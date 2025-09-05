Viajar para realizar compras se convierte en tendencia: los argentinos buscan paquetes integrales que optimizan tiempo y presupuesto

Los viajes de compras 2025 se consolidan como una de las principales motivaciones para los argentinos que viajan al exterior. Según Despegar, la empresa líder en viajes de Latinoamérica, la demanda hacia destinos con alta oferta comercial creció de manera sostenida. Brasil, Chile y Miami son los destinos más buscados por viajeros que priorizan aprovechar precios competitivos y variedad de productos.

Laura Amorós, Gerente Senior de Marketing de Despegar Argentina, explicó que "el viaje de compras dejó de ser ocasional para convertirse en una motivación central. Los argentinos buscan maximizar su presupuesto y combinar compras con turismo y cultura".

Los paquetes turísticos integrales permiten reservar vuelo, hotel y traslados, facilitando la planificación de viajes de compras en los principales destinos internacionales. Esta modalidad ofrece a los viajeros la posibilidad de recorrer centros comerciales, zonas gastronómicas y sitios culturales en un mismo itinerario.

Brasil encabeza los viajes de compras 2025, con más de