Para los amantes de los paisajes argentinos: dónde está la ruta de ensueño a 3800m de alto

Una de las visuales más impactantes del norte argentino se encuentra en la Cuesta del Obispo, con 60 kilómetros de incesante zigzagueo

Hay rutas que son mucho más que un simple medio para llegar a un destino; son, en sí mismas, la experiencia principal del viaje. En el norte de la Argentina, la Ruta Provincial 33 de Salta resguarda uno de los tramos escénicos más espectaculares del país: la Cuesta del Obispo. Se trata de un trayecto que desafía los sentidos a través de un serpenteo incesante de 60 kilómetros, donde la geografía parece escalar hacia las nubes y los valles se abren sin recelo ante la mirada de los viajeros.

Recorrer este camino es una invitación a desacelerar y dejarse llevar por una secuencia de paisajes que solo la naturaleza puede guionar. A medida que el vehículo asciende, la típica escenografía vallista domina la visual con cerros teñidos de tonalidades rojizas, amarillas y violáceas. El ambiente cambia drásticamente desde la humedad de las Yungas en los parajes bajos hasta el pastizal de altura, mientras la vegetación puneña, salpicada de imponentes cardones, completa una postal que parece detenida en el tiempo.

Este tramo no solo es un deleite visual, sino también un sitio cargado de historia y leyendas. Situada estratégicamente para conectar el Valle de Lerma con los Valles Calchaquíes, la Cuesta del Obispo es el paso obligado para quienes buscan la mística de Cachi o Payogasta. Es un camino de cornisa ancho y bien conservado, aunque su pavimentación es caprichosamente irregular debido a una falla geológica amarillenta que atraviesa la montaña, lo que le otorga un carácter único a esta vía que alguna vez fue testigo del paso de mulas y antiguas caravanas troperas.

Cuesta del Obispo: historia y leyendas entre las nubes

El nombre de este zigzagueante trayecto encierra una historia de fatigas coloniales que se remonta al año 1622. Cuenta la leyenda que el Monseñor Julián de Cortázar, tercer obispo de la diócesis de Tucumán, debió pernoctar a mitad de la subida debido al lento y agotador avance de su comitiva mientras se dirigía hacia Cachi. Lo que originalmente se conoció como la "Cuesta de la dormida del Obispo" terminó simplificándose en la denominación actual, quedando arraigado como un símbolo de la región.

Históricamente, la cuesta fue testigo del desarraigo de pueblos nativos y del arduo transporte de mercancías desde Europa. Hasta principios del siglo XX, los pobladores tardaban no menos de tres días en completar el trayecto, alternando coches tirados por caballos con mulas adaptadas a la montaña. Un dato curioso para los amantes de la minería se encuentra en el paraje La Herradura, dentro de este mismo recorrido, donde en 1959 se descubrió uranio en suelo salteño por primera vez, sumando un hito más a la rica cronología de la zona.

La Cuesta del Obispo, en el Norte Argentino: una ruta impresionante para recorrer admirando la vista

El mirador Piedra del Molino: tocar el cielo a 3800 metros en la Cuesta del Obispo

El punto culmen de esta aventura es el mirador Piedra del Molino, situado en la cumbre del recorrido. Dependiendo de la medición y el tramo, los registros ubican este hito entre los 3.348 y los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Desde allí, se obtiene una vista privilegiada y extraordinaria de la Quebrada de Escoipe, permitiendo divisar los picos de las montañas circundantes y el majestuoso vuelo de los cóndores andinos que reinan en el cielo.

En este sitio emblemático, los visitantes pueden encontrar detalles que refuerzan la mística del lugar:

La Piedra de Moler: Una enorme pieza de granito de varias toneladas que da nombre al mirador. Según cuentan los locales, se partió en dos mientras era transportada en 1927 hacia una estancia y nunca fue reclamada.

Una enorme pieza de granito de varias toneladas que da nombre al mirador. Según cuentan los locales, se partió en dos mientras era transportada en 1927 hacia una estancia y nunca fue reclamada. La Capilla: Una pequeña y pintoresca construcción de pórfido que ofrece un espacio de recogimiento en medio de la inmensidad del paisaje.

Una pequeña y pintoresca construcción de pórfido que ofrece un espacio de recogimiento en medio de la inmensidad del paisaje. Fauna autóctona: Es común observar zorros, vizcachas y armadillos, además del sobrevuelo constante de picaflores y aves de rapiña.

Para quienes parten desde Tucumán o Salta capital, la Cuesta del Obispo es una travesía inolvidable que se puede realizar en vehículo particular, excursiones asistidas o incluso en bicicleta para los más aventureros. Ya sea como un paso fugaz hacia el corazón de los Valles Calchaquíes o como el destino final del paseo, este serpenteante camino de 60 kilómetros garantiza una de las vivencias más movilizantes del noroeste argentino.