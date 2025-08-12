La AFA anunció un acuerdo con 3 agencias de turismo deportivo que ofrecerán paquetes oficiales para seguir a la Selección Argentina en el ciclo 2025-2026

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) formalizó una alianza estratégica con tres agencias especializadas en turismo deportivo, que pasarán a ser representantes oficiales de la Selección Argentina en sus competiciones internacionales durante el ciclo 2025-2026. El acuerdo involucra a las empresas Somos Argentina, Modo Vuela y Mundo Tour Sports, que diseñarán y comercializarán paquetes para hinchas que quieran acompañar al equipo nacional en distintos destinos del mundo. El anuncio se realizó en un acto institucional que contó con la presencia del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, del ex arquero y campeón mundial Ubaldo Fillol, de Walter Rodríguez y de Leandro Petersen, director comercial y de marketing de la entidad.

La Asociación del Fútbol Argentino anunció que estas tres empresas se convierten oficialmente en agencias oficiales de la Selección Argentina de Fútbol para todas las competencias internacionales del ciclo 2025-2026, incluyendo la esperada Copa Mundial de la FIFA 2026. Este acuerdo permitirá a las agencias desarrollar paquetes exclusivos, hospitalidad premium, experiencias únicas y propuestas personalizadas para los hinchas que sueñan con alentar a la Albiceleste en cualquier rincón del planeta.

Entre los beneficios, se destacan entradas garantizadas, merchandising oficial incluyendo camisetas autografiadas por campeones del mundo y acceso a experiencias VIP para quienes viajen con estas agencias oficiales.

"Esta alianza inaugura una nueva etapa en nuestra estrategia comercial. Confiamos plenamente en estas tres agencias para representar a la Selección y a sus hinchas en el mundo. La unión entre pasión, experiencia y profesionalismo será la clave del éxito", expresó Leandro Petersen, Director Comercial y de Marketing de AFA.

Con este paso, la AFA fortalece su vínculo con los hinchas y proyecta una nueva forma de vivir el fútbol argentino: más cerca, más global y más emocionante que nunca.

Servicios y beneficios

Entre las prestaciones destacadas, los paquetes oficiales contemplarán:

Entradas aseguradas para los partidos del equipo nacional.

Merchandising oficial, que podrá incluir camisetas firmadas por jugadores campeones del mundo.

Acceso a experiencias vinculadas al plantel, como actividades especiales, zonas de hospitalidad y visitas guiadas.

Propuestas de hospitalidad premium en sedes deportivas.

Coordinación integral de viajes internacionales con asistencia durante todo el recorrido.

La AFA indicó que estos beneficios estarán disponibles únicamente para quienes contraten a través de las agencias designadas, con el fin de garantizar la autenticidad de los servicios y la seguridad de los asistentes.

Objetivos de la iniciativa

La alianza forma parte de la estrategia de expansión comercial y de vinculación con los hinchas que la AFA impulsa desde los últimos ciclos. Según Petersen, la colaboración con estas agencias busca "representar a la Selección y a sus hinchas en el mundo" y generar un marco de confianza para quienes viajen al exterior a seguir al equipo.

La AFA prevé que la demanda de este tipo de servicios aumente en los próximos meses debido al calendario de competiciones internacionales y, especialmente, a la proximidad del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

El proyecto contempla que las agencias ofrezcan propuestas tanto para partidos disputados en países cercanos como para viajes de larga distancia. Además de los encuentros oficiales, los paquetes podrían incluir partidos amistosos en distintas ciudades y giras internacionales de la Selección.

Las agencias participantes cuentan con trayectoria en la organización de viajes vinculados con eventos deportivos, lo que, según la AFA, facilitará la logística y la coordinación de grupos numerosos en destinos internacionales.