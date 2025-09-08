El crucero más grande del mundo ya está en el agua: saldrá al mercado en 2026

El Legend of the Seas, de Royal Caribbean, dio un paso clave rumbo a su esperado lanzamiento, a mediados del año que viene: cómo será

El Legend of the Seas, el crucero más grande del mundo, ha dado un paso crucial hacia su debut oficial. La nueva megaembarcación de la compañía Royal Caribbean completó con éxito su primera flotación en el astillero Meyer Turku en Finlandia, un hito técnico que lo acerca a su lanzamiento comercial previsto para agosto de 2026. La operación, que duró casi 12 horas y requirió llenar el dique seco con más de 92 millones de galones de agua, marca el inicio de la fase final de su construcción, que se completará en los próximos meses.

El Legend of the Seas, con una capacidad para hasta 7.600 pasajeros y 2.350 tripulantes, es la tercera nave de la revolucionaria clase Icon Class, que se destaca por sus dimensiones sin precedentes y una oferta de experiencias a bordo pensada para toda la familia.

Así será el crucero más grande del mundo, el Legends of the Seas, de Royal Caribbean

Con una eslora de 365 metros y 50 metros de manga, el Legend of the Seas cuenta con 18 cubiertas, 22 ascensores y siete piscinas. La nave ofrecerá ocho vecindarios temáticos, cada uno con experiencias únicas. Entre las principales atracciones se encuentra el parque acuático, descrito por la compañía como el más grande en su tipo, y una estructura de aventura llamada Crown’s Edge, que combina pasarelas y circuitos de cuerdas con vistas al mar.

El crucero no solo se destaca por su tamaño y entretenimiento, sino también por sus características técnicas y su compromiso con la sostenibilidad. Será el cuarto barco de Royal Caribbean propulsado por gas natural licuado (GNL) y contará con sistemas avanzados, como la recuperación de calor residual y la conexión de energía en tierra, que buscan minimizar su impacto ambiental.

Legends of the Seas: rutas e itinerarios para su debut

La temporada inaugural del Legend of the Seas está programada para el verano de 2026 en el hemisferio norte. El crucero ofrecerá vacaciones de siete noches por el Mediterráneo Occidental, con salidas desde Barcelona. Posteriormente, en noviembre de 2026, se trasladará al Caribe, donde realizará itinerarios de seis y ocho noches, incluyendo visitas al destino privado de la compañía en las Bahamas, Perfect Day at CocoCay.

Tras la flotación, la embarcación fue trasladada al muelle de equipamiento, donde se continuará con la instalación de sistemas eléctricos, maquinaria de cocina y la decoración interior. Las próximas etapas incluyen pruebas en puerto y en aguas abiertas antes de su entrega definitiva a Royal Caribbean, lo que marcará el inicio de la cuenta regresiva para que este gigante de los mares comience a navegar.