Chau sellos: cambió para siempre la forma en que turistas argentinos entran a Europa

Este fin de semana quedó operativo en las fronteras de todo el espacio Schengen el Entry/Exit System (EES): ya no sellarán más los pasaportes

Una de las tradiciones más nostálgicas de los viajeros argentinos llegó a su fin. Desde este 10 de abril, el espacio Schengen completó el despliegue de su nuevo Sistema de Entrada y Salida (EES), lo que significa que el sello de tinta en el pasaporte ha sido reemplazado definitivamente por un registro digital. El sistema ya se encuentra plenamente operativo en todos los puntos de cruce fronterizo externos de Europa, marcando el cierre de un período de adaptación que había comenzado en octubre pasado.

La medida busca modernizar la gestión de fronteras y fortalecer la seguridad en los 29 países que integran el área de libre circulación. "Al rastrear digitalmente quién entra y sale, estamos mejor equipados para identificar a quienes exceden su estadía, prevenir movimientos irregulares y combatir el fraude de identidad", señaló el Comisionado de Asuntos Internos y Migración de la UE, Magnus Brunner.

EES: Cómo funciona el Entry/Exit System en Europa y qué datos se recolectan

Para los turistas argentinos que viajen por estancias cortas (hasta 90 días), el proceso de ingreso ahora será exclusivamente digital. En lugar de buscar la página libre para el sello, el viajero deberá pasar por puestos de control donde se registrarán los siguientes datos:

Datos alfanuméricos: Nombre completo, nacionalidad, detalles del documento de viaje y la fecha, hora y lugar exacto del cruce.

Nombre completo, nacionalidad, detalles del documento de viaje y la fecha, hora y lugar exacto del cruce. Identificadores biométricos: Se tomará una imagen facial del viajero y se registrarán cuatro huellas dactilares.

Se tomará una imagen facial del viajero y se registrarán cuatro huellas dactilares. Control en tiempo real: El sistema calculará automáticamente si el visitante está cumpliendo con su período de estadía autorizado, detectando de forma inmediata cualquier exceso de tiempo (overstay).

Desde su lanzamiento progresivo en 2025, el sistema ya ha registrado más de 52 millones de entradas y salidas. Además, permitió identificar a más de 700 personas que representaban un riesgo de seguridad para el continente y denegar el ingreso a otras 27.000 por diversas irregularidades.

Entry/Exit System: Permanencia de los datos y el futuro del ETIAS

La información recolectada no queda en el sistema de forma permanente, pero sí por un tiempo considerable. Los datos de cada turista se almacenarán en la base de datos central gestionada por la agencia eu-LISA por un período de tres años después del último viaje. En caso de que se registre una infracción por exceder el tiempo permitido, la información permanecerá guardada por cinco años.

Este cambio es solo el primer paso de una transformación mayor. Con el EES ya consolidado, el próximo gran hito para los argentinos será la implementación del ETIAS, la autorización de viaje paga que funcionará de manera conjunta con este registro digital. Por ahora, quienes viajen este año deben saber que su pasaporte volverá a casa limpio de sellos, pero con una huella digital que Europa seguirá de cerca para garantizar la seguridad del bloque.