El restaurante de pastas caseras que es un clásico en Palermo: cuánto cuesta comer
En el corazón de Palermo y en la mira del turismo tanto local como internacional, el formato de la clásica trattoria —históricamente asociada a un menú familiar, abundante y económico— se encuentra La Alacena Trattoria, el espacio liderado por la chef ejecutiva Julieta Oriolo. A pocas calles del restaurante principal, la existencia de este formato, se entrelaza con la venta directa de productos gourmet listos para el consumo hogareño.
La producción a la vista, la utilización de sémolas importadas y la curaduría de embutidos artesanales operan como sellos de calidad que superan a las fábricas de pasta convencionales.
¿Cuáles son los platos que definen la identidad del menú italiano de autor?
En la propuesta de Oriolo, la carta se articula en torno a preparaciones clásicas de la culinaria peninsular reinterpretadas bajo criterios de la cocina contemporánea.
El menú y sus precios son los siguientes:
Platos Principales
- Lasagna alla bolognese: $29.000
- Polpette all Sugo e Fonduta di Parmigiano: $27.000
- Pesce in Padella (Gluten Free): $29.000
- Porchetta de Cerdo asada (Gluten Free): $28.500
Contorni (Acompañamientos)
- Insalata di Finocchio con Parmigiano (Vegetariano): $15.500
- Insalata de Radicchio Rosso (Vegetariano): $15.500
Postres
- Tiramisú: $17.500
- Profiteroles x2: $17.500
- Zuppa Inglese: $17.000
- Affogato Gelato allo Zabaione: $15.000
- Torta Helada de Mascarpone y Frambuesas: $17.200
- Panna Cotta Caramellata: $15.000
- Mousse de Chocolate amargo & Amarenas: $17.500
- Torta al Cioccolato (Gluten Free): $17.500
En cuanto a bebidas, la carta es variada:
Vinos & Descorche
- Raquis - Las Bases 2023 (Blend de Terroir): $75.000
- Días Perfectos - Cabernet Franc 2023: $38.000
- Copleras - Syrah 2023 (Purmamarca): $47.000
- Weinert - Cabernet Sauvignon 2020 (Luján de Cuyo): $46.000
- Descorche: $20.000
Aperitivos
- Aperol Spritz: $7.900
- Gin Tonic (Gordon´s): $7.900
- Gin Tonic (Tanqueray): $8.900
- Sbagliato: $7.900
- Mito: $7.900
- Fernet Branca: $7.900
- Negroni: $7.900
- Campari Tonic: $7.900
- Cinzano Rosso: $7.000
Cervezas
- Stella Artois (Porrón 330cc): $4.900
- Peroni (Porrón 330cc): $7.200
Digestivos & Whisky (2 oz)
- Johnnie Walker - Black Label: $14.000
- Grappa - DV Catena: $7.000
- Lemoncello: $5.500
La Alacena Trattoria fue uno de los 7 establecimientos que recibieron la distintición Bib Gourmand, que la Guía Michelín otorga a los restaurantes que ofrecen una cocina de calidad a precios moderados. Sus pastas son 100% artesanales. Los comensales pueden elegir, entre otros platos, tonnarelli a la carbonara, tagliolini al pesto, lasagna a la boloñesa, y tortelloni de ricota y espinaca.
Turismo: ¿Dónde queda y cuáles son los horarios de La Alacena Trattoria?
La Alacena Trattoria se encuentra en Gascón 1401, en el barrio porteño de Palermo.
Abre de lunes a viernes de 12:00 a 16:00 y de 19:30 a 23:30 horas. Los sábados y domingos está abierto de 12:00 a 16:30 horas.