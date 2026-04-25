Disney Believe: así será el impresionante nuevo crucero de Disney con espectáculos en vivo

La compañía de entretenimiento más grande del mundo anunció la llegada de un nuevo crucero: estará listo para 2027 y promete una experiencia inolvidable

El gigante del entretenimiento no detiene su expansión en los mares. Disney Cruise Line presentó oficialmente su próxima embarcación, el Disney Believe, un barco diseñado como un homenaje a los soñadores y a quienes se atreven a perseguir su propio "felices para siempre". Esta nueva joya de la ingeniería naval será el cuarto integrante de la revolucionaria clase Wish, una línea que ha redefinido las vacaciones familiares combinando tecnología de vanguardia con narrativas inmersivas.

El Disney Believe se sumará a sus barcos hermanos -el Disney Wish (temática de encanto), el Disney Treasure (aventura) y el Disney Destiny (héroes y villanos)- pero con un motivo propio y distintivo: las promesas y las posibilidades. Según informó la compañía, el diseño, la arquitectura y el entretenimiento a bordo estarán alineados para inspirar a los pasajeros a creer en sus propios sueños, creando una experiencia que comienza desde el mismo momento en que se pone un pie en el lobby.

El debut de este crucero está previsto para finales de 2027. Aunque todavía no se han abierto las reservas ni se confirmaron los itinerarios exactos, la expectativa es total entre los fanáticos de la marca, ya que promete llevar el storytelling (el arte de contar historias) a un nivel de detalle nunca antes visto en altamar.

Disney Believe: mundos mágicos y experiencias a bordo

Siguiendo la tradición de la clase Wish, el Disney Believe contará con espacios temáticos donde las historias de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars cobrarán vida. Los viajeros podrán sumergirse en universos icónicos a través de espectáculos en vivo, restaurantes conceptuales y áreas de recreación de última generación.

Entre las historias confirmadas que darán forma a las experiencias del barco se encuentran:

Encanto y Frozen: Los mundos místicos de los Madrigal y el reino de Arendelle tendrán una presencia destacada.

Blancanieves y los Siete Enanos: Se recrearán espacios inspirados en los pozos de los deseos del primer largometraje de la compañía.

Moana y La Sirenita: Las profundidades del mar y la cultura polinesia se integrarán en el diseño de las cubiertas y áreas de piscina.

Disney Cruise Line: una flota que no para de crecer

El lanzamiento del Disney Believe es una pieza clave en un plan de crecimiento sin precedentes para Disney Experiences. La compañía proyecta alcanzar una flota de 13 barcos para el año 2031, un crecimiento agresivo que incluye hitos recientes como el viaje inaugural del Disney Adventure desde Singapur y el futuro desembarco de los cruceros Disney en Japón previsto para 2029.

Este ambicioso plan busca no solo aumentar la capacidad de pasajeros, sino también diversificar las rutas internacionales. Con el Disney Believe, la empresa refuerza su apuesta por el segmento de lujo familiar, donde la conectividad digital, la gastronomía de autor y los shows al estilo Broadway son los pilares que mantienen a Disney como el líder indiscutido de los cruceros temáticos a nivel mundial.