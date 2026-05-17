Los 5 mejores destinos cerca de Buenos Aires que impacta al turismo y son furor

El feriado funciona como disparador, pero lo que queda es más profundo, la sensación de haber descubierto lugares donde todavía se conoce a los vecinos

Hay algo que viene pasando silenciosamente en la provincia de Buenos Aires y que explota cada vez que aparece un feriado en el calendario, ya la gente no se queda. Sale, maneja y busca aire.

El turismo rural bonaerense empezó a transformarse en otra cosa, una red de pueblos que se reactivan gracias a cocinas nuevas, almacenes recuperados, hoteles pequeños y proyectos personales que le cambiaron el pulso a los lugares.

Tres días libres alcanzan para redibujar el mapa emocional de miles de personas que quieren algo simple, como comer bien, dormir mejor y caminar sin apuro.

Este recorrido reúne cinco destinos que están marcando tendencia cerca de Buenos Aires, Capitán Sarmiento, Carlos Beguerie, General Rivas, Ramón Biaus y Todd. Cinco pueblos distintos, pero con el turismo como motor de reactivación.

Feriado y turismo en Buenos Aires: ¿por qué los pueblos rurales están explotando?

Hay tres factores que explican el crecimiento del turismo de cercanía:

Feriados largos que permiten escapadas sin planificar demasiado;

Saturación de destinos tradicionales como la costa o la montaña;

Nuevas propuestas gastronómicas y culturales en pueblos rurales.

En muchos de estos pueblos, una sola apertura —un restaurante, una posada, un almacén reconvertido— puede cambiar el flujo de visitantes en cuestión de meses.

Feriado y turismo en Buenos Aires: ¿qué está pasando en Capitán Sarmiento?

Capitán Sarmiento es uno de los casos más claros de transformación reciente. Durante años fue apenas una parada en la Ruta 8, opacada por destinos más famosos. Pero en los últimos tiempos, una serie de proyectos gastronómicos empezó a cambiar su identidad.

Hoy el pueblo combina panaderías recicladas, restaurantes de fuegos y huertas abiertas al público. El turismo llega por la comida, pero se queda por la experiencia.

Entre los espacios más destacados aparece La Cuadra, una antigua panadería transformada en restaurante donde la cocina italiana convive con el espíritu de pueblo. También se suma La Mancha Cocina de Fuegos, un espacio que revalorizó galpones rurales con cocina a leña visible y propuestas de temporada.

Feriado y turismo en Buenos Aires: ¿qué hace especial a Carlos Beguerie?

Carlos Beguerie es probablemente uno de los ejemplos más simbólicos del turismo de recuperación. Este pueblo fue golpeado por la desaparición del tren de pasajeros en 1961. Durante décadas quedó en silencio. Pero la historia cambió con la llegada de proyectos de restauración y arte.

El punto de quiebre fue El Rebusque, una casa completamente intervenida con mosaicos y cerámicos reciclados que transformó la estética del lugar.

Hoy el turismo en Beguerie no es masivo, pero tienen visitas guiadas, recorridos por la estación ferroviaria, plazas intervenidas y alojamiento en casas restauradas.

Feriado y turismo en Buenos Aires: ¿por qué General Rivas es el bodegón del momento?

General Rivas tiene una identidad muy marcada por su comida casera y pueblo caminable. Su estructura urbana compacta permite recorrerlo en pocas horas, pero el turismo lo convirtió en un punto clave de escapadas cortas.

El protagonista gastronómico es Don Guille, un bar de campo que funciona como cápsula del tiempo, almacén antiguo, cocina tradicional y platos abundantes que mantienen viva la cultura del bodegón.

A eso se suma 1886 Restó, una casona restaurada frente a la iglesia que ofrece pastas, milanesas y platos de bodegón en un ambiente histórico.

Feriado y turismo en Buenos Aires: ¿qué propone Ramón Biaus?

Ramón Biaus es un caso distinto. Acá antes del turismo, llegó la cocina. La transformación del pueblo está ligada a proyectos gastronómicos que reactivaron espacios abandonados. Lo del Turco y La Pituca son dos ejemplos de restaurantes que funcionan dentro de casas antiguas restauradas, donde la comida casera se mezcla con la historia del lugar.

En feriados, el movimiento crece fuerte porque el pueblo ofrece algo que cada vez es más buscado, experiencia rural auténtica sin filtros turísticos excesivos. Además, se proyecta la apertura de un pequeño hotel rural que busca consolidar la estadía turística.

Feriado y turismo en Buenos Aires: ¿qué hace único a Todd?

Todd es probablemente el caso más particular del recorrido. Es un pueblo pequeño, pero con una mezcla llamativa de industria artesanal, gastronomía y vida comunitaria activa.

Por un lado, aparecen bodegones como La Generosa, donde la cocina casera es protagonista absoluta. Por otro, almacenes históricos recuperados como Lo de Chiquito, que funcionan como centros de memoria viva.

Pero lo que más sorprende es su industria. Reklus Cars, una fábrica artesanal de réplicas de autos clásicos que exporta al mundo desde el medio del campo bonaerense.

Feriado y turismo en Buenos Aires: ¿qué buscan realmente los viajeros?

Más allá de los destinos, hay un patrón claro en el comportamiento turístico:

Escapadas cortas sin planificación extensa;

Experiencias gastronómicas como eje del viaje;

Contacto directo con lo rural sin intermediarios;

Alojamientos pequeños y personalizados.

Feriado y turismo en Buenos Aires: el impacto en los pueblos

El crecimiento del turismo en estos destinos no solo beneficia a los visitantes.

También cambia la economía local:

Reactivación de comercios;

Generación de empleo gastronómico;

Recuperación de edificios históricos;

Nuevas inversiones privadas.

En muchos casos, un solo proyecto puede reactivar varias cuadras alrededor.