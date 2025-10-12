Buenos números en el fin de semana largo: cómo fue la ocupación en todo el país

Según datos de la CAME, casi un millón y medio de argentinos aprovecharon estos tres días de descanso para realizar una escapada turística

El fin de semana largo del 12 de octubre generó un importante movimiento turístico en todo el país, con cifras que superaron las expectativas y el registro del año pasado. De acuerdo con la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), se registraron 1.440.000 visitantes recorriendo el país, lo que representa un aumento del 2,1% en comparación con el mismo feriado de 2024.

El gasto total asociado a este flujo de turistas alcanzó los 262.627 millones de pesos, con un gasto promedio diario por persona de $91.190. La estadía promedio, según la CAME, fue de dos noches, mientras que el Observatorio Argentino de Turismo (CAT) la estimó en 2,3 días. El turismo interno se concentró en destinos naturales, termales y culturales, con picos de ocupación en diversas provincias.

Los destinos más elegidos del fin de semana largo: Córdoba, CABA y el Norte

La provincia de Córdoba se posicionó como uno de los destinos predilectos, logrando un promedio general de ocupación del 85%, con una estadía promedio de tres noches. El gasto estimado por persona en la provincia fue de $185.000.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) también vivió uno de sus mejores fines de semana largos del año, atrayendo a más de 100.000 visitantes. La capital experimentó una ocupación hotelera promedio del 70%, con un impacto económico estimado en 25.500 millones de pesos.

En el Norte argentino, la provincia de Jujuy alcanzó un promedio de ocupación del 73,5%, siendo la Quebrada de Humahuaca la región más demandada, con un 83,2% de ocupación. En Tucumán, el éxito se debió a eventos culturales, con las localidades de San Javier y Yerba Buena por encima del 85% y Monteros alcanzando el 99% gracias al Festival "Monteros, Fortaleza del Folklore".

Ocupación récord en Entre Ríos, Patagonia y Buenos Aires

El movimiento turístico fue bueno en la mayoría de las regiones, con varias localidades llegando a la plena ocupación:

Entre Ríos: El promedio provincial se ubicó entre el 60% y el 70%, pero localidades como Villa Elisa (99%), Santa Elena (90%) y Federación (75%) registraron picos muy altos.

El promedio provincial se ubicó entre el 60% y el 70%, pero localidades como Villa Elisa (99%), Santa Elena (90%) y Federación (75%) registraron picos muy altos. Patagonia: Neuquén capital superó el 70% de ocupación, mientras que el norte neuquino tuvo plena ocupación. En la costa atlántica de Río Negro, Las Grutas registró un 70% de ocupación y Playas Doradas alcanzó el 100% de su capacidad.

Neuquén capital superó el 70% de ocupación, mientras que el norte neuquino tuvo plena ocupación. En la costa atlántica de Río Negro, Las Grutas registró un 70% de ocupación y Playas Doradas alcanzó el 100% de su capacidad. Buenos Aires: Los destinos tradicionales y emergentes arrojaron un promedio de ocupación del 65%, con picos del 70% en ciudades como Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell, Tigre y Tandil. Chascomús también alcanzó el 70% de ocupación.

Otros puntos destacados con altos niveles de ocupación fueron Balde (100%) en San Luis, Calingasta (80%) en San Juan, y Rosario (80%) en Santa Fe. En La Rioja, la ciudad de Chilecito se destacó con una ocupación de entre 70% y 90% debido a la carrera de trail "Desafío Ichura".