Aumentan las entradas a Parques Nacionales: cuánto cuesta ir a Cataratas, Glaciares y más

El Gobierno comunicó mediante el Boletín Oficial una actualización en las tarifas que hay que pagar para ingresar a las distintas zonas protegidas del país

En plena temporada de otoño y de cara a los próximos meses de invierno, el Gobierno Nacional oficializó un nuevo esquema tarifario para el ingreso a los Parques Nacionales de todo el país. La medida, publicada en el Boletín Oficial, establece valores diferenciados según la categoría del visitante (internacional, nacional, provincial o estudiante) y el nivel de infraestructura de cada área protegida. El objetivo de la actualización es sostener las tareas de conservación, mantenimiento de senderos y servicios que se brindan en los puntos turísticos más emblemáticos de la Argentina.

Los nuevos precios rigen tanto para las boleterías físicas en los accesos como para la compra online. Entre los destinos más afectados por el ajuste se encuentran el Parque Nacional Iguazú, en Misiones, y el Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz, que se mantienen como las áreas con los aranceles más elevados debido a su alta demanda internacional y complejidad logística. No obstante, se mantienen beneficios para residentes locales y sectores específicos que garantizan la acc