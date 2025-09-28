En la Feria Internacional de Turismo, se anunciaron líneas de financiamiento para el turismo interno con una entidad bancaria. Hay diferentes opciones

La Feria Internacional de Turismo 2025 -FIT- fue el marco elegido por el Banco Nación para lanzar una nueva propuesta crediticia para impulsar los viajes recreativos en todo el país.

Durante la apertura del encuentro, Daniel Tillard, presidente de la entidad, anunció una serie de beneficios destinados a impulsar el consumo en el sector turístico. La propuesta incluye descuentos de hasta el 20% y la posibilidad de financiar viajes y actividades vinculadas con el sector en hasta 12 cuotas sin interés.

Las promociones estarán disponibles para los clientes que operen con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco Nación.

Entre los principales beneficios se destacan: la posibilidad de financiar en 6, 9 y 12 cuotas sin interés las compras en agencias de turismo habilitadas para operar en pesos y con destinos nacionales.

Promoción del turismo nacional

El anuncio se produjo en un contexto en el que el Gobierno busca fortalecer la recuperación del turismo

En hotelería y hostería, se aplicará un 10% de descuento sin tope de reintegro, además de planes de 9 y 12 cuotas sin interés a través de la billetera digital MODO BNA+.

Para la gastronomía, se otorgará un 20% de descuento con un tope de $10.000 por compra, también mediante MODO BNA+. El alquiler de autos podrá abonarse en 6 o 12 cuotas, mientras que los balnearios contarán con un 10% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés.

En el caso de los pasajes en micros de larga distancia nacionales, la promoción alcanza un 10% de descuento y 3 cuotas sin interés, sin tope de reintegro. Además, los productos regionales tendrán descuentos del 20% y la posibilidad de financiar en 3 cuotas sin interés, con un tope mensual de $20.000 por tarjeta.

El titular de la entidad, Daniel Tillard, subrayó la importancia de acompañar a una de las ramas más dinámicas de la economía. "Como principal Banco argentino no podemos dejar de tener una oferta muy potente a favor del turismo interno, por lo que hemos ampliado y reforzado nuestra propuesta permanente", señaló en el acto de apertura.

Además, agregó que la estrategia apunta a facilitar el acceso a los servicios turísticos y a potenciar la actividad: "Hemos decidido ampliar nuestras soluciones para que empresas del sector y cualquier persona mayor de edad puedan hacerse, instantáneamente, clientas del Banco y adherir a las promociones".

FIT y la presencia oficial

La FIT 2025 se desarrolla del 27 al 30 de septiembre en La Rural, con la participación de las 24 provincias argentinas y más de 60 países.

Javier Milei encabezó el acto de apertura acompañado por el presidente de la FIT, Andrés Deyá, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes Daniel Scioli y la secretaria general electa de ONU Turismo, Shaika Mai bint Mohammed Al Khalifa.

En su discurso, dijo que el turismo podrá expandirse plenamente solo si se sostiene la estabilidad: "Para afrontar este crecimiento se necesita energía, infraestructura, conectividad aérea y hotelera. Pero todo eso requiere inversión, y para que haya inversión se necesita estabilidad macroeconómica."

A su vez, hizo un llamado a confiar en la oferta turística nacional sin necesidad de políticas forzadas: "Los argentinos no necesitan excusas para elegir Argentina, solo necesitan tener la oportunidad. El camino no es a la fuerza, sino mejorando la oferta."

Cerró su discurso con un mensaje de aliento: "Estamos cada vez más cerca de sacar al país del fondo del abismo. Hagamos que todo este esfuerzo valga la pena. Vamos que se puede, vamos."

Durante la primera jornada, asistieron a la feria más de 62.000 personas, lo que representa un crecimiento del 8% respecto al primer día de la edición anterior y confirma, una vez más, a FIT como el encuentro más importante de la industria en América Latina.