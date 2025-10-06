Ideal para este finde largo: el pueblito del interior que la rompe en esta época del año

Con el feriado trasladado a este viernes 10 de octubre, miles de argentinos aprovecharán el fin de semana largo para hacer turismo

Hace algunas semanas, el Gobierno Nacional confirmó que octubre tendrá una nueva oportunidad para el turismo al trasladar el feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural (que este año caía domingo 12) al viernes 10. De esta manera, nace un nuevo fin de semana largo ideal para desconectarse de la rutina, hacer una escapada y conocer algún rincón nuevo del país.

En este contexto de primavera y turismo, hay una localidad que emerge como una opción ideal en el sur argentino, gracias a un espectáculo natural inigualable que alcanza su máximo esplendor exactamente en esta época: el pueblo chubutense de Trevelín. Conocido por su fuerte herencia galesa, esta pintoresca localidad está a punto de ver florecer a más de 2 millones de tulipanes en sus campos, creando un paisaje que parece sacado de un cuento.

Trevelín: el pueblito del campo de millones de tulipanes

El corazón de esta maravilla natural es el Campo de Tulipanes de Trevelín, un proyecto de la familia Ledesma que se inició en 1996 y hoy es una de las atracciones turísticas más importantes de la Patagonia. Cada primavera, el contraste de las incontables flores multicolores con los cerros y las cumbres nevadas de la cordillera de los Andes de fondo, ofrece una postal única e inolvidable.

La temporada de floración comienza en octubre y se extiende hasta principios de noviembre. Si bien el período ideal para ver a los tulipanes en su máximo esplendor es a partir de la segunda quincena de octubre, el fin de semana largo que comienza este viernes 10 de octubre se presenta como la oportunidad perfecta para ser testigo de esta maravilla. En redes sociales mostraron que ya hay tulipanes que empezaron a florecer.

Entre mediados de octubre y noviembre, Trevelín regala una postal única con sus tulipanes de colores

El campo está ubicado a solo 13 kilómetros del centro de Trevelín y la visita no requiere reserva previa. Los visitantes pueden recorrer los senderos delimitados entre los surcos de flores para tomar fotos increíbles. El lugar también cuenta con una confitería que ofrece opciones de almuerzo, café y la tradicional repostería galesa, perfecta para una pausa.

Para quienes buscan una experiencia aún más mágica, el campo ofrece visitas nocturnas bajo la luz de la luna llena y, si las condiciones climáticas lo permiten, es posible incluso realizar un vuelo en globo aerostático para ver el campo desde el cielo, una de las experiencias más exclusivas de la Patagonia.

El ingreso al campo de tulipanes tiene un costo de $32.000 por persona, aunque se puede comprar una entrada anticipada por la web con un descuento de dos mil pesos. Menores de 12 años entran gratis. El horario de visita es de 9:00 a 19:00. Para quienes no tienen vehículo propio, existen opciones de transporte público y taxis desde el centro de Trevelín, además de paquetes turísticos que incluyen el traslado.

Qué hacer en Trevelín, el pueblo de los tulipanes

La localidad, que el año pasado fue destacado en un concurso de la ONU por ser uno de los mejores pequeños pueblos turísticos del mundo, tiene mucho más para ofrecer además del campo de tulipanes. Durante tu visita, podés complementar la escapada de fin de semana con las siguientes actividades: