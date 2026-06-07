El rooftop con una de las mejores vistas de la ciudad: cuánto cuesta la experiencia

Más allá del turismo que atrae, uno de los grandes diferenciales de Trade Sky Bar es su propuesta culinaria. El espacio cuenta con una carta que todo

Buenos Aires tiene postales que son reconocidas por todo el turismo local e internacional. El Obelisco, Puerto Madero y la histórica Avenida Corrientes forman parte de la identidad visual de la ciudad. Sin embargo, existe un lugar que tiene una vista privilegiada y que, además, acaba de recibir un importante reconocimiento internacional.

Se trata de Trade Sky Bar, el rooftop ubicado en el emblemático edificio Comega, que fue incluido nuevamente entre las mejores terrazas del mundo por la prestigiosa revista británica Time Out. La distinción lo posiciona como uno de los principales atractivos vinculados al turismo y ocio en la capital de nuestro país.

Con una propuesta que combina gastronomía de autor, coctelería de nivel internacional y vistas panorámicas inigualables, el espacio se convirtió en una parada obligada para visitantes y residentes que buscan una experiencia diferencial.

Turismo y ocio con vistas panorámicas: ¿qué hace especial a Trade Sky Bar?

Ubicado sobre la intersección de las avenidas Corrientes y Leandro N. Alem, el rooftop funciona en los pisos superiores del histórico edificio Comega, una joya arquitectónica de estilo Art Déco que forma parte del patrimonio urbano de Buenos Aires.

Desde sus terrazas es posible observar algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad. El Río de la Plata, Puerto Madero, el Obelisco y buena parte del casco céntrico aparecen ante los ojos de los visitantes en una experiencia visual que cambia según la hora del día.

Durante la tarde, el lugar atrae a quienes buscan disfrutar de la puesta de sol sobre el perfil urbano porteño. Por la noche, las luces de la ciudad transforman el paisaje y generan un entorno ideal para encuentros sociales, celebraciones o simplemente para contemplar Buenos Aires desde las alturas.

La distinción confirma que Buenos Aires continúa ganando protagonismo dentro del circuito global de turismo, ocio y gastronomía

Según destacó Time Out, una de las principales virtudes del espacio es que ofrece diferentes perspectivas de la ciudad gracias a sus distintos niveles, permitiendo descubrir rincones urbanos que pasan desapercibidos desde la calle.

¿Qué destacó Time Out sobre este referente del turismo porteño?

La publicación británica valoró especialmente la combinación entre arquitectura, ambiente y vistas panorámicas. En su reseña, destacó la posibilidad de observar algunos de los puntos más reconocidos de Buenos Aires desde una ubicación privilegiada, algo que convierte la experiencia en un atractivo tanto para turistas internacionales como para quienes viven en la ciudad.

Además, remarcaron la identidad propia del lugar, que logra combinar un entorno sofisticado con una atmósfera relajada y moderna. El rooftop recibe diariamente a cientos de personas que buscan disfrutar de un after office, una salida gastronómica o una noche diferente en el centro porteño.

El reconocimiento adquiere todavía más relevancia si se considera que la selección de Time Out reúne algunos de los rooftops más destacados de ciudades como París, Londres, Lisboa, Dubái, Hong Kong y Miami.

¿Cómo es la propuesta gastronómica que atrae visitantes todo el año?

Más allá del turismo que atrae, uno de los grandes diferenciales de Trade Sky Bar es su propuesta culinaria. El espacio cuenta con una carta que combina platos contemporáneos, recetas de inspiración internacional y opciones que ya se transformaron en clásicos dentro del menú.

La cocina está supervisada por el reconocido chef Dante Liporace, quien aporta una impronta que busca fusionar técnicas modernas con ingredientes de alta calidad. La oferta gastronómica se complementa con una destacada carta de cócteles de autor, diseñada para acompañar la experiencia visual y sensorial que propone el rooftop.

Las opciones gastronómicas incluyen platos principales como gnocchi de papa por $39.000 y hamburguesas blend por $45.000.

En cuanto a la carta de tragos, podemos encontrar algunas variedades:

RED FALL: aperitivo ligero, sabor a frutas y burbujas. Vermuth Rosso, licor Golden age, soda. $12.000

aperitivo ligero, sabor a frutas y burbujas. Vermuth Rosso, licor Golden age, soda. OCEAN SPRAY: sauvignon Blanc, mosto de uvas verdes, soda de Gin Nordes. $15.000

sauvignon Blanc, mosto de uvas verdes, soda de Gin Nordes. MORETTI DRAFT TONIC: gin Buenos Aires Tirado by Moretti. $15.000

gin Buenos Aires Tirado by Moretti. EL CAPO TONIC: vecchio Amaro del Capo, tónica y cítricos a elección. $15.000

vecchio Amaro del Capo, tónica y cítricos a elección. PACIFIC SUNSET: almíbar de kiwi y Chandon Extra Brut, pisco 1645, limón y jerez. $15.000

Reconocimiento internacional: Trade Sky Bar, un lugar que sigue creciendo

No es la primera vez que Trade Sky Bar logra ingresar en los rankings internacionales. Antes de la pandemia ya había sido distinguido entre las mejores terrazas del planeta, consolidando una reputación que logró sostener con el paso de los años.

La nueva aparición en el listado confirma la vigencia de una propuesta que continúa atrayendo visitantes locales y extranjeros.

¿Cuáles son los mejores rooftops del mundo según Time Out?

La selección internacional elaborada por Time Out reúne espacios ubicados en algunos de los destinos más importantes del planeta. Entre ellos aparecen terrazas de Lisboa, Singapur, París, Montreal, Bombay, Londres, Ciudad del Cabo, Hong Kong, Chicago, Melbourne, Barcelona, Madrid, Río de Janeiro, Dubái y Las Vegas.

Dentro de ese exclusivo grupo figura Trade Sky Bar, representante argentino que logró posicionarse junto a algunos de los rooftops más prestigiosos del mundo.

La distinción confirma que Buenos Aires continúa ganando protagonismo dentro del circuito global de turismo, ocio y gastronomía, ofreciendo experiencias capaces de competir con las principales capitales internacionales.