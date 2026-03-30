Nuevo aeropuerto internacional: reuniones para desarrollar terminal aérea en zona turística

Uno de los gobernadores del Norte argentino mantuvo reuniones con el Secretario de Turismo buscando apoyo nacional para el nuevo aeropuerto

La provincia de Salta busca dar un salto cualitativo en su infraestructura de conectividad para consolidar su liderazgo turístico en la región. El gobernador Gustavo Sáenz mantuvo una reunión de trabajo en Buenos Aires con el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, con el objetivo de avanzar en un proyecto ambicioso: la creación de un nuevo aeropuerto internacional en Cafayate.

La iniciativa pretende transformar la accesibilidad a los Valles Calchaquíes, una zona que hoy depende operativamente de los aeropuertos de Salta Capital (a 185 km) o de Tucumán (a 230 km). Al contar con una terminal internacional propia, se busca reducir drásticamente los tiempos de traslado -que actualmente promedian las tres horas de ruta- y potenciar el arribo directo de visitantes extranjeros, especialmente aquellos vinculados al segmento de vinos de altura.

Durante el encuentro, Scioli destacó que el proyecto se alinea con la política de cielos abiertos impulsada por el presidente Milei, buscando "más mundo en Argentina y más Argentina en el mundo". Por su parte, Sáenz remarcó que las gestiones ante el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) ya están en marcha para convertir este anhelo en una alternativa concreta de inversión y empleo para los salteños.

Aeropuerto en Cafayate: potencial exportador y mercado estratégico en Salta

El foco principal de la nueva terminal aérea está puesto en la captación de mercados internacionales clave, con Brasil como prioridad absoluta. La intención es facilitar el desembarco directo de turistas brasileños que hoy demandan experiencias de lujo y enoturismo en la región.

Cafayate es una de las zonas del norte que más creció en materia turística: va por un aeropuerto

Si bien la llegada de vuelos regulares de gran porte representa un desafío logístico, los especialistas del sector ven un nicho inmediato de alta rentabilidad:

Aviación ejecutiva: El segmento premium ligado a las bodegas de Cafayate genera una demanda constante de vuelos privados que hoy deben operar en pistas limitadas.

El segmento premium ligado a las bodegas de Cafayate genera una demanda constante de vuelos privados que hoy deben operar en pistas limitadas. Turismo receptivo: La terminal permitiría consolidar a Cafayate como un destino de proyección internacional autónomo, sin depender exclusivamente del derrame de la capital provincial.

La terminal permitiría consolidar a Cafayate como un destino de proyección internacional autónomo, sin depender exclusivamente del derrame de la capital provincial. Conectividad regional: Se proyecta el desarrollo de nuevas rutas que unan los Valles Calchaquíes con otros hubs estratégicos del Cono Sur.

Antecedentes y estado actual del aeródromo de Cafayate

Cafayate ya cuenta con una base operativa que sirve como punto de partida para este desarrollo. Las instalaciones actuales del aeródromo local presentan las siguientes características:

Pista: Fue inaugurada en 1999, es asfaltada y cuenta con una longitud de 2.100 metros por 23 de ancho.

Fue inaugurada en 1999, es asfaltada y cuenta con una longitud de 2.100 metros por 23 de ancho. Historia operativa: A inicios de la década pasada, la empresa Andes Líneas Aéreas llegó a operar vuelos desde la ciudad de Salta durante una temporada con aeronaves Metro 23.

A inicios de la década pasada, la empresa Andes Líneas Aéreas llegó a operar vuelos desde la ciudad de Salta durante una temporada con aeronaves Metro 23. Ubicación estratégica: Se encuentra en el corazón de la zona vitivinícola, rodeado de paisajes naturales que son marca registrada de la provincia en el exterior.

La concreción de esta obra inédita posicionaría a Salta como el hub indiscutido del Norte argentino, ampliando su capacidad de recepción y generando, según palabras del gobernador Sáenz, "más desarrollo, más inversión y más trabajo genuino" para toda la zona de los Valles.