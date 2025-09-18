Un decreto define los feriados 2026, otorgando al Poder Ejecutivo la posibilidad de trasladar los que recaen en fines de semana, para generar más turismo

El Gobierno del presidente Javier Milei dio un paso decisivo para dinamizar el turismo interno con un cambio clave en los feriados trasladables y anticipa una serie de fines de semana largos para el año 2026.

Con la firma del Decreto 614/2025, publicada en el Boletín Oficial, se redefine la estrategia de los feriados que caen en fin de semana. La medida busca incentivar el turismo interno, aumentando los "feriados trasladables" y otorga a la Jefatura de Gabinete la potestad de decidir su reubicación.

Hasta ahora, la Ley 27.399 establecía que los feriados que caen en fin de semana permanecen inamovibles. Sin embargo, con este nuevo decreto, esas fechas podrán ser movidas al viernes anterior o al lunes siguiente, creando así más oportunidades de descanso extendido y facilitando la planificación de viajes familiares y actividades recreativas.

Qué fines de semana largos habrá en 2026

La nueva norma se enfoca en los feriados trasladables, que ofrecen la flexibilidad de ser movidos para generar fines de semana largos. Estos son los siguientes:

Miércoles 17 de junio de 2026: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (posible traslado).

Lunes 17 de agosto de 2026: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (traslado confirmado).

Lunes 12 de octubre de 2026: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (traslado confirmado).

Viernes 20 de noviembre de 2026: Día de la Soberanía Nacional (traslado para formar fin de semana largo).

Además, gracias a esta medida, ya se han confirmado los siguientes fines de semana largos, ideales para planificar una escapada:

Del sábado 14 al martes al 17 de febrero : por Carnaval.

: por Carnaval. Del jueves 2 al domingo al 5 de abril: un fin de semana XL que combina Semana Santa y el Día de Malvinas.

un fin de semana XL que combina Semana Santa y el Día de Malvinas. Del viernes 20 al domingo al 22 de noviembre: gracias al traslado del Día de la Soberanía Nacional.

Aún queda por definir si se sumarán más feriados puente, una facultad que tradicionalmente se reserva el Poder Ejecutivo para potenciar el turismo en periodos específicos.

Cuáles son los feriados inamovibles

Los feriados que son inamovibles y, por lo tanto, no pueden ser modificados por decreto en el calendario 2026, son los siguientes:

Año Nuevo.

Carnaval.

Día de la Memoria.

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes Santo

Día del Trabajador.

25 de mayo.

Día de la Bandera.

Día de la Independencia.

Inmaculada Concepción.

Navidad.

En la práctica, los argentinos podrán planificar sus actividades personales y profesionales con mayor eficiencia. Se espera que en los próximos meses se definan más detalles sobre los feriados puente para que el calendario 2026 quede completamente cerrado y accesible para toda la población.