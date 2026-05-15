Las mejores barras de la ciudad se suman con degustaciones, menús especiales y propuestas creativas para descubrir nuevos sabores y experiencias únicas

El Día Mundial del Whisky llega a Buenos Aires el próximo 16 de mayo. La ciudad se prepara para rendir homenaje a uno de los destilados más prestigiosos del planeta.

La escena gastronómica porteña ofrece experiencias que van mucho más allá del vaso con hielo. Desde maridajes con carnes maduradas hasta cocteles que desafían cualquier protocolo tradicional, la propuesta invita a redescubrir el whisky desde ángulos completamente diferentes.

Cuatro espacios en la ciudad diseñaron propuestas especiales. Cada uno con su propia identidad.

Hierro: whisky y fuego en Palermo y Nordelta

Hierro se define como una "Casa de Fuegos". El concepto no es casual.

La carta reúne más de 20 etiquetas de whisky seleccionadas para acompañar carnes maduradas. Entre los destacados aparece Talisker, un escocés con perfil ahumado y final picante que dialoga naturalmente con cortes intensos.

La propuesta incluye ejemplares estadounidenses e irlandeses. Pero el diferencial está en la coctelería de autor de Santiago Lambardi.

El "Lobo" combina Bourbon con miel y Angostura, mientras que el "Domingo" apuesta por whisky irlandés con Aperol y soda. Una mezcla que aporta frescura al paladar.

Hierro tiene dos locales: Palermo y Nordelta. Ambos mantienen la misma filosofía de maridaje.

L'Atelier Bistró: elegancia francesa con whisky en Martínez

En Martínez, L'Atelier Bistró construye una experiencia diferente. Aquí el whisky no funciona solo como bebida de sobremesa, sino como complemento activo de una cocina francesa refinada.

La carta va desde el complejo Lagavulin 10 años hasta rarezas japonesas como Akashi Single Malt. La selección no es caprichosa.

Cada etiqueta fue pensada para realzar platos específicos. El whisky acompaña preparaciones de ciervo con salsa de miso. También complementa la intensidad de un cremoso de chocolate al 70% con sal de trufas.

La propuesta apunta a quienes buscan experiencias sensoriales más elaboradas. El bistró transforma el whisky en parte integral del menú.

Sendero: coctelería sin protocolos en Costanera Norte

Sendero plantea una mirada más dinámica. El espacio en Costanera Norte apuesta por lo social y lo descontracturado.

La barra exhibe etiquetas de gran complejidad: Caol Ila 12 y Glenmorangie 12 entre ellas. Pero el enfoque está puesto en la coctelería.

Los clásicos como el Penicillin conviven con creaciones de la casa. El "Sendero de los Apalaches" utiliza Jack Daniel's con cordial de durazno.

La propuesta busca derribar barreras. El objetivo es claro: invitar a nuevos públicos a perderle el miedo a un destilado que históricamente se asoció con rituales rígidos.

Sendero demuestra que el whisky también puede ser casual. Y divertido.

CIMA: el whisky se eleva en el rooftop de Palermo

La celebración alcanza las alturas en CIMA. Este rooftop bar en Palermo tiene dirección de Flavia Arroyo.

Aquí el whisky se aleja definitivamente de los sillones de cuero. Se mezcla con frutas y notas herbales en combinaciones inesperadas.

El "POV: Mi tipo de Highball" integra melón y cerveza. El "Va whisky como piña" suma banana y ananá. Tragos que utilizan marcas como Johnnie Walker y Singleton.

La propuesta demuestra la versatilidad del destilado. CIMA invita a brindar sin protocolos, celebrando la vigencia de un clásico que sabe adaptarse a la noche porteña.

El 16 de mayo, Buenos Aires tendrá múltiples opciones para celebrar. Cada espacio ofrece una forma distinta de entender el whisky. Del maridaje tradicional a la experimentación más arriesgada, la ciudad se prepara para un homenaje a la altura de uno de los destilados más respetados del mundo.