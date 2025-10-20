Pellegrini, el pueblito correntino elegido entre los mejores turísticos del mundo por ONU

La edición 2025 de los Best Tourism Villages de la ONU llegó a su fin en los últimos días, y nuevamente Argentina estuvo representada por algunas de sus pequeñas localidades, reconocidas a nivel mundial por tratarse de comunidades rurales que se destacan por preservar y promover sus valores culturales, naturales y su estilo de vida. En este programa se pone el foco en aquellos destinos rurales con menos de 15.000 habitantes que demuestran cómo el turismo puede ser una herramienta poderosa para el desarrollo sostenible, la promoción cultural y la conservación del patrimonio.

Colonia Carlos Pellegrini, el pueblito premiado por la ONU

Una de los dos pequeños pueblitos turísticos elegidos por la ONU fue Colonia Carlos Pellegrini, un pequeño pueblo correntino enclavado a orillas de la Laguna Iberá, con tan solo 1200 habitantes. Pellegrini se ha convertido en un destino que cautiva a los amantes de la naturaleza y el ecoturismo, ofreciendo una experiencia única de avistaje de aves y vida silvestre en el corazón de los Esteros del Iberá.

Carlos Pellegrini parece estar suspendido en una era pasada, con sus calles de arena y casas de barro. Este rincón en el centro de Corrientes, a 120 kilómetros de Mercedes y 200 de Posadas, es famoso por su ambiente tranquilo y la cordialidad de sus habitantes. La historia de este lugar data de sus orígenes como asentamiento de cazadores y la presencia jesuita en sus alrededores. Las tierras pertenecieron al estanciero Juan Ramón Vidal, quien promovió el desarrollo de nuevas colonias al donar sus tierras en la década de 1910.

La creación de la Reserva Natural Provincial del Iberá en 1983 marcó un hito en la conservación de la fauna local. Especies que estaban amenazadas, como el aguará guazú, han encontrado refugio y prosperidad en estas tierras. Actualmente, el 90% de la población depende del ecoturismo, contribuyendo a la conservación de su entorno y ofreciendo a los visitantes una oportunidad única para aprender y disfrutar.

La mayoría de los habitantes de Carlos Pellegrini viven del ecoturismo

Qué hacer en Colonia Carlos Pellegrini, uno de los mejores pueblos turísticos del mundo

Carlos Pellegrini ofrece una extensa variedad de actividades para sus visitantes, garantizando momentos inolvidables. "Aves de todos los colores. Carpinchos imperturbables. Escurridizos ciervos de los pantanos… Tenga a mano su cámara de fotos porque al navegar la laguna y sus canales podrá apreciar la curiosa formación de embalsados y de plantas acuáticas, y también ver a los animales en su hábitat natural, como por ejemplo aquel tronco tirado en la orilla ¡que en realidad es un yacaré!. La primera hora de la mañana y el atardecer son los momentos en que los animales despliegan mayor actividad; son los mejores horarios para observar la fauna y sus costumbres", reza el sitio oficial del lugar.

Las actividades incluyen:

Senderos: Hay caminos marcados para recorrer distintos tipos de zona y poder ver diferentes animales

Hay caminos marcados para recorrer distintos tipos de zona y poder ver diferentes animales Paseos en lancha: La primera hora de la mañana y el atardecer son los momentos en que los animales despliegan mayor actividad; son los mejores horarios para observar la fauna y sus costumbres. Algunas posadas y hospedajes ofrecen la posibilidad de realizar estos recorridos.

La primera hora de la mañana y el atardecer son los momentos en que los animales despliegan mayor actividad; son los mejores horarios para observar la fauna y sus costumbres. Algunas posadas y hospedajes ofrecen la posibilidad de realizar estos recorridos. Cabalgatas: Paseos solo o acompañado por guías. Los pobladores de Pellegrini lo invitan a pasear y disfrutar del entorno desde la perspectiva que da el andar a caballo. Conocerá los auténticos aperos correntinos, y los caballos mansos le facilitarán la observación de flora y fauna, al tiempo que le permitirán ir a lugares de difícil acceso. Las cabalgatas se arman a medida.

Paseos solo o acompañado por guías. Los pobladores de Pellegrini lo invitan a pasear y disfrutar del entorno desde la perspectiva que da el andar a caballo. Conocerá los auténticos aperos correntinos, y los caballos mansos le facilitarán la observación de flora y fauna, al tiempo que le permitirán ir a lugares de difícil acceso. Las cabalgatas se arman a medida. Safaris fotográficos: En los Esteros del Iberá hay más de 350 especies de aves, lo que convierte a Colonia Carlos Pellegrini y sus alrededores en un paraíso para los amantes de las aves. Mientras que los Safaris lacustres son ideales para disfrutar de los sonidos y el cielo nocturno, los Safaris 4×4 y caminatas nocturnas permiten hacer avistaje de todos aquellos animales terrestres que se activan al caer la noche como zorros, zorrinos, tatú negro, gato montes, carpinchos, corzuelas, zorros, vizcachas, aguara popes y aves nocturnas.

En los Esteros del Iberá hay más de 350 especies de aves, lo que convierte a Colonia Carlos Pellegrini y sus alrededores en un paraíso para los amantes de las aves. Mientras que los Safaris lacustres son ideales para disfrutar de los sonidos y el cielo nocturno, los Safaris 4×4 y caminatas nocturnas permiten hacer avistaje de todos aquellos animales terrestres que se activan al caer la noche como zorros, zorrinos, tatú negro, gato montes, carpinchos, corzuelas, zorros, vizcachas, aguara popes y aves nocturnas. Paseo por la Colonia: Pellegrini es Iberá, así que para conocer a fondo el lugar, no puede dejar de caminar por las calles de arena de la colonia, visitar un rancho de adobe -una auténtica muestra de la arquitectura tradicional correntina-, y disfrutar del atardecer en la laguna cuando empiezan a aparecer las luciérnagas, o de un amanecer en el puente, rodeado del canto de las aves. Otra opción es recorrer la colonia en carros típicos que ofrecen paseos guiados o alquilar bicicletas.

La oferta turística de Pellegrini es variada, desde alojamientos en estancias cercanas a los Esteros hasta un camping municipal y opciones privadas. Los establecimientos rurales están equipados para brindar comodidades que aseguran una estadía de puro confort. Esta localidad es pionera del ecoturismo en Iberá, diferenciándose por su conexión íntima con la naturaleza.

Su valor radica no solo en su belleza natural sino en el compromiso de su comunidad por conservar su patrimonio y recursos, ofreciendo a cada visitante una experiencia enriquecedora. Recorrer este pueblo es descubrir la esencia de la vida en armonía con el entorno, un refugio natural que promete ser un respiro para el alma. Carlos Pellegrini es más que un destino turístico, es una muestra del potencial de la naturaleza para transformar comunidades y ofrecer un futuro sostenible a través del ecoturismo.