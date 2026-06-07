El restaurante de pastas caseras que es un clásico en Palermo: cuánto cuesta comer

La Alacena Trattoria fue uno de los 7 establecimientos que recibieron la distintición Bib Gourmand, que la Guía Michelín otorga a los restaurantes

En el corazón de Palermo y en la mira del turismo tanto local como internacional, el formato de la clásica trattoria —históricamente asociada a un menú familiar, abundante y económico— se encuentra La Alacena Trattoria, el espacio liderado por la chef ejecutiva Julieta Oriolo. A pocas calles del restaurante principal, la existencia de este formato, se entrelaza con la venta directa de productos gourmet listos para el consumo hogareño.

La producción a la vista, la utilización de sémolas importadas y la curaduría de embutidos artesanales operan como sellos de calidad que superan a las fábricas de pasta convencionales.

¿Cuáles son los platos que definen la identidad del menú italiano de autor?

En la propuesta de Oriolo, la carta se articula en torno a preparaciones clásicas de la culinaria peninsular reinterpretadas bajo criterios de la cocina contemporánea.

El menú y sus precios son los siguientes:

Platos Principales

Lasagna alla bolognese: $29.000

Polpette all Sugo e Fonduta di Parmigiano: $27.000

Pesce in Padella (Gluten Free): $29.000

Porchetta de Cerdo asada (Gluten Free): $28.500

Contorni (Acompañamientos)

Insalata di Finocchio con Parmigiano (Vegetariano): $15.500

Insalata de Radicchio Rosso (Vegetariano): $15.500

Postres

Tiramisú: $17.500

Profiteroles x2: $17.500

Zuppa Inglese: $17.000

Affogato Gelato allo Zabaione: $15.000

Torta Helada de Mascarpone y Frambuesas: $17.200

Panna Cotta Caramellata: $15.000

Mousse de Chocolate amargo & Amarenas: $17.500

Torta al Cioccolato (Gluten Free): $17.500

Sus pastas son 100% artesanales. Los comensales pueden elegir, entre otros platos, tonnarelli a la carbonara, tagliolini al pesto, lasagna a la boloñesa, y tortelloni de ricota y espinaca

En cuanto a bebidas, la carta es variada:

Vinos & Descorche

Raquis - Las Bases 2023 (Blend de Terroir): $75.000

Días Perfectos - Cabernet Franc 2023: $38.000

Copleras - Syrah 2023 (Purmamarca): $47.000

Weinert - Cabernet Sauvignon 2020 (Luján de Cuyo): $46.000

Descorche: $20.000

Aperitivos

Aperol Spritz: $7.900

Gin Tonic (Gordon´s): $7.900

Gin Tonic (Tanqueray): $8.900

Sbagliato: $7.900

Mito: $7.900

Fernet Branca: $7.900

Negroni: $7.900

Campari Tonic: $7.900

Cinzano Rosso: $7.000

Cervezas

Stella Artois (Porrón 330cc): $4.900

Peroni (Porrón 330cc): $7.200

Digestivos & Whisky (2 oz)

Johnnie Walker - Black Label: $14.000

Grappa - DV Catena: $7.000

Lemoncello: $5.500

La Alacena Trattoria fue uno de los 7 establecimientos que recibieron la distintición Bib Gourmand, que la Guía Michelín otorga a los restaurantes que ofrecen una cocina de calidad a precios moderados. Sus pastas son 100% artesanales. Los comensales pueden elegir, entre otros platos, tonnarelli a la carbonara, tagliolini al pesto, lasagna a la boloñesa, y tortelloni de ricota y espinaca.

Turismo: ¿Dónde queda y cuáles son los horarios de La Alacena Trattoria?

La Alacena Trattoria se encuentra en Gascón 1401, en el barrio porteño de Palermo.

Abre de lunes a viernes de 12:00 a 16:00 y de 19:30 a 23:30 horas. Los sábados y domingos está abierto de 12:00 a 16:30 horas.