La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) ha hecho público su informe semestral, destacando una mejora sostenida en el desempeño operativo de las principales compañías aéreas que operan en Argentina. Este resultado positivo es atribuido por la entidad a "un plan integral de fiscalización y supervisión" implementado desde el inicio de la actual gestión, cuyo objetivo central es garantizar la calidad y la previsibilidad en el transporte aéreo nacional.

Los indicadores de monitoreo correspondientes al primer semestre de 2025 muestran niveles de desempeño satisfactorios en todas las compañías. Esto se ve reflejado en una disminución significativa tanto en las cancelaciones como en las demoras que superan las cuatro horas, un factor crítico para la experiencia del pasajero, junto con un fuerte descenso en la cantidad de reclamos recibidos. Esta mejora sustancial del sistema aerocomercial, según el informe, es la consecuencia directa de la intensificación de los mecanismos de supervisión y la aplicación de sanciones frente a las irregularidades detectadas en los últimos dos años.

Según la ANAC, esta nueva fase de supervisión se enmarca en el proceso de modernización del sector, respaldado por la implementación del Decreto N° 809/2024, que actualiza el Reglamento de Contrato Aéreo de Pasajeros y Equipaje. Este movimiento regulatorio está destinado no solo a penalizar los incumplimientos, sino a promover estándares operativos más altos en general. "El foco es claro: construir un mercado predecible y sustentable donde las empresas operen con responsabilidad y respeten los derechos de los pasajeros, alineando el servicio nacional con las más altas exigencias internacionales, una meta indispensable para consolidar el turismo receptivo y la conectividad interna", aseguran.

Aerolíneas, Flybondi y JetSmart: el ranking de cumplimiento de horarios

En lo que respecta al cumplimiento de la programación oficial de vuelos, el informe de la ANAC muestra un ranking liderado por la aerolínea de bandera, con casi nueve de cada diez vuelos partiendo según lo planeado. Aerolíneas Argentinas alcanzó un sólido 92% de cumplimiento de su programación, lo que demuestra un alto nivel de predictibilidad operativa en su red.

Las compañías low-cost siguieron de cerca, confirmando la mejoría general del sector. Flybondi registró una tasa de cumplimiento del 85%, mientras que JetSmart se ubicó en el 83%. Este avance estadístico se traduce directamente en una mayor fiabilidad para los usuarios y una mejor planificación operativa para las compañías involucradas en el tráfico aéreo interno.

Adicionalmente, el informe resalta una reducción sostenida en la proporción de vuelos con demoras superiores a cuatro horas, un indicador crucial de regularidad operativa. Aerolíneas Argentinas y JetSmart ma