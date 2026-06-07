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El restaurante de pastas caseras que es un clásico en Palermo: cuánto cuesta comer

La Alacena Trattoria fue uno de los 7 establecimientos que recibieron la distintición Bib Gourmand, que la Guía Michelín otorga a los restaurantes
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Por YA
07/06/2026 - 16:00hs
El precio real de comer fideos gourmet en Palermo

En el corazón de Palermo y en la mira del turismo tanto local como internacional, el formato de la clásica trattoria —históricamente asociada a un menú familiar, abundante y económico— se encuentra La Alacena Trattoria, el espacio liderado por la chef ejecutiva Julieta Oriolo. A pocas calles del restaurante principal, la existencia de este formato, se entrelaza con la venta directa de productos gourmet listos para el consumo hogareño.

La producción a la vista, la utilización de sémolas importadas y la curaduría de embutidos artesanales operan como sellos de calidad que superan a las fábricas de pasta convencionales.

¿Cuáles son los platos que definen la identidad del menú italiano de autor?

En la propuesta de Oriolo, la carta se articula en torno a preparaciones clásicas de la culinaria peninsular reinterpretadas bajo criterios de la cocina contemporánea.

El menú y sus precios son los siguientes:

Platos Principales

  • Lasagna alla bolognese: $29.000
  • Polpette all Sugo e Fonduta di Parmigiano: $27.000
  • Pesce in Padella (Gluten Free): $29.000
  • Porchetta de Cerdo asada (Gluten Free): $28.500

Contorni (Acompañamientos)

  • Insalata di Finocchio con Parmigiano (Vegetariano): $15.500
  • Insalata de Radicchio Rosso (Vegetariano): $15.500

Postres

  • Tiramisú: $17.500
  • Profiteroles x2: $17.500
  • Zuppa Inglese: $17.000
  • Affogato Gelato allo Zabaione: $15.000
  • Torta Helada de Mascarpone y Frambuesas: $17.200
  • Panna Cotta Caramellata: $15.000
  • Mousse de Chocolate amargo & Amarenas: $17.500
  • Torta al Cioccolato (Gluten Free): $17.500
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Sus pastas son 100% artesanales. Los comensales pueden elegir, entre otros platos, tonnarelli a la carbonara, tagliolini al pesto, lasagna a la boloñesa, y tortelloni de ricota y espinaca

En cuanto a bebidas, la carta es variada:

Vinos & Descorche

  • Raquis - Las Bases 2023 (Blend de Terroir): $75.000
  • Días Perfectos - Cabernet Franc 2023: $38.000
  • Copleras - Syrah 2023 (Purmamarca): $47.000
  • Weinert - Cabernet Sauvignon 2020 (Luján de Cuyo): $46.000
  • Descorche: $20.000

Aperitivos

  • Aperol Spritz: $7.900
  • Gin Tonic (Gordon´s): $7.900
  • Gin Tonic (Tanqueray): $8.900
  • Sbagliato: $7.900
  • Mito: $7.900
  • Fernet Branca: $7.900
  • Negroni: $7.900
  • Campari Tonic: $7.900
  • Cinzano Rosso: $7.000

Cervezas

  • Stella Artois (Porrón 330cc): $4.900
  • Peroni (Porrón 330cc): $7.200

Digestivos & Whisky (2 oz)

  • Johnnie Walker - Black Label: $14.000
  • Grappa - DV Catena: $7.000
  • Lemoncello: $5.500

La Alacena Trattoria fue uno de los 7 establecimientos que recibieron la distintición Bib Gourmand, que la Guía Michelín otorga a los restaurantes que ofrecen una cocina de calidad a precios moderados. Sus pastas son 100% artesanales. Los comensales pueden elegir, entre otros platos, tonnarelli a la carbonara, tagliolini al pesto, lasagna a la boloñesa, y tortelloni de ricota y espinaca.

Turismo: ¿Dónde queda y cuáles son los horarios de La Alacena Trattoria?

La Alacena Trattoria se encuentra en Gascón 1401, en el barrio porteño de Palermo.

Abre de lunes a viernes de 12:00 a 16:00 y de 19:30 a 23:30 horas. Los sábados y domingos está abierto de 12:00 a 16:30 horas.

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