea ha propuesto elevar esa tasa significativamente. El sistema, cuya implementación está prevista para el último trimestre de 2026, generaría un cobro que sería más alto de lo pensado.

Trámite para ingresar a Europa: proponen aumentar la tasa ETIAS

Inicialmente, el costo de la autorización ETIAS estaba fijado en 7 euros para los solicitantes, con exenciones para menores de 18 años o mayores de 70 años al momento de la solicitud. Sin embargo, medios europeos aseguran que la Comisión Europea ha propuesto ahora triplicar esta tasa, elevándola a 20 euros.

Esta subida se justifica, según Bruselas, para "ajustar" el precio a la inflación y a los "costos operativos adicionales", como los cambios técnicos necesarios para implementar el sistema. Además, se busca equipararla con otros sistemas de autorización de viaje similares que ya se aplican en países como Estados Unidos (ESTA) o el Reino Unido (ETA).

La propuesta de aumento de la tasa ETIAS, que no requiere la aprobación unánime de todos los Estados miembros de la UE (a diferencia de otros recursos propios), se enmarca en el Marco Financiero Plurianual (MFP), el presupuesto a largo plazo de la UE para el período 2028-2034. Se estima que esta medida generaría 300 millones de euros adicionales al año para el presupuesto de la UE.

ETIAS para Europa: quiénes necesitarán la autorización y cómo se tramitará

Una vez en vigor, la autorización ETIAS será un requisito de entrada a 30 países europeos (todos los Estados miembros de la UE excepto Irlanda, además de Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza), para ciudadanos de países que no requieran visa. Se requerirá para estancias de corta duración, generalmente de hasta 90 días dentro de cualquier período de 180 días.

La lista de países que necesitarán esta autorización incluye, además de Argentina, a naciones como Estados Unidos, Canadá, Japón y el Reino Unido. En Sudamérica, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay, también deberán tramitarla. Los viajeros menores de 18 años y mayores de 70 estarán exentos del pago de la tasa, al igual que los familiares de ciudadanos residentes o nacionales de algún país de la UE.

El trámite para obtener la autorización ETIAS se realizará exclusivamente a través de la página web oficial dispuesta por los organismos europeos: europa.eu/etias. El proceso será sencillo y ágil, y la mayoría de las solicitudes recibirán respuesta en pocos minutos. No obstante, en casos que requieran revisión adicional, la respuesta podría demorar hasta 14 o 30 días, por lo que es importante realizar la solicitud con anticipación al viaje planificado.

Es crucial recordar que la autorización ETIAS no es una visa; se solicita en línea, no requiere ir a un consulado ni la recolección de datos biométricos, y será más rápida y económica que una visa Schengen. Sin embargo, tener una autorización ETIAS válida no garantiza automáticamente el derecho de entrada; los agentes de frontera verificarán que se cumplan las condiciones de ingreso. Es fundamental llevar el mismo documento de viaje utilizado en la solicitud de ETIAS, ya que de lo contrario, se podría denegar el embarque o el ingreso.