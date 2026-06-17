Canadá se ha posicionado en los últimos años como uno de los destinos más codiciados por los argentinos, tanto para turismo, potenciado por la cercanía del Mundial de Fútbol 2026, como para proyectos de estudio, trabajo y emigración.

Sin embargo, su sistema de visado es uno de los más estrictos y minuciosos del mundo. Ante el temor de cometer errores en la carga de datos que deriven en un rechazo, muchos solicitantes optan por contratar asistencia profesional para tramitar la visa canadiense.

En este escenario, el mercado local ofrece desde asesorías turísticas básicas hasta complejos servicios de consultores migratorios matriculados. Desde iProfesional, te explicamos cuánto cuesta tramitar la visa para Canadá en 2026 y cuáles son las tarifas de honorarios vigentes en Argentina.

Aranceles oficiales del Gobierno de Canadá

Antes de calcular los honorarios de un tercero, es fundamental conocer las tasas oficiales que cobra Canadá a través del sistema de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC). Cabe destacar que el gobierno canadiense aplicó una actualización de aranceles que entró en vigencia el 30 de abril de 2026.

Para las categorías de no inmigrante más comunes, los valores base fijados —que se abonan online con tarjeta de crédito internacional— son:

Visa de visitante (turismo o negocios): 100 CAD

Datos biométricos (huellas y fotografía): 85 CAD

Autorización Electrónica de Viaje (eTA): 7 CAD

Permiso de estudio: 150 CAD

Permiso de trabajo: 155 CAD

Programas de residencia permanente: desde 990 CAD

A estos importes se deben sumar los costos logísticos de VFS Global, el centro oficial de recepción de solicitudes en Buenos Aires. Los servicios de mensajería para el envío y devolución de pasaportes oscilan entre $55.000 y $175.000, dependiendo de la urgencia y la ubicación del solicitante.

Cuánto cobra un gestor para tramitar la visa de Canadá en 2026

Los honorarios de gestoría migratoria varían significativamente según el tipo de trámite y la habilitación profesional de quien brinda el servicio.

Trámites de turismo y formularios básicos

Para gestionar una visa de turismo para Canadá, las agencias de viaje y gestorías administrativas suelen cobrar entre $120.000 y $250.000 por persona.

Este servicio generalmente incluye el completado de formularios, la carga de documentación de respaldo, la asistencia administrativa y la coordinación del turno para la toma de datos biométricos.

Visas de estudio, trabajo y residencia permanente

Cuando el objetivo es emigrar o aplicar a programas migratorios complejos, intervienen los Consultores Regulados de Inmigración Canadiense (RCIC), cuyos honorarios se manejan bajo parámetros internacionales.

La consulta inicial de evaluación migratoria suele costar entre u$s50 y u$s150 por una entrevista de aproximadamente 45 minutos destinada a analizar el perfil del candidato.

Por su parte, los procesos integrales de visas de estudio, trabajo o programas como Express Entry tienen costos que van desde 1.500 CAD hasta 3.500 CAD, dependiendo de la complejidad del caso y de la composición del grupo familiar.

Un aspecto central que todo solicitante debe considerar es que el Gobierno de Canadá prohíbe que gestores informales cobren dinero por brindar asesoramiento migratorio o representar legalmente a un candidato.

Solo los abogados habilitados en Canadá y los consultores registrados ante el College of Immigration and Citizenship Consultants (CICC) están autorizados a cobrar honorarios por este tipo de servicios.

Contratar a un gestor migratorio no autorizado a través de redes sociales o plataformas informales bajo la promesa de un trámite "rápido y fácil" implica un riesgo elevado. Si el IRCC detecta que una solicitud fue preparada por un tercero no declarado, puede rechazarla bajo la figura de "misrepresentation" (falsedad ideológica o fraude migratorio).

La consecuencia puede ser muy grave: además de la anulación del trámite, el solicitante puede recibir una prohibición de ingreso a Canadá por cinco años, lo que afecta cualquier intento futuro de obtener una visa o residencia en el país.