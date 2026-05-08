Más vuelos a Europa: aerolínea extranjera anunció que amplía sus operaciones en Argentina

Faltan solo semanas para que Plus Ultra comience con los vuelos entre Buenos Aires y Madrid, y la aerolínea ya anunció un incremento en su frecuencia

El mercado aerocomercial argentino continúa sumando opciones para viajar al Viejo Continente. A pocas semanas de su desembarco oficial en el país, la aerolínea española Plus Ultra anunció una importante reorganización de su red de rutas que beneficia directamente a los pasajeros locales. Aunque el vuelo inaugural entre Madrid y Buenos Aires está previsto para el próximo 23 de mayo, la compañía ya decidió redoblar su apuesta por el mercado nacional incrementando la cantidad de vuelos semanales antes de lo previsto originalmente.

La decisión se enmarca en una estrategia de la empresa por priorizar los mercados con mayor proyección de crecimiento y rentabilidad en Latinoamérica. Según el cronograma oficial, la ruta Madrid-Buenos Aires comenzará a operar a finales de este mes, pero a partir del 6 de julio ya alcanzará las cinco frecuencias semanales en el aeropuerto de Ezeiza. Este crecimiento sostenido busca responder a la fuerte demanda de viajes hacia España, consolidando a Buenos Aires como uno de los pilares estratégicos de la compañía en la región.

Plus Ultra, con más vuelos entre Buenos Aires y Madrid

La reorganización de Plus Ultra no es casual. El sector aéreo atraviesa un momento de alta complejidad debido a las tensiones geopolíticas y un incremento sin precedentes en el precio del combustible de aviación, que se ha duplicado en apenas semanas. Ante esta presión sobre los costos operativos, la aerolínea ha decidido concentrar su flota de aviones Airbus A330 en destinos donde puede garantizar una operación más sostenible y eficiente.

Plus Ultra comienza a volar entre Buenos Aires y Madrid este mes, y desde julio amplía frecuencia

"Nuestra responsabilidad es tomar decisiones que garanticen la solidez de la empresa a largo plazo", explicaron desde la compañía. Esta búsqueda de eficiencia es la que ha llevado a Plus Ultra a elegir a Argentina como uno de los destinos para aumentar su capacidad, reforzando la conectividad entre ambos países y ofreciendo mayores alternativas de horarios y conexiones para los turistas y viajeros de negocios.

Mientras Buenos Aires se prepara para recibir sus cinco vuelos semanales, otros destinos de la región también verán cambios significativos a partir del mes de julio:

Perú: Lima se convertirá en el destino estrella de la aerolínea, alcanzando por primera vez una operación diaria (siete vuelos semanales) a partir del 14 de julio.

Lima se convertirá en el destino estrella de la aerolínea, alcanzando por primera vez una operación diaria (siete vuelos semanales) a partir del 14 de julio. Venezuela: La ruta que une Madrid y Tenerife con Caracas también se verá reforzada, llegando a las cinco frecuencias semanales desde el 15 de julio.

La ruta que une Madrid y Tenerife con Caracas también se verá reforzada, llegando a las cinco frecuencias semanales desde el 15 de julio. Colombia: En la otra cara de la moneda, Plus Ultra anunció la suspensión temporal de sus vuelos a Bogotá y Cartagena de Indias a partir del 2 de junio. Esta medida responde a los altos costos operativos y la elevada carga impositiva en el país andino, factores que hacían inviable la rentabilidad de la ruta en el contexto actual.

Plus Ultra, que debe su nombre al hidroavión que realizó el primer vuelo transatlántico entre España y Sudamérica en 1926, cuenta actualmente con una plantilla de 700 empleados. Con este incremento de frecuencias, la firma busca consolidar su Hub en Madrid como la principal puerta de entrada para los argentinos que buscan conectar con el resto de Europa y el mundo.