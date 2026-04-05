A 100 km de Buenos Aires, esta ciudad ofrece naturaleza, deportes extremos, historia, festivales y gastronomía para escapadas durante todo el año

A poca distancia de la Ciudad de Buenos Aires, Lobos se destaca como destino turístico ideal para quienes buscan aire libre y contacto con la naturaleza. Su estrella es la Laguna de Lobos, un humedal que en verano se llena de vida: se puede practicar kayak, remo, kitesurf y stand up paddle, o simplemente navegar en botes sin motor para disfrutar de la tranquilidad del agua.

A solo 100 km de CABA, los amantes de la pesca encuentran su lugar en los muelles y la costanera, donde el pejerrey y la tararira atraen a aficionados locales y visitantes. Asimismo, a través de los recorridos de Senderos Silvestres, los visitantes pueden explorar la flora autóctona y la avifauna local en un contacto directo con la naturaleza.

De la casa de Perón a la laguna: Lobos entre cultura, sabores y aventura

Para las personas que buscan emociones fuertes, Lobos ofrece experiencias únicas en el Aero Club Fortín Lobos, reconocido como epicentro del paracaidismo en el país. Saltos y vuelos de bautismo atraen tanto a principiantes como a expertos, consolidando a la ciudad como referencia nacional en deportes extremos.

La localidad también conserva huellas históricas importantes. La ciudad mantiene un fuerte legado histórico con la casa natal de Juan Domingo Perón y recorridos que rememoran la vida de Juan Moreira, parte de la tradición local.

Pejerrey y tararira se convierten en protagonistas en los muelles de este destino cerca de CABA

Su calendario de festivales refuerza la identidad local con algunas celebraciones como:

La Semana del Alfajor

La Fiesta de la Empanada

La Fiesta del Asado

La Cata del Queso Barra gastronomía y tradiciones

Durante el verano, la laguna se llena de vida con actividades culturales como "Tu Plan Música, Mate y Laguna", que combina conciertos en vivo y ferias de artesanías.

Turismo rural y experiencias gastronómicas

La zona rural de Lobos invita a recorrer estancias, participar en cabalgatas y degustar platos regionales, con el asado como protagonista.

La ciudad apuesta a una gastronomía diversa: desde locales clásicos hasta