Gran noticia para los argentinos que van a Brasil: con QR se paga 10% más barato que con reales

El pago con QR, al igual que otros métodos como incluir el celular o documento del comerciante con una clave PIX, disminuye el costo

A poco de que empiece la temporada de playa en Brasil y, como un plan de "escapada", llega el momento de analizar si conviene presupuestar con reales, con dólares, o en pesos con el celular. Recientemente, un viajero adquirió reales en una casa de cambio a $303, mientras que abonando con el QR de una billetera virtual por el sistema PX, la moneda brasilera cotizaba a $273,8, es decir, 10% menos.

Los $30 de diferencia por cada real representarían, en una jornada sola de gastos, "ahorrarse" unos AR$7.000 libre de impuestos, o sea como US$ 5, multiplicados por la cantidad de día de estadía. Si la comparación se realiza entre usar la tarjeta o el QR del celular la cuestión pasa, en consecuencia, por el diferimiento entre que se la utiliza y la fecha de vencimiento para cancelar el saldo, ya que con las tasas de Luis Caputo desde este momento una financiación resulta muy onerosa.

Asimismo, hay más de AR$300 de diferencia entre el cambio oficial y el turista o tarjeta. Asimismo, hay otra posibilidad de bajar el gasto operativo de cada tienda con solo incluir el teléfono o documento del comerciante en un sistema llamado Chave PIX. Significa que un turista puede pagar una cena en Copacabana, un traslado en Salvador o una entrada para los desfiles del Carnaval de Río directamente desde su celular, de manera instantánea y sin preocuparse por el tipo de cambio.

Cuánto dinero se necesita para viajar a brasil

Una estimación del gasto diario en Brasil en 2025 varía según el tipo de viaje, pero oscila entre R$150 y R$200 por persona para un presupuesto moderado (incluyendo comidas básicas y transporte). Se trata de un buen punto de partida, porque yendo a lo que cuesta la comida para los argentinos con AR$10 mil por día, incluidos postre, bebida y propina, se resuelve.

Un plato de mariscos en la playa para compartir entre 4 y 6 personas se paga unos AR$27 mil con billetera virtual. Los viajeros frecuentes entre los 2 millones de argentinos que cada año van a Brasil, el destino exterior predilecto, ponderan el sistema PIX, que hace la conversión del cambio en tiempo real, aunque advierten sobre la elección de la billetera virtual para aprovecharlo.

Las más utilizadas hasta el verano pasado eran Belo, Prex y Fiwind, pero este año se fueron agregando otras para llevar a cabo pagos digitales con QR interoperable. Las restricciones cambiarias en Argentina y las comisiones de las tarjetas de crédito son trabas recurrentes para el turismo al exterior. Una tarjeta internacional suele aplicar comisiones del 4% al 8% sobre consumos hechos afuera y, si el saldo se cancela en pesos, la liquidación por el cambio más alto lo encarece 20%.

Las ventajas del sistema PIX

Brasil cuenta con PIX, su sistema de pagos instantáneos lanzado en 2020 por el Banco Central brasileño, que ya supera los 150 millones de usuarios y es utilizado en más del 70% de las transacciones digitales del país.

En tanto, Argentina consolidó en los últimos años un ecosistema QR que, gracias a la interoperabilidad bancaria y fintech, se volvió cotidiano para el consumo local. La billetera virtual con Pix ofrece la ventaja de un tipo de cambio competitivo, seguro, rápido, práctico, si bien requiere averiguar cuál es la mejor opción de conexión a internet.

Aunque llevar dólares para cambiar en Brasil permitiría manejar efectivo al instante y disponer de ahorros guardados en los colchones, el tipo de cambio puede no ser, en momentos como el actual, el más favorable. A este hecho se le suma el riesgo del extravío o el robo.

La otra opción de liquidez es comprar en el país los reales para no depender de la tecnología, pero en ese caso se reciben menos por la plata argentina que con la billetera virtual. La nueva funcionalidad de QR interoperable permite a los usuarios argentinos escanear cualquier código habilitado en Brasil y pagar directamente con sus saldos en pesos o USDT, sin necesidad de tarjetas físicas ni de billetes en moneda extranjera.