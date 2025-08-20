Cómo es y precios del tren que revolucionará la forma de viajar por Europa desde 2027

Aprovechando la extensa red ferroviaria que poseé el continente, una compañía alemana avanza con un modelo de negocio para competir con vuelos low cost

Viajar por Europa podría volverse más cómodo, privado y accesible a partir de 2027. Una startup alemana llamada Nox está desarrollando un ambicioso proyecto para reinventar los trenes nocturnos y convertirlos en una verdadera alternativa a los vuelos de corta distancia. Su modelo de negocio se basa en un concepto innovador: ofrecer un viaje nocturno con habitaciones 100% privadas a un precio similar al de una aerolínea de bajo costo.

Aprovechando la extensa red ferroviaria del continente, el objetivo de Nox es devolverle el esplendor a un medio de transporte que, según sus fundadores, ha quedado relegado por la incomodidad, la falta de privacidad y los precios elevados. Con un diseño pensado para la comodidad del pasajero, la compañía busca competir directamente con las aerolíneas, ofreciendo una experiencia de viaje diferente y atractiva para los viajeros que buscan una forma más relajada de trasladarse.

Nox: el nuevo tren en Europa a precios bajos y con máximas comodidades

Lo que diferencia a Nox de los trenes nocturnos tradicionales es su apuesta por la privacidad y el espacio personal. La compañía se propuso eliminar la necesidad de compartir cabinas con extraños, un factor que a menudo desalienta a los viajeros. Para lograrlo, todos los trenes contarán con habitaciones privadas para una o dos personas, diseñadas para brindar una experiencia de descanso similar a la de un hotel.

El diseño de las habitaciones se basa en las tres categorías que ofrecerá Nox:

Loft simple y doble: Habitaciones con camas elevadas y escaleras, que incluyen asientos y mesas separadas. Las camas, de dos metros de largo, se ubicarán en paralelo a la dirección del viaje, lo que permite una vista amplia desde la ventana.

Double Vista: Habitaciones con camas a baja altura, que pueden convertirse en dos asientos. En este caso, la cama se ubicará de manera vertical a la dirección del viaje, ofreciendo una vista panorámica desde la ventana.

Además del diseño interior, los trenes de Nox contarán con comodidades como la posibilidad de llevar equipaje sin restricciones de espacio, amplias mesas para trabajar o comer, y camas de dos metros de largo para garantizar un buen descanso, incluso para las personas más altas. La compañía también planea ofrecer servicios a bordo, como snacks y bebidas.

Así sería una de las alternativas del tren de Nox, con la cama para dos personas

Cuánto costará viajar en los trenes de Nox y a qué ciudades llegará

El cofundador de Nox, Janek Smalla, quien ayudó a lanzar FlixTrain y tiene una gran experiencia en el transporte de pasajeros, afirma que su modelo de negocio es viable gracias a un enfoque en la eficiencia y la estandarización. Según la compañía, su diseño permite transportar más pasajeros que los operadores tradicionales, lo que les permitirá ofrecer precios muy competitivos.

El costo de un viaje en un tren Nox comenzará en 79 euros para una habitación individual y 149 euros para una doble. La empresa se ha comprometido a que la experiencia premium sea tan asequible como un pasaje de avión. El proyecto, que ya reservó los vagones y está finalizando la aprobación del diseño interior, se encuentra en la etapa de preparación para su próxima ronda de financiamiento, con la meta de lanzar sus servicios en 2027.

La compañía comenzará con una sola línea y luego expandirá su red, con el objetivo final de ofrecer una alternativa nocturna a cada vuelo de corta distancia en Europa. Los pasajeros interesados pueden unirse al "Early Bird Club" de Nox para recibir actualizaciones, obtener descuentos y tener acceso anticipado a las reservas, y ya se puede explorar el mapa de sus rutas planeadas en su sitio web.

La red ferroviaria con la que pretende instalarse Nox en Europa

Algunas de las principales ciudades de Europa a las que planea llegar son: