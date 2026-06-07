El amanecer más espectacular de Argentina: dónde ver y cómo llegar a este paisaje singular

Entre tantas postales increíbles que regala el territorio argentino, en el Norte hay un espectáculo que la naturaleza regala a menudo al comienzo del día

El norte argentino alberga rincones ocultos donde la geografía y el clima se conjugan para crear postales que parecen extraídas de un sueño. Entre estas joyas ocultas se destaca un poblado que se ha ganado el apodo del "pueblo arriba de las nubes": Santa Ana, en la provincia de Jujuy. Situada a más de 3.300 metros de altura sobre el nivel del mar -específicamente a 3.470 m.s.n.m.- en el extremo norte del departamento de Valle Grande, esta pequeña comunidad ofrece a los viajeros aventureros la oportunidad de contemplar uno de los amaneceres más bellos y singulares de todo el territorio nacional.

Vivir la magia de este destino requiere un despertar temprano, con un circuito diseñado especialmente para los amantes de la naturaleza y el registro fotográfico. La travesía suele comenzar en la madrugada, alrededor de las 05:30, para iniciar una caminata de intensidad o dificultad media en medio de la oscuridad y el frío característico de la altura. Desde los puntos más elevados y sus miradores, la recompensa es un espectáculo inolvidable: un majestuoso "mar de nubes" espesas que se acomodan como suaves colchones sobre los valles bajos de las Yungas, mientras los primeros rayos del sol tiñen el cielo con tonos dorados, anaranjados y rosados.

Amanecer en Santa Ana, Jujuy: claves del mirador, biodiversidad y el momento ideal para viajar

El trayecto al mirador: El circuito principal tiene una extensión de 2,5 kilómetros. Caminando desde la plaza del pueblo se demora unos 40 minutos en llegar, aunque también es posible aproximarse en un vehículo particular (unos 10 minutos) para reducir el tramo a pie. Existe, además, la opción de realizar cabalgatas locales según la disponibilidad.

El circuito principal tiene una extensión de 2,5 kilómetros. Caminando desde la plaza del pueblo se demora unos 40 minutos en llegar, aunque también es posible aproximarse en un vehículo particular (unos 10 minutos) para reducir el tramo a pie. Existe, además, la opción de realizar cabalgatas locales según la disponibilidad. Guías locales y hospitalidad: El acceso al mirador se realiza obligatoriamente con el acompañamiento de un guía autorizado, a quienes se puede contactar en la garita de informes turísticos de la plaza. Los coordinadores no solo garantizan la seguridad en el sendero, sino que relatan la historia ancestral del lugar y, al finalizar la caminata, reciben a los viajeros con un desayuno típico riquísimo.

El acceso al mirador se realiza obligatoriamente con el acompañamiento de un guía autorizado, a quienes se puede contactar en la garita de informes turísticos de la plaza. Los coordinadores no solo garantizan la seguridad en el sendero, sino que relatan la historia ancestral del lugar y, al finalizar la caminata, reciben a los viajeros con un desayuno típico riquísimo. Flora y fauna autóctona: El trayecto permite el avistamiento de aves típicas como cóndores, yastos, palanchos, perdices y águilas revoloteando entre los cerros. En cuanto a la vegetación, se destacan los árboles andinos de Queñuas, las cortaderas y las tolas, junto a una rica variedad de plantas medicinales como la muña-muña, salvia, wir-wira, airampo y azafrán.

El trayecto permite el avistamiento de aves típicas como cóndores, yastos, palanchos, perdices y águilas revoloteando entre los cerros. En cuanto a la vegetación, se destacan los árboles andinos de Queñuas, las cortaderas y las tolas, junto a una rica variedad de plantas medicinales como la muña-muña, salvia, wir-wira, airampo y azafrán. La mejor época del año: El fenómeno del mar de nubes se forma con mayor frecuencia entre los meses de noviembre y abril debido al incremento de la humedad. En invierno el cielo suele estar completamente despejado, lo que reduce las probabilidades de ver el colchón de niebla. Los expertos advierten que en verano las nubes son constantes, pero coincide con la temporada de lluvias, lo que puede volver complejos los caminos de acceso.

Cómo llegar a Santa Ana: las dos opciones para llegar desde la capital jujeña

Para emprender el viaje hacia este paraíso norteño partiendo desde San Salvador de Jujuy, los viajeros cuentan con dos alternativas geográficas notablemente diferentes:

Por la Quebrada de Humahuaca: Es el camino más tradicional. Se transita primero por la Ruta Nacional N° 9 recorriendo unos 125 kilómetros y atravesando los pintorescos pueblos de Purmamarca, Maimará, Tilcara, Huacalera y Uquía hasta llegar a la histórica ciudad de Humahuaca. Desde allí, se toma el empalme con la Ruta Provincial N° 73, un camino sinuoso y de imponente paisaje geológico que pasa por las Serranías del Hornocal y las localidades de Aparzo, Palca de Aparzo y Cianzo. La ruta asciende de forma pronunciada hasta el Abra de Zenta —a unos impactantes 4.376 m.s.n.m.— y continúa por el Abra Azul, el Abra Colorada y la Laguna Verde. Completar este tramo de 120 kilómetros en vehículo particular demanda un tiempo estimado de entre 4 y 5 horas. Por la zona de las Yungas: Una alternativa rodeada de vegetación exuberante. Desde la capital provincial se toma la Ruta Nacional N° 9, luego la Ruta N° 66 pasando por el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán, y finalmente la Ruta Nacional N° 34. Tras cruzar San Pedro, Chalicán y Fraile Pintado, se arriba a Libertador General San Martín para empalmar con la Ruta Provincial N° 83. Esta última es una traza sin asfalto que se adentra en el corazón del Parque Nacional Calilegua. Tras recorrer unos 40 kilómetros se llega al pueblo de San Francisco, para luego continuar el trayecto de 25 kilómetros finales pasando por Valle Grande y Valle Colorado hasta desembarcar en Santa Ana.

Cualquiera sea la opción elegida, los especialistas recomiendan llevar ropa cómoda, zapatillas de trekking, binoculares, cámara de fotos y, fundamentalmente, realizar una consulta previa sobre el estado de las rutas antes de emprender el ascenso. El esfuerzo logístico se ve compensado al final de la jornada: cuando el sol se despide detrás de los cerros, el ocaso vuelve a desplegar luces cálidas y sombras profundas sobre el manto blanco, sellando una de las experiencias naturales más conmovedoras del norte del país.