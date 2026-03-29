Planes para Semana Santa en todo el país: principales actividades en cada provincia

Argentina se prepara para uno de los fines de semana largo más esperados del año, donde se espera mucho movimiento turístico interno, con escapadas

Con la llegada de abril, millones de argentinos se preparan para un descanso extendido que, para muchos, comenzará este mismo jueves. Semana Santa se presenta como el momento ideal para descubrir la enorme diversidad cultural y natural del país a través de una agenda cargada de eventos. Desde las históricas procesiones en el Norte hasta las fiestas gastronómicas en la Patagonia, cada provincia ha diseñado propuestas que combinan fe, tradición, ferias de artesanos y lo mejor de la cocina regional.

Este fin de semana largo no solo es una oportunidad para el recogimiento espiritual, sino también para el impulso del turismo interno. Con niveles de reserva que prometen ser récord, las localidades turísticas despliegan festivales de música, ferias de chocolate y circuitos de fe que invitan a recorrer la Argentina de punta a punta.

Qué hacer en Semana Santa 2026 provincia por provincia

REGIÓN BUENOS AIRES

Provincia de Buenos Aires

Tandil: El jueves 2 realiza el Vía Crucis con antorchas al Monte Calvario, complementado con ferias de artesanos y propuestas gastronómicas.

General Madariaga: Celebra la 41° edición de "La Pasión Según San Juan", un espectáculo de gran despliegue visual y emotivo.

Villa Gesell y Partido de la Costa: Organizan actividades religiosas y eventos gastronómicos centrados en el chocolate y la pastelería artesanal.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Se ofrecen diversos circuitos turísticos que recorren barrios emblemáticos, vinculando la diversidad de credos y las diferentes culturas que conviven en la capital.

REGIÓN NORTE

Jujuy: Presenta el calendario "Devoción en las Alturas", con actividades que resaltan el arte y la fe en la Quebrada, la Puna, los Valles y las Yungas.

Presenta el calendario "Devoción en las Alturas", con actividades que resaltan el arte y la fe en la Quebrada, la Puna, los Valles y las Yungas. Salta: Ofrece más de 20 actividades diarias. Destacan el Vía Crucis Viviente en Chicoana, el Vía Crucis Gaucho en Metán y la tradicional Quema de Judas en Cachi.

Ofrece más de 20 actividades diarias. Destacan el Vía Crucis Viviente en Chicoana, el Vía Crucis Gaucho en Metán y la tradicional Quema de Judas en Cachi. Tucumán: En los Valles Calchaquíes se representa la Pasión de Cristo, mientras que en San Pedro de Colalao se realiza una puesta en escena especial en la Gruta de Lourdes.

En los Valles Calchaquíes se representa la Pasión de Cristo, mientras que en San Pedro de Colalao se realiza una puesta en escena especial en la Gruta de Lourdes. La Rioja: Peregrinación al Señor de la Peña en Arauco y visitas al Cable Carril de Chilecito. El Parque Nacional Talampaya ofrece astroturismo nocturno.

Peregrinación al Señor de la Peña en Arauco y visitas al Cable Carril de Chilecito. El Parque Nacional Talampaya ofrece astroturismo nocturno. Catamarca: Gran Humita en Andalgalá y taller de "Sabores Ancestrales" en Tinogasta. En Belén, la Feria Cambalache reúne identidad andina y música.

Gran Humita en Andalgalá y taller de "Sabores Ancestrales" en Tinogasta. En Belén, la Feria Cambalache reúne identidad andina y música. Santiago del Estero: Vía Crucis de Violines en la Iglesia San Francisco y Encuentro Nacional de Artesanos. En Termas de Río Hondo, Vía Crucis viviente en el Parque Güemes.

REGIÓN LITORAL

Misiones: Agenda "Naturaleza Santa" con Paseo de Luna Llena en el Parque Nacional Iguazú, conciertos, ferias gastronómicas y circuitos de fe.

Agenda "Naturaleza Santa" con Paseo de Luna Llena en el Parque Nacional Iguazú, conciertos, ferias gastronómicas y circuitos de fe. Chaco: Muestra de arte sacro en el Museo de Bellas Artes de Resistencia y una bicicleteada religiosa por los principales templos de la ciudad.

Muestra de arte sacro en el Museo de Bellas Artes de Resistencia y una bicicleteada religiosa por los principales templos de la ciudad. Corrientes: Circuito de las 7 Iglesias en la capital y visitas a la Basílica de Itatí. Recorridos por la huella jesuítica en Yapeyú, La Cruz y San Carlos.

Circuito de las 7 Iglesias en la capital y visitas a la Basílica de Itatí. Recorridos por la huella jesuítica en Yapeyú, La Cruz y San Carlos. Entre Ríos: En Concordia se realiza la Expo-Pascuas 2026 (4 y 5 de abril) con emprendedores, Food Trucks y espectáculos en vivo.

En Concordia se realiza la Expo-Pascuas 2026 (4 y 5 de abril) con emprendedores, Food Trucks y espectáculos en vivo. Formosa: El imponente Vía Crucis Formoseño recorre 501 km sobre la Ruta 81, con 14 cruces de madera de quebracho y algarrobo.

El imponente Vía Crucis Formoseño recorre 501 km sobre la Ruta 81, con 14 cruces de madera de quebracho y algarrobo. Santa Fe: Rosario inaugura el "Circuito Catedral", un recorrido autoguiado de 12 postas, y presenta el mirador "El Aura" en la renovada Costa Nueva.

Bariloche se destaca con una nueva edición de la Fiesta del Chocolate

REGIÓN PATAGONIA

Neuquén: Retiros espirituales en Junín de los Andes y visitas guiadas al Parque Vía Christi, un hito del turismo religioso neuquino.

Retiros espirituales en Junín de los Andes y visitas guiadas al Parque Vía Christi, un hito del turismo religioso neuquino. Río Negro: Fiesta del Chocolate en Bariloche con mapping en el Centro Cívico. Festival de Trufas en El Bolsón e inauguración del Paleoparque Comallo al sur de la provincia.

Fiesta del Chocolate en Bariloche con mapping en el Centro Cívico. Festival de Trufas en El Bolsón e inauguración del Paleoparque Comallo al sur de la provincia. Chubut: Tradicional Vía Crucis Submarino en Puerto Madryn y Feria de Pescadores Artesanales. Festival Patagónico del Alfajor en Lago Puelo y Fiesta del Salmón en Camarones.

Tradicional Vía Crucis Submarino en Puerto Madryn y Feria de Pescadores Artesanales. Festival Patagónico del Alfajor en Lago Puelo y Fiesta del Salmón en Camarones. Santa Cruz: Puerto San Julián conmemora la primera misa celebrada en territorio argentino (año 1520).

Puerto San Julián conmemora la primera misa celebrada en territorio argentino (año 1520). La Pampa: Avistaje de ciervos en Parque Luro y procesiones solemnes en Santa Rosa y La Adela.

Avistaje de ciervos en Parque Luro y procesiones solemnes en Santa Rosa y La Adela. Tierra del Fuego: En Ushuaia se lleva a cabo un sentido Vía Crucis viviente con el marco del paisaje fueguino.

REGIÓN CÓRDOBA Y CUYO