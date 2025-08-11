La aerolínea argentina que pocos conocen pero vuela a destinos muy demandados

Más allá de Aerolíneas Argentinas, JetSmart o Flybondi, hay otra compañía que realiza vuelos comerciales desde Aeroparque, Mar del Plata, Bariloche y más

En el vasto y diverso territorio argentino, la conectividad aérea siempre fue un desafío. Durante décadas, la inmensidad del país y la lejanía de algunas de sus regiones más australes, como la Patagonia, generaron la necesidad de crear puentes aéreos que conectaran a sus habitantes con los centros de mayor densidad poblacional y, a la vez, impulsaran el desarrollo de comunidades apartadas. Si bien en los últimos años el mercado aerocomercial se dinamizó con la aparición de nuevas aerolíneas low cost, muchos desconocen la existencia de un actor histórico que continúa cumpliendo esta función vital: las Líneas Aéreas del Estado (LADE).

Fundada en 1940, esta compañía estatal depende directamente de la Fuerza Aérea Argentina y del Ministerio de Defensa de la Nación. Su misión no es la de competir en el mercado de la aviación comercial, sino la de fomentar la conectividad y garantizar el acceso aéreo a puntos estratégicos del país que, por su ubicación o demanda, no siempre son rentables para las empresas privadas. A lo largo de su historia, LADE fue un pilar fundamental para unir el país, especialmente en la Patagonia, y llegó a tener una escala en las Islas Malvinas entre 1972 y 1982, un servicio que se interrumpió con el conflicto del Atlántico Sur.

LADE y sus vuelos comerciales que conectan la Patagonia

Aunque su nombre no sea tan familiar como el de las aerolíneas más grandes, LADE opera vuelos regulares con tarifas accesibles desde importantes aeropuertos y hacia destinos de alta demanda turística y comercial. Su principal área de operación se centra en la Patagonia, uniendo ciudades clave con poblaciones más pequeñas y ofreciendo una alternativa de transporte esencial para sus habitantes.

Las rutas de LADE se caracterizan por una programación semanal que optimiza la conexión entre las diferentes localidades del sur, estableciendo una red de vuelos que cubre las necesidades de sus habitantes. Las principales rutas y sus días de operación son:

Lunes

IDA: Aeroparque - Mar del Plata - Bahía Blanca - Bariloche

VUELTA: Bariloche - Bahía Blanca - Mar del Plata - Aeroparque

IDA: Comodoro Rivadavia - Perito Moreno - El Calafate - Río Gallegos - Ushuaia

VUELTA: Ushuaia - El Calafate - Comodoro Rivadavia

IDA: Río Gallegos - Río Grande

VUELTA: Río Grande - El Calafate (Conexión con Comodoro Rivadavia) - Río Gallegos

Martes

IDA: Río Gallegos - Ushuaia

VUELTA: Ushuaia - Río Grande - Río Gallegos

Miercoles

IDA: Comodoro Rivadavia - Perito Moreno - El Calafate - Río Gallegos

VUELTA: Río Gallegos - El Calafate - Perito Moreno - Comodoro Rivadavia

IDA: Río Gallegos - Río Grande - Ushuaia

VUELTA: Ushuaia - Río Gallegos (Conexión con El Calafate, Perito Moreno y Comodoro Rivadavia)

Jueves

IDA: Aeroparque - Mar del Plata - Bahía Blanca - Bariloche

VUELTA: Bariloche - Bahía Blanca - Mar del Plata - Aeroparque

IDA: Río Gallegos - Río Grande - Ushuaia

VUELTA: Ushuaia - Río Gallegos (Conexión con El Calafate, Perito Moreno y Comodoro Rivadavia)

Viernes

IDA: Comodoro Rivadavia - El Calafate - Río Gallegos - Ushuaia

VUELTA: Ushuaia - Río Gallegos - El Calafate - Comodoro Rivadavia

Estos vuelos, si bien no tienen la frecuencia de las grandes aerolíneas, ofrecen una opción de viaje estable y, en muchos casos, son la única alternativa aérea para poblaciones alejadas de los principales centros urbanos. Como parte de su rol, LADE no solo transporta pasajeros, sino que también ofrece servicios de carga, incluyendo la posibilidad de utilizar su aeronave Hércules C-130 para vuelos de carga exclusivos, un servicio clave para el abastecimiento de mercaderías en la región.

La flota de LADE: de aviones comerciales a aeronaves de carga

La flota de LADE es un reflejo de su doble función: por un lado, el transporte de pasajeros y, por otro, el servicio de fomento y apoyo aéreo que forma parte de su misión estatal. Los aviones que utiliza LADE son operados por la Fuerza Aérea Argentina y han sido modernizados a lo largo del tiempo para garantizar la seguridad y el confort de sus pasajeros.

Actualmente, la flota está compuesta por una variedad de aeronaves que se adaptan a las distintas necesidades de las rutas:

Boeing 737: El modelo más grande y moderno de la flota. El 737-700, conocido como "Islas Malvinas", cuenta con capacidad para 140 pasajeros y tecnología de última generación. Además de operar en las rutas comerciales de LADE, también se utiliza para tareas estratégicas de la Defensa Nacional, como transporte de carga pesada, evacuaciones sanitarias y asistencia humanitaria.

El modelo más grande y moderno de la flota. El 737-700, conocido como "Islas Malvinas", cuenta con capacidad para 140 pasajeros y tecnología de última generación. Además de operar en las rutas comerciales de LADE, también se utiliza para tareas estratégicas de la Defensa Nacional, como transporte de carga pesada, evacuaciones sanitarias y asistencia humanitaria. Saab 340: Estos aviones de origen sueco son la incorporación más reciente y están diseñados para trayectos cortos y medianos, ideales para las condiciones geográficas de la Patagonia. Con un alto índice de seguridad, estos modelos modernizan la flota y brindan mayor confort a los pasajeros.

Estos aviones de origen sueco son la incorporación más reciente y están diseñados para trayectos cortos y medianos, ideales para las condiciones geográficas de la Patagonia. Con un alto índice de seguridad, estos modelos modernizan la flota y brindan mayor confort a los pasajeros. Fokker F-28: Un jet de corto alcance que fue el principal motor del transporte de pasajeros en la Patagonia durante muchos años.

Un jet de corto alcance que fue el principal motor del transporte de pasajeros en la Patagonia durante muchos años. Twin Otter: La aeronave de menor porte de la flota, pero fundamental para conectar las escalas más remotas y con pistas de aterrizaje más complejas, superando los desafíos orográficos de la región.

La aeronave de menor porte de la flota, pero fundamental para conectar las escalas más remotas y con pistas de aterrizaje más complejas, superando los desafíos orográficos de la región. Hércules C-130: Un avión de carga legendario y versátil que LADE utiliza ocasionalmente para vuelos de carga pesada.

Los aviones con los que LADE realiza sus vuelos comerciales

Con su operación, LADE no solo facilita el traslado de personas y mercaderías, sino que también cumple un rol social de gran importancia. Al conectar comunidades alejadas y ofrecer una alternativa de transporte aéreo, contribuye directamente a la integración del país y al desarrollo de sus regiones más australes, demostrando que, más allá de la competencia comercial, la conectividad es una política de estado.