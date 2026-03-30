United Airlines lanzará "Relax Row", un sistema que convierte tres asientos en cama en vuelos largos para mejorar el descanso sin pagar business

Dormir bien en un vuelo de larga distancia suele estar reservado para quienes pueden pagar cabinas premium. Con esa lógica en la mira, United Airlines presentó "Relax Row", una propuesta que busca ofrecer mayor comodidad en clase económica sin necesidad de dar el salto a business class.

Así funcionan los asientos que se transforman en cama

El funcionamiento del sistema es simple: una vez que el avión ya está en vuelo, tres butacas contiguas pueden adaptarse para formar una superficie plana. El sistema permite regular cada asiento y reposapiés de manera individual, ofreciendo opciones que van desde una postura totalmente extendida hasta el uso compartido del espacio.

Esto se logra gracias a un sistema de apoyabrazos rebatibles y soportes para las piernas ajustables individualmente, creando una suerte de cama privada en pleno vuelo.

El servicio no solo se limita a la configuración de los asientos. Para garantizar que la experiencia sea realmente reparadora, la aerolínea incluirá un kit de confort específico para estos sectores. Los pasajeros que opten por esta modalidad recibirán:

Un colchón delgado diseñado para nivelar la superficie de los asientos.

Dos almohadas y una manta de gran tamaño.

Un peluche personalizado y amenidades mejoradas.

La apuesta de United para su flota de largo alcance

Además del cambio estructural en los asientos, la compañía anunció una renovación tecnológica integral en su clase económica. Las nuevas unidades contarán con las pantallas más grandes de su historia, conexión Bluetooth para auriculares inalámbricos en cada ubicación y cargadores distribuidos en toda la cabina. A esto se suma la promesa del Wi-Fi de alta velocidad más rápido del mercado de forma gratuita.

La implementación de la United Relax Row no será un evento aislado. Según informó la empresa, este sistema se instalará en 200 aviones de fuselaje ancho, los cuales operan las rutas internacionales más extensas, incluyendo las conexiones que unen a la Argentina con los principales hubs de Estados Unidos.

Con este movimiento, la firma busca captar tanto al viajero solitario que desea estirarse como a las familias que necesitan un espacio contenido para que los más chicos descansen mejor.

United Airlines endurece las reglas de transporte

La compañía estadounidense United Airlines actualizó recientemente su contrato de transporte para incluir cláusulas específicas sobre el uso de dispositivos electrónicos. Bajo esta nueva normativa, el uso de altavoces está estrictamente prohibido durante todas las etapas del vuelo. La decisión busca minimizar las interrupciones y los conflictos entre pasajeros, asegurando que cada viajero pueda disfrutar de su propio entretenimiento sin afectar el descanso de los demás.

Según los nuevos lineamientos, el incumplimiento de esta regla otorga a la tripulación la facultad de tomar medidas severas. En casos de reincidencia o actitud desafiante ante el pedido de los auxiliares de a bordo, la aerolínea puede determinar la expulsión del pasajero en la siguiente escala disponible.

Además, la empresa se reserva el derecho de vetar al individuo de futuros vuelos de manera permanente, una sanción que hasta hace poco se reservaba principalmente para conductas violentas o que ponían en riesgo la seguridad operacional.

Lo que más llamó la atención de los expertos en la industria turística es el alcance económico de la medida. United Airlines estableció que los pasajeros que infrinjan la norma de silencio podrían ser considerados responsables de los gastos ocasionados por su comportamiento. Esto incluye posibles desvíos de la aeronave o retrasos operativos derivados de la necesidad de desembarcar a una persona conflictiva.

La tipificación quedó enmarcada dentro de la denominada Regla 21 de la compañía, la cual regula la conducta y la seguridad a bordo. Además de la restricción sonora, este apartado también contempla sanciones por vestimenta inapropiada, viajar descalzo o realizar llamadas de voz y video mientras el avión está en rodaje o en pleno vuelo.

Para evitar situaciones incómodas, la aerolínea informó que continuará ofreciendo auriculares de cortesía a los pasajeros que los soliciten, aunque esta entrega siempre estará supeditada a la disponibilidad de stock en el avión. La recomendación oficial para todos los viajeros es chequear el funcionamiento de sus propios implementos antes de embarcar para evitar cualquier tipo de inconveniente legal o financiero durante el trayecto.