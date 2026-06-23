Las búsquedas para viajar a Miami se dispararon 800%: cuánto sale un paquete para ver a Argentina

El furor por asistir al torneo impulsó reservas aéreas y paquetes turísticos a niveles récord, con incrementos registrados por agencias de viaje

La clasificación de la Selección Argentina con el primer puesto del grupo tras vencer a Austria en Dallas desató una explosión en las búsquedas de viajes. Las principales agencias del país reportan aumentos de hasta 800% en consultas para viajar a Miami.

El dato surge de las plataformas más grandes del mercado. Turismocity registró este lunes un salto de 800% comparado con el lunes anterior. Despegar informó un crecimiento de 300% específicamente para el partido de 16avos de final.

La demanda se concentra puntualmente para el partido del viernes 3 de julio en Miami. Ese mismo escenario fue testigo de la consagración argentina en la final de la Copa América hace dos años.

Pero también creció exponencialmente la compra de pasajes de último momento para el partido del sábado a la noche en Dallas, donde la Selección acaba de clasificarse.

Mundial 2026: Miami se prepara para una invasión argentina

El Aeropuerto Internacional de Miami proyecta la llegada de entre 50.000 y 60.000 argentinos en los próximos días. La cifra no sorprende a las autoridades locales.

La conectividad con Argentina es excepcional. Durante junio hay 34 vuelos directos semanales desde Buenos Aires y el Interior del país. En julio, esa cifra sube a 37 frecuencias semanales.

Pero hay otras razones que explican la preferencia por Miami. La ciudad ofrece mayor cantidad de opciones de alojamiento que otros destinos estadounidenses. Además, la cercanía con zonas más económicas del sur de Florida permite encontrar hospedaje a precios más accesibles.

La comunidad argentina en la zona es masiva. Más de 290.000 argentinos viven en Florida, según datos de Pew Research Center. Eso representa cerca del 23% de toda la población de origen argentino en Estados Unidos.

"A medida que la Selección avanza, crece la expectativa y la predisposición a viajar, incluso con poca anticipación", señaló Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay. "Ya lo vimos en competencias anteriores: cada triunfo renueva la ilusión y genera una reacción inmediata en la demanda."

Las aerolíneas apuestan fuerte con ofertas y más frecuencias

Hasta el comienzo del Mundial, la demanda de viajes hacia Estados Unidos venía planchada. La situación era tal que Aerolíneas Argentinas canceló todos los vuelos programados desde el 8 de junio.

Las rutas desde Rosario, Tucumán y Córdoba quedaron suspendidas. La baja ocupación y los altos costos no justificaban mantener esas operaciones.

Ahora, con el avance de la Selección en el torneo, las compañías aéreas aprovechan el envión y compiten agresivamente con las tarifas. Aerolíneas Argentinas lanzó anoche promociones desde u$s500 más impuestos y tasas para viajar a Dallas, donde Argentina jugará la última fecha de la fase de grupos frente a Jordania.

En el mercado circulan pasajes directos a Miami desde u$s650 el tramo. Pero los especialistas advierten que esos precios durarán poco tiempo dado el ritmo acelerado de las reservas.

Según la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), durante junio operan 59 frecuencias semanales totales hacia Estados Unidos. Los destinos incluyen Miami (que se lleva la mitad), Dallas, Nueva York, Houston y Atlanta.

Para julio, la ANAC proyecta 62 frecuencias semanales hacia los mismos destinos. La oferta ampliada explica por qué los precios se mantienen más bajos que en mundiales anteriores.

Cuánto cuestan los pasajes y paquetes para ir a alentar a la Selección

Los valores varían según la plataforma y el momento de la compra. Turismocity ofrecía al inicio del lunes vuelos directos a Miami desde u$s693 saliendo de Buenos Aires.

Pero las tarifas suben rápido. Ya se consiguen vuelos directos por u$s1.900 y opciones con escala desde u$s880, según relevó Julián Gurfinkiel, cofundador de la empresa.

"Notamos un crecimiento muy grande en las ganas de viajar comparado con las semanas previas a la Copa", destacó Gurfinkiel. El aumento en búsquedas se traduce en reservas concretas.

Despegar armó paquetes completos por siete noches, del 2 al 7 de julio:

El precio es de $2.381.445 finales por persona. Incluye vuelo con una escala a la ida y otra a la vuelta, más alojamiento en hotel 3 estrellas.

Otra agencia ofrece un viaje de tres días por u$s5.500: incluye vuelos, hospedaje, entradas (categoría 3) y traslados.

En tanto, si se busca organizar un viaje por cuenta propia, algunos valores de referencia a tener en cuenta son los siguientes:

Pasaje aéreo directo a Miami, con carry on: u$s1.567 , saliendo el 1 de julio y volviendo el 6 de julio

, saliendo el 1 de julio y volviendo el 6 de julio Cinco noches de hospedaje en Miami en un hotel 4 estrellas en Miami Beach: u$s1.352 en base doble

Entradas: en la página de la FIFA, las entradas para ese partido arrancan en u$s3.825.

Así es que si una persona quiere ir a ver a la Selección a Miami por los 16avos de final (en caso de concretarse) necesitará u$s6.745 solo en pasajes, hospedajes y entradas. Contará con varios días de margen para, además de ver el partido, disfrutar del sol, las playas y recorrer shoppings en la ciudad de la Florida.

A ese monto se deberán sumar los traslados en destino y las comidas, entre otros gastos.

El programa de fidelidad Smiles identificó una preferencia marcada por Florida en los canjes recientes. Los aeropuertos de Miami, Orlando y Fort Lauderdale concentran el 73,5% de los canjes hacia Estados Unidos realizados en lo que va de la Copa.

Miami solo representa uno de cada dos canjes emitidos hacia ese país. "Otro dato que refleja la expectativa de los hinchas es que 73% de las reservas corresponden únicamente a vuelos de ida", remarcó la compañía.

Muchos hinchas esperarán a ver cómo evoluciona la Selección en el torneo antes de definir su regreso, lo que explica la altísima proporción de pasajes solo de ida.

Las entradas al estadio serán más caras que los pasajes de avión

A esta altura del torneo, conseguir tickets oficiales para los partidos se volvió más difícil y costoso que comprar pasajes aéreos.

Las estimaciones del mercado de reventa son contundentes. Para los dos próximos partidos de Argentina, los tickets oficiales de FIFA rondarán entre u$s3.000 y u$s5.000.

Esos valores superan ampliamente el costo de los vuelos, incluso con los aumentos registrados en las últimas horas. La mayor oferta de frecuencias aéreas y la cercanía geográfica ayudan a mantener los pasajes en niveles accesibles.

Pero las entradas al estadio son otro tema. La demanda global por ver a Messi y la Selección presiona los precios hacia arriba. Muchos argentinos que ya compraron pasajes ahora buscan desesperadamente conseguir entradas.

Los especialistas del sector turístico anticipan que muchos aprovecharán el viaje a Miami para combinar días de vacaciones. La ciudad ofrece una amplia oferta de entretenimiento, playas y atractivos turísticos más allá del fútbol.