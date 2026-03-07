La playa secreta a 15 minutos de Mardel que parece Europa

Esta joya oculta no solo te ofrece paz, sino que es el escenario perfecto para un turismo de elite sin gastar plata de más ni irte a otro país

Mientras la mayoría se amontona en la Bristol o en Playa Grande como si regalaran plata, existe un pueblo "prohibido" (o al menos muy bien guardado) que te hace dudar de si estás en la Costa Atlántica o en los acantilados de Dover, en pleno Reino Unido.

Esta joya oculta no solo te ofrece paz, sino que es el escenario perfecto para un turismo de elite sin gastar un mango de más. Apenas 15 minutos de auto separan el caos del centro marplatense de este paraíso de paredes de piedra y arena virgen. Sin embargo, los que lo conocen prefieren no decir ni "mu" para que no se llene de "turistas de heladerita".

¿Por qué esta playa de Mar del Plata es tendencia en el turismo de lujo natural?

La zona de Los Acantilados, al sur de la ciudad feliz, se convirtió en el refugio de los que buscan escapar del cemento. Acá no vas a encontrar edificios de veinte pisos tapándote el sol a las cuatro de la tarde. Lo que hay es una muralla natural de tierra y piedra que se levanta imponente sobre el mar, dándole un aire distinto que no tiene competencia en toda la región.

El turismo en esta zona creció de boca en boca. Es el lugar elegido por surfistas, artistas y gente que busca una conexión real con el mar. Lo que lo hace especial es esa sensación de estar en un lugar remoto, aunque el centro de la ciudad esté a la vuelta de la esquina. Es el equilibrio justo entre la civilización y la naturaleza salvaje que tanto nos falta.

¿Cómo llegar al paraíso británico que revoluciona el turismo en la costa?

Para llegar, tenés que enfilar hacia el sur por la Ruta 11, pasando el Faro de Punta Mogotes. A medida que avanzás, el paisaje cambia. Las construcciones empiezan a ralear y los árboles se vuelven más densos. En unos 15 minutos desde el centro, vas a ver cómo la ruta empieza a bordear el precipicio.

El secreto se está corriendo y, aunque por ahora sigue siendo un refugio de paz, la belleza como esta no se puede ocultar para siempre.

¿Qué precauciones hay que tener al hacer turismo en Los Acantilados?

Si vas a visitar esta zona, tenés que tener dos cosas grabadas a fuego:

La marea: a diferencia de las playas del centro, acá el espacio es acotado. Cuando la marea sube, el agua llega literalmente hasta la pared del acantilado. Si no estás atento, te podés quedar sin arena y con las cosas flotando en un segundo; La limpieza: existe un pacto de caballeros (y de damas) entre los habitués. Como no hay servicios municipales de limpieza constantes en la arena misma por lo difícil del acceso, cada uno se lleva su basura. El que ensucia este lugar es considerado "persona no grata".

¿Qué otros puntos de turismo alternativo existen cerca de Mar del Plata?

Si ya conociste Los Acantilados y te picó el bichito de la exploración, la zona sur tiene mucho más para ofrecer. No todo empieza y termina en la arena.