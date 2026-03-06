El paraíso secreto de aguas turquesas que nadie te contó y queda cerca de Buenos Aires

La pesca también es un imán para el turismo de la zona, pero la verdadera experiencia "premium" en este lugar, es cosechar tus propias ostras

A casi 900 kilómetros del Obelisco, escondido en el sur profundo de Buenos Aires, existe un rincón que parece un error en la Matrix, Los Pocitos. Un pueblo de apenas 70 personas donde el mar es cálido, el silencio te aturde y el turismo convencional brilla por su ausencia. Olvidate de las carpas amontonadas de la Feliz, acá la verdadera estrella es la naturaleza en estado puro y una joya gastronómica que nace sola en la orilla.

¿Por qué Los Pocitos es el destino de turismo más exótico de la provincia?

Lo primero que te pasa cuando bajás del auto en Los Pocitos es que no entendés nada. ¿Esto es Buenos Aires? Las aguas tienen un tono turquesa que te hace dudar si no te teletransportaste a Playa del Carmen. Pero hay un secreto detrás de ese color y son las ostras. Este es el único "pueblo ostrero" de la Argentina, y no es un título que se ganaron en un concurso, es un fenómeno ecológico.

Resulta que miles y miles de estos moluscos viven y se reproducen de manera silvestre en la costa. ¿Qué hacen las ostras? Filtran el agua. Son como purificadores naturales gigantes que limpian el mar hasta dejarlo transparente. El resultado termina siendo un paisaje que rompe con el prejuicio de que el mar bonaerense es marrón. Acá el turismo se encuentra con un ecosistema tan perfecto que es literalmente increíble. Además, cada verano se hace la Fiesta Provincial de la Ostra, donde podés comer hasta hartarte mientras disfrutás de la mística de un lugar que parece detenido en el tiempo.

¿Qué actividades de turismo podés hacer en este Caribe bonaerense?

Si sos de los que necesitan un parador con parlantes a todo volumen y gente vendiendo churros cada cinco minutos, este no es tu lugar. Acá el plan es otro. La actividad principal es la desconexión total. Caminar por la playa, sentir la calidez del agua (que es notablemente más templada que en el resto de la costa por la geografía del golfo) y sentarte en el muelle de madera a ver cómo el cielo se funde con el mar.

Para los que no se quedan quietos, el avistaje de aves es de clase mundial. Podés cruzarte con la gaviota cangrejera, una figurita difícil del mundo animal que eligió este rincón para vivir. La pesca también es un imán para el turismo de la zona, pero la verdadera experiencia "premium" es cosechar tus propias ostras.

¿Cuál es la leyenda del japonés que cambió el turismo en Los Pocitos?

Como todo pueblo con alma, Los Pocitos tiene su mito. Cuentan los viejos del lugar que hace unos 40 años apareció por estas playas un hombre japonés. El tipo miró el agua, estudió las corrientes y sentenció que ese era el lugar perfecto en el mundo para el cultivo de ostras. Dicen que tiró las primeras semillas y desapareció para siempre, como si fuera un enviado del destino.

Nunca más se supo de él, pero las ostras le dieron la razón. Se multiplicaron tanto que hoy forman "colchones" naturales que podés ver cuando baja la marea. Ese toque de misterio le da al turismo local una mística especial.

¿Cómo llegar a Los Pocitos para vivir una experiencia de turismo diferente?

Tenés que agarrar la Ruta Nacional 3 y darle derecho hasta el kilómetro 918. Ahí vas a encontrar un desvío de ripio. No te asustes, el camino está en buen estado, pero te avisa que estás entrando a una zona donde el GPS es apenas una sugerencia.

Desde Capital Federal son unos 900 kilómetros, más o menos 10 horas de viaje. La ciudad "grande" más cercana es Carmen de Patagones, a unos 80 kilómetros.

¿Es caro hacer turismo en el "Caribe" de Buenos Aires?

A diferencia del Caribe real, acá no necesitás una cuenta en el exterior. Al ser un destino todavía poco explorado por las masas, los precios son mucho más amigables que en cualquier balneario top de la Costa Atlántica. Hay opciones de alquileres de casas particulares y algunos complejos de cabañas que son un sueño.

Eso sí, como es un pueblo chico con infraestructura limitada, te conviene reservar con tiempo, especialmente si pensás ir para la fecha de la Fiesta de la Ostra.