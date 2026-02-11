Viajes al exterior: las rutas internacionales más transitadas desde Argentina en enero

El primer mes del año volvió a tener números en crecimiento para los viajes internacionales, con Ezeiza incrementando en casi un 20% sus operaciones

El sector aerocomercial argentino comenzó el 2026 con un dinamismo que confirma la consolidación de la recuperación turística internacional. Durante el primer mes del año, el movimiento de pasajeros hacia el exterior mostró cifras ascendentes, traccionadas principalmente por la temporada de verano y una oferta de vuelos que se ha diversificado notablemente. Según el último informe de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), el Aeropuerto Internacional de Ezeiza fue el gran protagonista, logrando un incremento cercano al 20% en su operatividad respecto al mismo periodo del año anterior.

Este crecimiento se ve reflejado no solo en la cantidad de personas que eligen los destinos tradicionales de sol y playa en la región, sino también en el fortalecimiento de las rutas de largo alcance y la creciente relevancia de los aeropuertos del interior. La descentralización del sistema, con Córdoba, Mendoza y Rosario a la cabeza, ha permitido que miles de argentinos inicien sus vacaciones sin necesidad de pasar por las terminales de Buenos Aires, optimizando los tiempos de viaje y potenciando la conectividad federal.

La tendencia observada en enero marca un hito para las compañías aéreas, especialmente las de bajo costo, que han ganado terreno en el corredor regional. Con una ocupación de asientos que se mantuvo en niveles óptimos, la industria aérea argentina demuestra una resiliencia notable, adaptando sus frecuencias para cubrir una demanda que, lejos de estancarse, busca nuevas alternativas tanto en el continente como en destinos transatlánticos, consolidando a Buenos Aires y los nodos provinciales como puntos clave del mapa regional.

Las ciudades internacionales más conectadas y el podio de Brasil

Brasil se ratificó durante enero como el mercado líder para el turismo internacional desde Argentina, desplazando a otros destinos históricos. El análisis de las rutas revela que la conexión con Río de Janeiro es la más robusta del país, sumando los esfuerzos de las principales terminales aéreas nacionales. A continuación, el detalle de los destinos con mayor cantidad de vuelos totales operados desde Argentina:

Río de Janeiro (Brasil): 1.547 vuelos totales. Se consolida como la ruta estrella sumando las frecuencias desde Buenos Aires (1.244 vuelos), Córdoba (209) y Rosario (94). Santiago de Chile (Chile): 1.415 vuelos totales. Una ruta fundamental que integra las operaciones desde Buenos Aires (1.061), Mendoza (259) y Córdoba (95). Florianópolis (Brasil): 1.031 vuelos totales. El destino que más creció en la temporada, combinando vuelos desde Buenos Aires (899) y Córdoba (132). San Pablo (Brasil): 972 vuelos. Mantiene su flujo corporativo y de conexión principalmente desde el área metropolitana de Buenos Aires. Miami (Estados Unidos): 605 vuelos. Se posiciona como el destino de larga distancia favorito, operando mayoritariamente desde Buenos Aires con un fuerte crecimiento interanual. Lima (Perú): 688 vuelos totales. Un nodo de conexión clave que suma las operaciones de Buenos Aires (577) y Córdoba (111).

Destaca especialmente el crecimiento de rutas específicas como Buenos Aires - Recife, que experimentó un salto del 312,5%, y la consolidación de Ciudad de Panamá (Tocumen) como "hub" regional, sumando 684 vuelos entre sus conexiones con Buenos Aires (386), Córdoba (186) y Rosario (112).

Movimiento doméstico: Bariloche e Iguazú lideran el cabotaje

El mercado de cabotaje también presentó un desempeño sólido durante el primer mes de 2026, con el turismo interno aprovechando la conectividad federal. Las rutas que unen Buenos Aires con los principales centros turísticos del país se mantuvieron al tope de las preferencias, destacándose una fuerte demanda hacia la Patagonia y el Norte argentino.

Entre lo más destacado del movimiento interno se encuentran:

San Carlos de Bariloche: Volvió a ser el destino más solicitado, con frecuencias diarias reforzadas desde Aeroparque y Ezeiza para cubrir la temporada estival.

Puerto Iguazú: El destino misionero mostró niveles de ocupación récord, manteniéndose como uno de los puntos con más vuelos del país.

Córdoba y Mendoza: Además de sus rutas internacionales, ambas provincias funcionaron como nodos logísticos internos, con la ruta Córdoba-Mendoza consolidada como el corredor federal más transitado.

La intensidad de la temporada se tradujo en un alto nivel de operaciones en las principales pistas del país. El ranking de actividad por aeropuerto refleja la importancia de cada nodo en el esquema nacional de transporte.

En el área metropolitana, el Aeroparque Jorge Newbery lideró la cantidad de movimientos (despegues y aterrizajes), concentrando la mayor parte de los vuelos regionales y domésticos. Le siguió el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que con su aumento del 20% absorbió la mayoría de las rutas internacionales de larga distancia y el refuerzo de las aerolíneas extranjeras.

En el interior, el Aeropuerto de Córdoba se consolidó como la tercera terminal con mayor movimiento, gracias a su estrategia de diversificación de rutas a Brasil y Panamá. El Aeropuerto de Mendoza se ubicó en cuarto lugar, impulsado por su cercanía y conexión constante con Santiago de Chile, mientras que el Aeropuerto de Salta cerró el top 5 nacional, reafirmando su posición como el portal de entrada al Noroeste Argentino.