La medida en Italia para luchar contra el turismo masivo: cobrarán un impuesto inédito

En un contexto en el que el turismo de masas amenaza con desbordar a muchas ciudades europeas, la pintoresca localidad de Bolzano, ubicada al norte de Italia, ha decidido implementar una medida insólita para enfrentar el problema: un impuesto específico para los perros que ingresen al territorio. La iniciativa, que entrará en vigor en 2026, impondrá una tasa diaria de 1,50 euros a los dueños de mascotas que viajen como turistas, en un esfuerzo por mitigar el impacto ambiental y sanitario que genera el exceso de visitantes.

Bolzano, la capital de la región de Tirol del Sur, es un imán natural para excursionistas y amantes de la montaña, dada su espectacular ubicación a los pies de las Dolomitas. Sin embargo, su creciente popularidad ha traído consecuencias negativas, como la acumulación de basura, el ruido y, según las autoridades, una gran cantidad de excrementos caninos sin recoger. El consejero provincial Luis Walcher, principal impulsor de la medida, calificó la situación como "insostenible" y consideró injusto que los residentes tuvieran que asumir los costos de la limpieza por la irresponsabilidad de quienes visitan la ciudad. La nueva tasa, explicó, servirá para financiar servicios de higiene, la creación de parques exclusivos para perros y la resolución de problemas sanitarios.

Impuesto a los turistas con perros en Italia: una solución polémica y con precedentes fallidos

Aunque la medida está dirigida a los turistas, los residentes de Bolzano también se verán afectados. El plan plantea la reintroducción de un impuesto anual de 100 euros por animal para los vecinos, lo que ha generado un intenso debate y ha provocado la indignación de diversas asociaciones. Organizaciones como la ENPA (Agencia Nacional de Protección de los Animales en Italia) y la AIDAA (Asociación Italiana para la Defensa de los Animales y el Ambiente) se han manifestado en contra, calificando la decisión como una "locura" que convierte a los animales en "cajeros automáticos fiscales" y castiga a las familias y turistas que actúan de manera responsable.

La decisión de imponer esta "perritasa" no es la primera estrategia de la ciudad para abordar el problema. Anteriormente, Bolzano intentó un proyecto que obligaba a los dueños a registrar el ADN de sus perros para identificar y multar a quienes no recogieran los excrementos, con sanciones que podían alcanzar los 600 euros. Sin embargo, la iniciativa fracasó debido a la falta de adhesión de los ciudadanos. Ahora, con esta nueva medida, las autoridades apuestan por una solución más directa, aunque, para sus críticos, es una respuesta punitiva en lugar de enfocarse en la educación cívica y en reforzar los controles efectivos.

Un caso más de la lucha de Italia contra el turismo de masas

La iniciativa de Bolzano no es un hecho aislado. Se suma a una serie de restricciones que se están volviendo cada vez más comunes en Italia, donde el turismo masivo ha tensionado la convivencia en ciudades y enclaves naturales. Al igual que Bolzano, otras grandes urbes y sitios turísticos han optado por medidas drásticas para proteger su patrimonio y la calidad de vida de sus habitantes.

Por ejemplo, Venecia se convirtió en la primera gran ciudad del mundo en aplicar un ticket de acceso diario para visitantes de un solo día, con el fin de descongestionar el centro histórico. En Florencia, para frenar la expulsión de residentes, se prohibió la apertura de nuevos alquileres turísticos en el casco antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad. Otras ciudades como Roma han endurecido sus normas de convivencia, con multas por acciones como bañarse en fuentes históricas o arrastrar maletas con ruedas sobre zonas arqueológicas. Incluso en la costa de Cerdeña se han introducido cupos diarios para el acceso a playas frágiles, para evitar que los turistas se lleven arena como recuerdo. La medida de Bolzano, al enfocarse en un aspecto tan sensible como las mascotas, abre un debate singular sobre la legitimidad de trasladar a los animales la responsabilidad del deterioro del espacio público.