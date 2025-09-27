La ciudad balnearia de Mar del Plata se prepara para el finde largo de octubre, clave para atraer turistas y anticipar la temporada de verano 2026

El turismo marplatense celebra el feriado largo de octubre, clave para anticipar reservas y medir la previa de la temporada 2026. La confirmación de que el viernes 10 de octubre será no laborable y se sumará al feriado del domingo 12 generó alivio entre empresarios turísticos de Mar del Plata.

De acuerdo con empresarios turísticos, este tipo de fines de semana suele concentrar una gran afluencia de viajeros y funciona como anticipo de lo que será la temporada estival.

En auto, tren o micro: cuánto cuesta viajar a Mar del Plaa

Para quienes parten desde la Ciudad de Buenos Aires, moverse en un auto mediano implica un gasto cercano a los 60 mil pesos entre peajes y combustible, siempre que no se circule a altas velocidades.

El tren todavía dispone de pasajes para los días previos y posteriores al feriado, con tarifas que oscilan entre $22.500 y $27.000.

En micro, las diferencias son notorias: hay opciones desde 30 mil pesos y otras que superan los 70 mil, saliendo desde Retiro o Liniers.

Opciones de alojamiento

Los hoteles de categorías bajas —1 y 2 estrellas— ofrecen paquetes para dos noches en habitación doble con precios entre 50 mil y 80 mil pesos.

En paralelo, departamentos y casas disponibles en plataformas como Airbnb se consiguen desde 20 dólares diarios en zonas céntricas.

El gasto estimado para una escapada

Un cálculo sencillo: una pareja que viaje en auto y se hospede dos noches, sin incluir comidas, necesitará aproximadamente 120 mil pesos para pasar tres días en Mar del Plata durante el próximo fin de semana largo de octubre.

Verano 2026: cuánto costará alquilar un departamento en Mar del Plata

Los precios de los alquileres temporarios en Mar del Plata para el verano 2025-2026 tendrán un incremento del 25% respecto al año anterior, según lo informó este jueves el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Mar del Plata. Los departamentos y casas estarán disponibles desde $300.000 hasta cerca de $1.000.000 por semana.

Según la información oficial, los precios sugeridos para la temporada son:

Departamentos de 1 ambiente (2/3 personas): desde $300.000

desde $300.000 Departamentos de 2 ambientes (3/4 personas): desde $470.000

desde $470.000 Departamentos de 3 ambientes (5/6 personas): desde $690.000

desde $690.000 Chalets de 3 ambientes (5/6 personas): desde $940.000

Desde el Colegio remarcaron que estos valores son orientativos y que cada operación dependerá del acuerdo entre propietarios e inquilinos. La idea es equilibrar accesibilidad para los turistas y rentabilidad para los propietarios en un contexto económico complejo.

Balnearios: precios definidos y reservas anticipadas

Algunos balnearios tradicionales ya definieron sus tarifas para la temporada. Uno de los casos más destacados es el Balneario 12 de Punta Mogotes, donde las reservas superan el 65% a poco más de una semana de anunciar los precios.

Las tarifas del Balneario 12 quedaron definidas de la siguiente manera: