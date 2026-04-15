Arrancan los trabajos en la ciclovía más esperada que unirá dos ciudades claves de esta provincia

Con más del 24% de avance, la nueva vía para bicicletas busca mejorar la movilidad diaria entre dos referentes turísticos de una provincia

Se pusieron en marcha los trabajos para la construcción de una ciclovía en la provincia de Córdoba que conectará Balnearia y Miramar de Ansenuza. El Gobierno provincial arrancó con los trabajos de una traza de 9.960 metros en paralelo a la Ruta Provincial A196.

El proyecto lleva años en la lista de reclamos de vecinos y operadores turísticos de la zona. Ahora, con un avance del 24%, la obra promete cambiar la movilidad en uno de los corredores más transitados del departamento San Justo.

El objetivo es generar un corredor seguro para ciclistas, deportistas y turistas que utilizan la bicicleta como medio de transporte en una región con fuerte perfil recreativo.

Desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos confirmaron que los trabajos se concentran actualmente en tres frentes. El primero es la ejecución del terraplén que servirá de base para toda la estructura.

El segundo frente avanza con la subrasante, que permitirá nivelar el terreno. El tercero prepara la futura calzada de hormigón, material elegido por su durabilidad en zonas de alto tránsito recreativo.

La elección de hormigón no es casual. Este material ofrece mayor resistencia al paso del tiempo y menor necesidad de mantenimiento que el asfalto tradicional, clave en una zona turística con picos de demanda estacionales.

La ciclovía unirá Balnearia y Miramar de Ansenuza, dos localidades separadas por casi 10 kilómetros

Qué localidades conectará la nueva ciclovía de Córdoba

La ciclovía unirá Balnearia y Miramar de Ansenuza, dos localidades separadas por casi 10 kilómetros de distancia. Ambas forman parte del corredor turístico de la laguna Mar Chiquita, hoy Parque Nacional Ansenuza.

Balnearia se posiciona como punto de acceso norte al área protegida. Miramar de Ansenuza, en cambio, concentra la mayor oferta de servicios turísticos de la costa oeste de la laguna.

La conexión ciclista entre ambas apunta a resolver un problema histórico. Hasta ahora, el único acceso era por la Ruta A196, sin bicisenda ni banquina adecuada para ciclistas.

La nueva infraestructura no solo mejorará la seguridad vial, sino que busca potenciar el turismo activo y el uso de medios de transporte sustentables en una región con creciente flujo de visitantes.

El tramo elegido conecta dos puntos estratégicos. Por un lado, el acceso a las playas y servicios de Balnearia. Por otro, el centro urbano de Miramar con su oferta gastronómica y hotelera.

La conexión ciclista entre ambas apunta a resolver un problema histórico

Otras obras que avanza Vialidad en la zona

La Dirección de Vialidad Provincial ejecuta trabajos paralelos en la misma región. El más importante es la repavimentación de 19 kilómetros en la Ruta Provincial 17.

Ese tramo va desde la intersección con la Ruta Provincial 3, a la altura de Marull, hasta la localidad de La Para. Las tareas incluyen fresado del pavimento existente y reciclado del paquete estructural.

También se distribuye base granular nueva y se aplica carpeta asfáltica en toda la extensión. Las banquinas se reacondicionan para mejorar la seguridad de los vehículos que circulan por la zona.

En paralelo, avanza el asfaltado de 1,18 kilómetros de la Costanera Este de Miramar de Ansenuza. En este caso, se utiliza pavimento intertrabado, una solución técnica que permite mejor drenaje en zonas costeras.

El pavimento intertrabado consiste en bloques de hormigón que se encajan entre sí. Este sistema facilita reparaciones puntuales sin necesidad de romper toda la superficie.

Las tres obras se desarrollan de manera simultánea. El objetivo del Gobierno provincial es mejorar la conectividad integral de la región y potenciar su desarrollo turístico.

La inversión en infraestructura busca capitalizar el creciente interés por Ansenuza, uno de los principales atractivos naturales del centro del país y destino cada vez más elegido por el turismo interno.

Los vecinos de Balnearia y Miramar celebran el inicio de los trabajos. El ritmo actual de obra, con 24% de avance, genera expectativas sobre la pronta finalización de la ciclovía más esperada de la región.