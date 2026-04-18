La casa donde vivió Ernesto Sábato hoy funciona como museo y puede visitarse en Santos Lugares, con recorridos guiados por su familia

A pocos minutos de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), en Santos Lugares, se encuentra la casa donde vivió Ernesto Sábato durante más de 60 años. Lejos de ser un espacio estático, el lugar se transformó en un museo abierto al público y en un punto de turismo cultural que permite recorrer de cerca la vida y la obra del reconocido escritor argentino.

El inmueble, ubicado sobre la actual calle Ernesto Sábato 3135 —antes Saverio Langeri—, conserva intacta la atmósfera en la que el autor escribió gran parte de su producción literaria.

Un recorrido íntimo por su vida y su obra

Quienes visitan la casa pueden encontrarse con su biblioteca personal, manuscritos, objetos cotidianos y hasta la máquina de escribir con la que dio forma a títulos emblemáticos como El túnel o Sobre héroes y tumbas.

Las visitas guiadas están a cargo de sus nietos, Guido y Luciana, quienes aportan una mirada cercana y familiar sobre el escritor, combinando anécdotas personales con aspectos clave de su trayectoria.

La biblioteca personal de Sábato, junto a manuscritos y objetos cotidianos del escritor.

De hogar familiar a espacio cultural

Sábato se instaló allí en la década del 40 junto a Matilde, su compañera de toda la vida, con la intención de dedicarse plenamente a la escritura. En esa casa no solo desarrolló su obra, sino que también crio a sus hijos y compartió momentos con sus nietos.

Con el tiempo, el lugar se convirtió en punto de encuentro de figuras destacadas como Jorge Amado, Antonio Berni y Arturo Jauretche, entre otros referentes de la cultura.

El deseo de convertirla en museo

La transformación del hogar en museo responde a un deseo del propio escritor. Según recordó su nieta en distintas entrevistas con medios periodísticos, Sábato dejó expresada por escrito su voluntad de que la casa se abriera a la comunidad tras su muerte.

Ese deseo se concretó en 2014, luego de un proceso de restauración que permitió preservar el espacio original y adaptarlo para recibir visitantes.

Objetos originales, manuscritos y la máquina de escribir del autor de El túnel

La vida cotidiana detrás de su obra literaria

El recorrido por el museo también permite comprender cómo la vida cotidiana y la creación literaria convivían en un mismo espacio. Más allá de los objetos exhibidos, la disposición de los ambientes y la conservación del mobiliario original ayudan a imaginar las largas jornadas de trabajo del escritor, en las que la escritura se mezclaba con la reflexión filosófica y el silencio del hogar. Esa atmósfera preservada convierte a la visita en una experiencia que no solo remite a la biografía de Sábato, sino también al proceso íntimo detrás de algunas de sus obras más reconocidas.

Cómo visitar la casa museo

Actualmente, el museo ofrece recorridos los fines de semana con cupos limitados. Cada visita propone una experiencia distinta: desde un enfoque en el costado más íntimo y cotidiano, hasta una mirada histórica y contextual sobre la vida del autor.

Además, el espacio suele albergar actividades culturales como charlas y presentaciones musicales, consolidándose como un punto activo dentro del circuito cultural cercano a la Ciudad de Buenos Aires.

Para recorrer la casa de Ernesto Sábato es necesario reservar previamente al 11 3614-9927. La experiencia ofrece una oportunidad única para conocer de cerca el universo personal de uno de los escritores más influyentes de la Argentina.