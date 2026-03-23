¿Más o menos argentinos en Brasil?: revelan el número de turistas en febrero

El ente de turismo brasileño emitió un informe en relación al turismo receptivo en la primera parte del año y el apartado argentino no pasó desapercibido

Brasil cerró un primer bimestre de 2026 con cifras que lo posicionan en uno de los niveles más altos de su historia en cuanto a recepción de visitantes internacionales. Según los datos oficiales de la Embratur, el Ministerio de Turismo y la Policía Federal, el país vecino recibió a más de 2,6 millones de turistas extranjeros en los primeros dos meses del año. Sin embargo, detrás del optimismo general, el comportamiento del mercado argentino -históricamente su principal cliente- mostró una marcada dualidad que refleja los cambios en los hábitos de consumo y la situación económica regional.

Argentina se mantiene firmemente como el principal emisor de turistas hacia las playas brasileñas, pero la forma de llegar ha cambiado drásticamente. Mientras que las llegadas por vía aérea crecieron un sólido 28%, el flujo por vía terrestre sufrió un impacto negativo considerable. Durante febrero de 2026, el ingreso de argentinos por rutas y fronteras terrestres cayó un 17,8%, pasando de los 662.694 visitantes registrados en febrero de 2025 a los 544.692 actuales.

Argentinos en Brasil: menos autos en la ruta, más conectividad aérea

Esta retracción en el turismo terrestre argentino fue el principal factor que impidió que Brasil superara su récord histórico absoluto del año pasado, quedando apenas un 4,3% por debajo de esa marca. Los analistas del sector vinculan este fenómeno al encarecimiento de los costos logísticos para viajar en vehículo particular y la preferencia de un segmento del público por aprovechar las ofertas de las aerolíneas, que ganaron terreno en el inicio de la temporada.

A pesar de la baja en las fronteras secas, el ranking de países que más visitaron Brasil en febrero quedó conformado de la siguiente manera:

Argentina (Líder indiscutido pese a la baja terrestre) Chile Paraguay Estados Unidos Uruguay

Turismo en Brasil: diversificación y crecimiento de otros mercados

Desde la Embratur, su presidente Marcelo Freixo destacó que, más allá de la dependencia del mercado argentino, Brasil está logrando una "mayor distribución entre los países emisores", lo que reduce la exposición a crisis regionales. Este fenómeno se vio respaldado por un crecimiento exponencial en mercados europeos y otros vecinos sudamericanos durante el primer bimestre.

En el resto del continente, el arribo de colombianos creció un 37%, mientras que el mercado chileno registró un alza del 11,3%. Por el lado de Europa, los incrementos fueron aún más llamativos: Portugal envió un 29,7% más de turistas que el año pasado, seguido por Alemania (+17%), el Reino Unido (+14,5%) y Francia (+8,6%). Esta diversificación permite que el gigante sudamericano mantenga niveles de ocupación elevados, compensando las fluctuaciones de sus socios tradicionales del Mercosur.

Con estos números, Brasil consolida su posición competitiva en el turismo global, logrando que el flujo total de visitantes en lo que va del 2026 sea un 52,9% superior al registrado en el mismo periodo de 2024. El desafío para el resto del año será recuperar la masividad del turista argentino que llega por carretera, un eslabón clave para las economías del sur de Brasil.