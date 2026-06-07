Entrás por una heladera: así es el bar secreto que es furor en Palermo

Desde 2016, Florería Atlántico figura entre los mejores bares del mundo y, en 2019, alcanzó el tercer puesto en el prestigioso ranking global

La fisonomía de la noche porteña experimenta una mutación irreversible donde el exhibicionismo bailable cede terreno ante el misterio arquitectónico. La tendencia de los denominados speakeasies —bares ocultos que emulan los locales clandestinos de la época de la Prohibición en los Estados Unidos— dejó de ser una excentricidad para consolidarse como una unidad de negocios de alta rentabilidad dentro del turismo gastronómico.

El bar en cuestión es Florería Atlántico, ubicado en la calle Arroyo 872, en pleno barrio de Recoleta. Su entrada está disimulada detrás de una florería, lo que contribuye al encanto y misterio del lugar. Al atravesar una puerta frigorífica y descender por una escalera, los visitantes ingresan a un sótano ambientado con un estilo inspirado en los primeros años del siglo XX.

Desde 2016, Florería Atlántico figura entre los mejores bares del mundo y, en 2019, alcanzó el tercer puesto en el prestigioso ranking global. Su propuesta se destaca por combinar cocteles de autor, gastronomía internacional y un ambiente íntimo que rescata la esencia cultural de Buenos Aires.

¿Por qué las experiencias ocultas transformaron el turismo, ocio en las capitales globales?

Los puntos de interés masivos perdieron atractivo frente a las propuestas que prometen exclusividad y descubrimiento personal. Dentro de las industrias del turismo, el concepto de "hiper-personalización" rige las decisiones de consumo. El usuario busca activamente aquello que no figura en los mapas turísticos convencionales.

Esta demanda impulsó la reconversión de espacios subutilizados o de valor histórico en las principales metrópolis. Buenos Aires, en sintonía con Londres, Nueva York y Tokio, capitalizó esta tendencia mediante la apertura de establecimientos que exigen un esfuerzo por parte del cliente para ser descubiertos.

¿Cuál es la estrategia para fusionar identidad cultural, turismo, ocio y coctelería internacional?

Creado por el destacado empresario y bartender Renato "Tato" Giovannoni, el lugar opera bajo una premisa conceptual que rinde tributo a las oleadas migratorias que delinearon la matriz demográfica de la Argentina durante la primera mitad del siglo XX.

Cuando una barra es catalogada entre las mejores del planeta, el establecimiento deja de ser un comercio de escala barrial para transformarse en un destino turístico en sí mismo

El ingreso se realiza a través de una florería y tienda de productos gourmet en funcionamiento. Detrás de una puerta de cámara frigorífica se desciende a un sótano diseñado con reminiscencias de las tabernas portuarias de antaño.

La carta de tragos está dividida según las nacionalidades de los inmigrantes (italianos, españoles, franceses, ingleses y polacos, sumando en sus últimas renovaciones influencias de comunidades de África y Asia), utilizando ingredientes locales combinados con técnicas globales de destilación.

¿Qué rol juegan las clasificaciones internacionales en la consolidación del mercado nocturno?

La validación externa es un motor fundamental para la atracción de flujos de visitantes de larga distancia. La inclusión regular de establecimientos locales en clasificaciones de prestigio internacional, como el certamen The World’s 50 Best Bars, reposiciona de forma automática a las ciudades dentro del mapa de la alta gastronomía mundial.

Florería Atlántico, por caso, mantiene una presencia sostenida en dicha nómina desde el año 2016, habiendo alcanzado la tercera posición global en el año 2019, un hito inédito para la coctelería de la región.

Estas menciones internacionales actúan como un sello de calidad que estandariza las expectativas del consumidor extranjero de elite. Cuando una barra es catalogada entre las mejores del planeta, el establecimiento deja de ser un comercio de escala barrial para transformarse en un destino turístico en sí mismo.