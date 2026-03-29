Se viene el feriado: agua, fogones y juegos en un pueblo a 3 horas de Buenos Aires

Hoy es un polo de turismo en Buenos Aires que combina lo rústico con el confort moderno. El gran imán es su complejo termal que enamora a los turistas

Apenas a 250 kilómetros del Obelisco, existe un rincón bonaerense que parece sacado de otro planeta, donde el tiempo se detiene. Tapalqué, un destino que se despertó, se puso lindo y ahora es la envidia de cualquier escapada por turismo de fin de semana.

¿Por qué Tapalqué es el boom del turismo en Buenos Aires?

Lo que antes era un pueblo tranquilo de 10 mil habitantes, hoy es un polo de turismo en Buenos Aires que combina lo rústico con el confort moderno. El gran imán es su complejo termal, una apuesta fuerte que nada tiene que envidiarle a las provincias del Litoral.

El diferencial de Tapalqué es su compromiso con el futuro, es de los pocos lugares que te pasean en colectivos eléctricos, cuidando el aire que vas a respirar.

¿Qué actividades de turismo en Buenos Aires ofrece este pueblo?

El Balneario Municipal es el corazón de la movida. Diez kilómetros de costanera arbolada al lado del arroyo. Tenés fogones listos para el asado (sí, de esos que todavía se pueden usar sin pedir permiso a nadie), canchas para que los más chicos se cansen y espacio de sobra para tirar la caña de pescar.

En Tapalqué la Torta Negra es ley. Es tan importante que tienen su propia fiesta nacional. Son enormes, bañadas en azúcar negra y el compañero ideal para un mate amargo mientras cae el sol

Si lo tuyo es la historia con un toque de mística, tenés que ir a la Pulpería San Gervasio. Es un viaje en el tiempo de 170 años. Paredes de adobe, rejas de hierro y ese olor a campo que te resetea la cabeza. No por nada hasta el mismísimo Charles Darwin anduvo dando vueltas por estos pagos en el siglo XIX.

¿Cómo llegar y qué comer en esta escapada de turismo en Buenos Aires?

Agarrás la Ruta Nacional 3 hasta Azul y después la Provincial 51. En tres horas y minutos estás sentado frente al arroyo.

Además, en Tapalqué la Torta Negra es ley. Es tan importante que tienen su propia fiesta nacional. Son enormes, bañadas en azúcar negra y el compañero ideal para un mate amargo mientras cae el sol. Además, el complejo de piscinas termales y el natatorio climatizado terminan de cerrar el combo para los que buscan relax total antes de volver a la jungla de cemento.