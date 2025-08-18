Llega el Travel Sale 2025: ofrecerá viajes nacionales e internacionales con descuentos y en cuotas

En el caso de los viajes internacionales, algunas agencias dispondrán de esquemas de financiación propios con mejores beneficios. Qué tener en cuenta

Del 25 al 31 de agosto, se desarrollará una nueva edición del Travel Sale, el evento que reúne a agencias de viajes y operadores turísticos con promociones exclusivas, descuentos y facilidades de pago para destinos nacionales e internacionales. La iniciativa busca incentivar el turismo durante la temporada baja y fomentar las reservas para el verano.

Más de 100 agencias participarán bajo el impulso de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), ofreciendo alternativas de pago adaptadas a distintos presupuestos. Los viajeros podrán acceder a paquetes nacionales con cuotas sin interés gracias a acuerdos con bancos y aerolíneas, que incluyen beneficios en vuelos, hoteles y servicios adicionales.

Travel Sale 2025: descuentos en viajes y pago en cuotas

En el caso de los viajes internacionales, algunas agencias dispondrán de esquemas de financiación propios, independientes de tarjetas y bancos, que permiten anticipar el pago en cuotas.

"En esta edición habrá múltiples alternativas de financiación para que más personas puedan concretar su próximo viaje. Las cuotas bancarias estarán enfocadas en destinos nacionales, pero también habrá opciones directas de las agencias para viajes al exterior. El objetivo es que cada viajero encuentre una alternativa que se ajuste a su presupuesto y pueda planificar con tranquilidad", destacó Martín Romano, vocero del Travel Sale.

Durante la semana del evento se sortearán más de 30 experiencias turísticas en Argentina y la región. Las modalidades de participación se difundirán a través de los canales oficiales del Travel Sale, incluyendo redes sociales y newsletters, dentro de una campaña digital orientada a generar expectativa.

El Travel Sale como motor del turismo

El presidente de FAEVYT, Andrés Deyá, subrayó la relevancia del evento para la industria: "No solo genera movimiento económico, también permite que miles de personas accedan a propuestas personalizadas para viajar por Argentina y el mundo, incluso en temporada baja. Cada edición demuestra el creciente interés de los argentinos por planificar sus viajes con profesionales y acceder a beneficios exclusivos".

Entre los participantes de esta edición se destacan las provincias de Neuquén, Salta, Jujuy, Catamarca y el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, junto con empresas como Europ Assistance, Axa Asistencia al Viajero, Hertz, Grupo 8 y Aerolíneas Argentinas, que ofrecerán paquetes y beneficios adicionales.

El turismo local y el impacto del Travel Sale

El Travel Sale llega en un momento de aumento del turismo internacional y disminución de los viajes internos, influenciado por un tipo de cambio favorable para salir del país. Según la CAME, durante las vacaciones de invierno viajaron 4,3 millones de personas dentro del país, un 10,9% menos que en 2024, con un gasto total de $1,5 billones, un 11,2% menor ajustado por precios constantes.

Aun así, el turismo local mantiene interés, con altos niveles de ocupación en destinos del norte: en Catamarca, Fiambalá alcanzó 99%, Belén 94%, Antofagasta de la Sierra 85% y la capital provincial 80%. En San Juan, Calingasta llegó al 80% y el Gran San Juan al 75%. En Jujuy, la Quebrada alcanzó 80% y el promedio provincial 73%, según la Cámara Argentina de Turismo (CAT).