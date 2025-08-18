Finalizó con éxito la 54ª Fiesta Nacional de la Nieve 2025 en Bariloche

Carreras de mozos, concurso de hacheros, 34 bandas y un tejetón solidario fueron algunas de las propuestas incluidas en cuatro días de intensa actividad

La 54ª Fiesta Nacional de la Nieve 2025 marcó un nuevo capítulo en la historia de Bariloche, con cuatro días de intensa actividad que ofrecieron una programación variada y masiva. La ciudad volvió a congregar a vecinos y turistas en un cronograma que combinó tradición, cultura y espectáculos de primer nivel, reafirmando el lugar de este evento como uno de los más importantes de la Patagonia.

El domingo, en el Centro Cívico, se llevó a cabo la elección de la Reina Nacional de la Nieve 2025, acto central de la celebración. En una velada que contó con la participación de miles de personas, Agustina Rodríguez Vida fue coronada como Reina, mientras que Camila Covichi resultó electa Primera Princesa y María José Fuentealba fue distinguida como Segunda Princesa.

Se celebró la 54ª Fiesta Nacional de la Nieve 2025 en Bariloche

La coronación fue seguida por el show de La T y la M, que ofreció un espectáculo de cierre multitudinario, sumando música y baile a una jornada que combinó lo identitario con la proyección turística.

La Fiesta comenzó el miércoles con una de las postales más representativas de la ciudad. Organizado por la Asociación Argentina de Instructores de Esquí y Snowboard (AADIDESS), el evento reunió a más de 400 esquiadores e instructores de los tres clubes locales —Esquí Club Bariloche, Club Andino Bariloche y Club Andino de Freestyle (CAF)—, junto a la Escuela Municipal de Esquí y 21 escuelas radicadas en Catedral.

El Concurso de Hacheros se realizó el sábado y volvió a mostrar la destreza de hombres y mujeres en pruebas de fuerza y técnica. Este año participaron 44 competidores, entre ellos 14 mujeres, lo que marcó una presencia destacada de género en una disciplina históricamente vinculada a la actividad forestal de la región. El certamen, que atrajo a cientos de espectadores, fue uno de los momentos más representativos que recuperó la Fiesta.

El Concurso del Pulóver fue otra de las propuestas más esperadas. Se desarrolló en el Puerto San Carlos y reunió a tejedoras de Bariloche y localidades cercanas que expusieron prendas elaboradas con técnicas artesanales y diseños innovadores. El desfile final permitió que el público pudiera apreciar el talento y la creatividad de las participantes, convirtiendo el evento en un homenaje a una práctica profundamente arraigada a la historia de los pioneros de la ciudad.

El Tejetón Solidario también se llevó adelante en el Puerto San Carlos y congregó a mujeres de distintas edades que aportaron su trabajo en la confección de prendas destinadas a sectores vulnerables. Más allá de la producción, el encuentro tuvo el valor de transmitir saberes de generación en generación y fortalecer el sentido comunitario de la Fiesta.

Actividades sobre el agua y en las calles

El Desfile Náutico sumó un atractivo diferente a la edición 2025. Con embarcaciones decoradas y un lago Nahuel Huapi despejado como escenario, la actividad se transformó en una postal que reflejó la relación entre la ciudad, la naturaleza y el turismo. Miles de personas se acercaron a la costanera para presenciar un espectáculo que ya forma parte del calendario festivo.

Algunas de las embarcaciones decoradas que se pudieron ver durante la Fiesta de la Nieve en Bariloche.

En paralelo, la Carrera de Mozos y Camareras, organizada por UTHGRA Bariloche, reunió a más de 75 participantes que recorrieron las calles céntricas con bandejas cargadas de vasos en equilibrio. La prueba, que combina destreza y resistencia, reconoce la tarea diaria de los trabajadores gastronómicos que sostienen uno de los motores principales de la economía local.

Escenarios y música para todos los públicos

La programación artística fue otro de los puntos fuertes de la Fiesta. El viernes, Luciano Pereyra se presentó en el Centro Cívico con un show que congregó a miles de personas. Con un repertorio variado y una puesta en escena sólida, el cantante logró uno de los recitales más convocantes de la edición.

Luciano Pereyra fue una de las figuras nacionales presentes en la Fiesta de la Nieve 2025.

El sábado fue el turno de Tiago PZK, quien aportó el sonido urbano y contemporáneo que atrajo a un público joven. Su show, cargado de energía y coreografías, completó una grilla musical pensada para llegar a distintos públicos y estilos.

La música local también ocupó un espacio relevante: a lo largo de los cuatro días se presentaron 34 bandas barilochenses que, con géneros que fueron desde el folklore hasta el rock, pasando por el pop y la cumbia, mostraron la diversidad cultural de la ciudad. Su participación reafirmó el carácter comunitario de la Fiesta y permitió que los artistas locales compartieran escenario con figuras de alcance nacional.

La Fiesta Nacional de la Nieve 2025 volvió a mostrar la importancia de este evento como motor de atracción turística, pero sobre todo como una instancia de reafirmación identitaria para la ciudad. La combinación de competencias tradicionales, propuestas culturales, espectáculos masivos y espacios solidarios le otorgan un valor que trasciende lo meramente festivo.

La Fiesta de la Nieve contó con el apoyo de auspiciantes privados y la Municipalidad de Bariloche.

El evento contribuyó a dinamizar la actividad turística en plena temporada invernal y generó un impacto positivo en la economía local. Pero además, fortaleció el sentido de pertenencia de la comunidad, que encontró en cada actividad un espacio para participar y reconocerse en sus raíces.

Organización y aportes

La edición 54 de la fiesta fue organizada por la Municipalidad de Bariloche, con el apoyo del Ente Mixto de Promoción Turística (EMPROTUR) y de la Provincia de Río Negro, con el acompañamiento de empresas privadas que se sumaron como auspiciantes y colaboradores: McDonald’s, Speed Unlimited, Cerveza Patagonia y Travel Rock, entre otras.