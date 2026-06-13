Anchoíta Cava funciona mejor cuando uno entra en el juego de preguntar, dejarse recomendar, probar cosas nuevas y tomarse tiempo

En una ciudad donde cada semana aparece un nuevo bar "instagrameable", pocos lugares logran algo más difícil, como convertirse en conversación obligada entre cocineros, sommeliers, turistas gastronómicos y fanáticos del buen comer. Eso es exactamente lo que pasó con Anchoíta Cava, el pequeño bar de vinos y quesos ubicado en el límite entre Chacarita y Villa Crespo que, casi sin marketing agresivo, terminó transformándose en uno de los fenómenos más comentados del circuito gourmet porteño. Porque sí, hoy el turismo y ocio urbano se redefine alrededor de experiencias más auténticas, por lo que este lugar encontró como fórmula convertir el acto de comer y tomar vino en una experiencia cultural.

Mesitas altas en la vereda, una cava que parece no terminar nunca y una propuesta que mezcla lujo gastronómico con espíritu relajado, logra como resultado filas, reservas agotadas y una circulación constante de curiosos que llegan buscando probar "ese lugar del que todos hablan".

¿Por qué Anchoíta Cava se volvió tendencia en turismo gastronómico?

Detrás de Anchoíta Cava hay un proyecto enorme impulsado por Enrique Piñeyro, figura multifacética de la escena argentina, junto a un equipo obsesionado con la trazabilidad, la producción artesanal y la investigación gastronómica.

El lugar forma parte del llamado "Ecosistema Anchoíta", que incluye el restaurante Anchoíta, Anchoíta Panadería, huertas orgánicas, granjas propias y desarrollos de charcutería artesanal.

Turismo y ocio foodie: cuánto cuesta comer en Anchoíta Cava

La gran pregunta que todos hacen antes de ir es la misma, ¿es caro como parece? Depende de cuánto quieras explorar.

Anchoíta Cava tiene una lógica distinta a la mayoría de los bares porteños. Acá podés gastar relativamente poco compartiendo algunas copas y un par de platitos, o podés entrar en un espiral glorioso de quesos estacionados, vinos importados y charcutería de autor que dispara la cuenta rápidamente.

Actualmente, los precios aproximados funcionan así:

Copas de vino: desde valores medios hasta etiquetas premium importadas;

desde valores medios hasta etiquetas premium importadas; Platitos y tapeos: rango medio/alto dentro del circuito gourmet porteño;

rango medio/alto dentro del circuito gourmet porteño; Tablas de quesos: variables según origen y estacionamiento;

variables según origen y estacionamiento; Charcutería artesanal: precios premium por producto artesanal y curado.

La experiencia promedio para dos personas, probando vinos, quesos y algunos platos, puede ubicarse cómodamente en una franja media-alta del mercado gastronómico porteño actual.

Anchoíta Cava directamente rompe el molde, porque la carta de quesos parece una biblioteca láctea. Hay variedades organizadas por tipo de leche, tipo de pasta, tiempo de maduración y origen

¿Qué vinos se pueden probar en este fenómeno de turismo y ocio?

Mientras muchos bares arman cartas pensadas para volumen y consumo rápido, Anchoíta Cava propone un recorrido casi pedagógico. Hay más de 200 etiquetas y unas 50 opciones por copa, incluyendo vinos argentinos e importados.

El nivel de detalle impresiona incluso a consumidores experimentados. Hay etiquetas de Francia, Italia, España, Alemania, Chile, Uruguay y Nueva Zelanda, además de una enorme selección nacional. Pero lo más interesante es el enfoque. No se trata solamente de tener vinos caros o famosos. La curaduría busca mostrar regiones, estilos y productores con identidad.

La head sommelier y directora del proyecto, Valeria Mortara, insiste con esa idea: cada botella tiene una historia detrás.

Turismo y ocio en Chacarita: el boom gastronómico que no frena

El crecimiento de Anchoíta Cava también explica la consolidación de Chacarita y Villa Crespo como polos gastronómicos de moda. Durante años, Palermo monopolizó buena parte del circuito foodie porteño. Pero lentamente empezaron a crecer zonas más relajadas, menos saturadas y con identidad propia.

Chacarita hoy combina bares de vinos, cafeterías de especialidad, cocinas experimentales y restaurantes de autor sin perder cierta sensación barrial.

Eso la volvió especialmente atractiva para un público joven que prioriza experiencias antes que formalidades. El barrio logró convertirse en destino sin transformarse completamente en parque temático gastronómico.

¿Qué tiene de especial la carta de quesos de Anchoíta?

Acá es donde Anchoíta Cava directamente rompe el molde, porque la carta de quesos parece una biblioteca láctea. Hay variedades organizadas por tipo de leche, tipo de pasta, tiempo de maduración y origen.

Cada queso incluye información detallada sobre product