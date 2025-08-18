Gol volará de Río de Janeiro a una de las provincias donde más creció el turismo

El mercado aerocomercial en Argentina está experimentando un notable crecimiento, con cada vez más aerolíneas interesadas en expandir sus rutas más allá de la capital. Ciudades como Córdoba, Mendoza y Rosario se han consolidado como puntos clave para el turismo y los negocios, atrayendo nuevas inversiones y conexiones internacionales. En este contexto de expansión y descentralización, la aerolínea brasileña GOL Linhas Aéreas anunció un paso importante: la incorporación de una nueva ruta directa que unirá Río de Janeiro con la provincia de Mendoza.

Este nuevo servicio, que se suma a la ya existente ruta entre San Pablo y Mendoza, responde al gran interés que despierta la región de Cuyo en los viajeros de Brasil, y a la demanda de los argentinos que buscan un acceso más cómodo a las playas cariocas. La conexión, que será estacional, fortalecerá el turismo entre ambos países y ofrecerá a los pasajeros más opciones para viajar, demostrando que el interior de Argentina es un mercado en pleno auge.

Pasajes de Mendoza a Río de Janeiro para el verano

La operación de los nuevos vuelos de GOL entre el Aeropuerto Internacional de Río de Janeiro (GIG) y el Aeropuerto Internacional de Mendoza (MDZ) se llevará a cabo durante la temporada de verano, un período de alta demanda para ambos destinos. A priori, los vuelos estarán disponibles desde el 5 de enero hasta el 12 de abril de 2026.

Para esta nueva ruta, GOL programó dos frecuencias semanales, sin escalas, con vuelos de ida y vuelta, para días sábados y lunes. La compañía utilizará aviones Boeing 737 con capacidad para 176 pasajeros, aunque algunas fuentes mencionan la posibilidad de utilizar el modelo 737-8 MAX, con capacidad para 186. Con esta adición, el mercado de vuelos entre Mendoza y Brasil se vuelve más competitivo, ya que la aerolínea JetSMART también ofrece una conexión entre ambos destinos. La competencia beneficia a los viajeros, que ahora tendrán más opciones para elegir.

El itinerario de los vuelos será el siguiente:

Salida de Río de Janeiro (GIG): 10:00 PM, llegando a Mendoza a las 2:25 AM del día siguiente.

Salida de Mendoza (MDZ): 3:15 AM, con aterrizaje en Río de Janeiro a las 7:00 AM.

El horario nocturno de los vuelos permite a los pasajeros aprovechar al máximo sus días de viaje. Para los brasileños, la ruta es una oportunidad ideal para visitar la región de Cuyo y disfrutar de la famosa vendimia. Para los mendocinos, el vuelo directo es una puerta de entrada a la red de conexiones de GOL, que les permitirá llegar no solo al principal destino turístico de Brasil, sino también a otras regiones como Salvador, Recife o Florianópolis.

Mendoza, cada vez con más vuelos internacionales

La decisión de GOL de sumar esta nueva ruta refuerza el estatus de Mendoza como un polo de conectividad internacional en Argentina. La provincia andina ha logrado consolidar una oferta de vuelos que va más allá de Buenos Aires, y que incluye a algunas de las aerolíneas más importantes del mundo.

Además de los vuelos de GOL, la provincia tiene conexiones con:

Copa Airlines : un vuelo diario a Panamá.

: un vuelo diario a Panamá. SKY : un vuelo diario a Santiago de Chile.

: un vuelo diario a Santiago de Chile. JetSMART : vuelos semanales a Santiago y Río de Janeiro.

: vuelos semanales a Santiago y Río de Janeiro. LATAM: vuelos a Sao Paulo, Lima y Santiago de Chile.

La próxima en sumarse podría ser la dominicana Arajet, ofreciendo pasajes low cost a Punta Cana. La creciente oferta de vuelos a la región de Cuyo refleja el atractivo que tiene el destino, no solo por su industria vitivinícola, sino también por sus paisajes, su gastronomía y su oferta de turismo de aventura. Para GOL, la nueva ruta representa una oportunidad para consolidar su presencia en el mercado argentino y capitalizar el interés de los viajeros por la diversidad de destinos que el país tiene para ofrecer.