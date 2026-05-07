Con altos costos y nuevas restricciones, miles de seguidores buscan alternativas para no resignar su presencia en la Copa Mundial 2026

El Mundial 2026 será el más inaccesible de la historia para los hinchas argentinos. Según un extenso artículo publicado por The New York Times, miles de fanáticos albicelestes enfrentan este año barreras económicas sin precedentes para acompañar a la Selección en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La combinación es letal: entradas con valores récord, costos de viaje elevados y un controvertido sistema de tarifas dinámicas implementado por la FIFA. La histórica presencia argentina en las tribunas mundialistas corre serio riesgo de reducirse drásticamente.

Matías Celestino tiene 43 años y siguió a la Selección en los 18 partidos de las eliminatorias sudamericanas. Con su tambor recorrió nueve encuentros en Argentina y otros nueve en el exterior.

Ahora planea viajar junto a su esposa y su hijo a Estados Unidos para acompañar al equipo campeón del mundo. Pero las cuentas no cierran fácil.

El sistema de precios que cambió todo para los hinchas del Mundial

El informe del diario estadounidense revela un dato clave: por primera vez en la historia del certamen, la FIFA adoptó un sistema de precios dinámicos para las entradas, similar al utilizado en recitales, vuelos y eventos deportivos en Norteamérica, lo que provocó que los valores aumentaran significativamente a medida que crece la demanda.

Ese mecanismo golpeó especialmente a los encuentros de selecciones populares como Argentina. Los precios suben y bajan según la demanda en tiempo real.

Los hinchas consultados por el medio son contundentes: los costos son muy superiores a los registrados en Qatar 2022. Soledad Aldao, desarrolladora de software de 35 años, pagó u$s700 por cada una de las dos entradas para la fase de grupos.

Argentina enfrentará a Jordania y Argelia en esa instancia. Según explicó Aldao, esos valores representan más del triple de lo que costaban tickets similares en el último Mundial.

Pero hay un dato todavía más impactante: esos u$s700 por entrada superan el salario promedio mensual en Argentina. Para muchos trabajadores, una sola entrada equivale a más de un mes completo de trabajo.

El artículo detalla que los precios siguieron escalando sin freno. Algunas entradas oficiales ya superaron los u$s800. En el mercado de reventa, donde la propia FIFA obtiene una comisión, los montos son todavía más altos.

Una entrada para la final llegó a ofrecerse por más de u$s2 millones. Los valores oficiales para ese partido superaron los u$s10.000.

Los altos precios del Mundial 2026 no serán una barrera para la Argentina

Por qué la FIFA defiende los precios récord del Mundial 2026

La FIFA sostiene que el incremento en la recaudación es necesario para financiar programas de desarrollo del fútbol alrededor del mundo, pero el sistema despertó críticas entre hinchas, dirigentes y sectores políticos que consideran que el Mundial se está convirtiendo en un espectáculo inaccesible.

El fenómeno adquiere una dimensión especial en Argentina. El fútbol ocupa un lugar central en la identidad cultural y social del país.

El reporte del New York Times describe escenas de reuniones de hinchas en parques de Buenos Aires. Decenas de personas comparten asados, organizan viajes grupales y buscan reducir gastos mediante hospedajes compartidos y rutas aéreas alternativas.

Muchos de los simpatizantes que viajarán a Norteamérica comenzaron a ahorrar hace años. Otros recurrieron a créditos, rifas y tarjetas de crédito para costear la experiencia.

Celestino afirmó que junto a su esposa acumuló deudas de varios miles de dólares para financiar una estadía de un mes en Estados Unidos. Según relató, todavía espera conseguir entradas más económicas a medida que se acerquen los partidos.

Dónde jugará Argentina y por qué las entradas son aún más caras

Argentina disputará dos encuentros de la fase de grupos en Dallas y uno en Kansas City. La expectativa por ver a Lionel Messi en lo que probablemente será su última Copa Mundial también contribuye al aumento de la demanda y de los precios.

El informe señala que, pese a la crisis económica argentina y a los altos niveles de inflación, los hinchas mantienen una relación particular con la Selección nacional.

Pablo Alabarces, sociólogo especializado en fútbol y cultura popular, explicó al diario que el deporte funciona como uno de los principales factores de orgullo colectivo para el país. Es una pasión que trasciende lo económico.

Las dificultades económicas no modifican la disposición de muchos fanáticos a realizar esfuerzos extremos. Alejandro Solnicki, trabajador de un casino, relató que realizará un recorrido de cinco días con escalas en São Paulo, Aruba y Charlotte antes de llegar al primer partido.

También comentó que en una reciente visita a Colombia para un encuentro de eliminatorias compartió una habitación de hotel con otras diez personas. La creatividad para abaratar costos no tiene límites.

Cómo fue el fenómeno argentino en Qatar 2022 y qué se repite ahora

La pasión de los hinchas argentinos ya había sido uno de los rasgos distintivos del Mundial de Qatar 2022. Miles de simpatizantes se instalaron en un barrio que terminó siendo conocido informalmente como "Barwargento".

El nombre surgió como un juego de palabras entre Barwa —el nombre del complejo habitacional— y Argentina. Según el artículo, ese lugar todavía conserva referencias vinculadas a los aficionados albicelestes.

El New York Times también destaca el clima que se vive habitualmente en los estadios argentinos. En el estadio Monumental de River Plate, que agotó más de 100 partidos consecutivos, los hinchas despliegan instrumentos de percusión, banderas y enormes cantidades de papel picado.

Ese ambiente es parte de la marca registrada argentina en los Mundiales. Pero los precios récord de 2026 amenazan con diluirlo.

José Serio, quien intenta asistir a su sexto Mundial, advirtió que los elevados costos podrían afectar uno de los aspectos más característicos del torneo: el ambiente generado por los hinchas sudamericanos.

Rodrigo Díez, otro aficionado que estuvo en Brasil, Rusia y Qatar, dijo al diario que decidió no viajar esta vez. Considera que los precios transformaron al Mundial en un evento exclusivo para unos pocos.

El artículo concluye que, mientras miles de argentinos continúan buscando alternativas para financiar el viaje, crece el debate sobre el impacto que los nuevos modelos de comercialización tienen sobre uno de los eventos deportivos más populares del mundo.