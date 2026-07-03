El proyecto alcanzará Luján de Cuyo, una de las regiones vitivinícolas más importantes de Mendoza y uno de los destinos turísticos del país

El Gobierno de Mendoza inició las obras del Tren de Cercanías del Este, un proyecto ferroviario que unirá Junín con Luján de Cuyo, atravesará 19 estaciones y permitirá conectar el Gran Mendoza con uno de los principales polos bodegueros de la provincia.

Así será el tren que unirá cuatro departamentos de Mendoza y beneficiará a 800 mil personas

La obra tendrá un recorrido total de 45 kilómetros y comenzará en la estación Libertador General San Martín, en Junín, para finalizar en la estación Pueyrredón, en Luján de Cuyo, donde empalmará con la traza del Metrotranvía.

El dato turístico más fuerte del proyecto es que el tren llegará hasta Luján de Cuyo, una de las zonas vitivinícolas más importantes de Mendoza y uno de los destinos más buscados por quienes viajan a la provincia para visitar bodegas.

Una parte del recorrido utilizará vías vinculadas al viejo Ferrocarril Trasandino, el histórico trazado que conectaba Mendoza con Los Andes, en Chile.

Mendoza avanza con un tren que recorrerá 19 estaciones y costará más de $219 mil millones

El servicio conectará los departamentos de Junín, San Martín, Maipú y Luján de Cuyo, con una inversión que supera los $219 mil millones y financiamiento del Gobierno de Mendoza.

El proyecto beneficiará a unas 800 mil personas, será parte de la red de transporte local y podrá abonarse con tarjeta SUBE, al igual que otros servicios públicos de pasajeros de la provincia.

La obra fue estructurada en tres tramos: La Colonia-Gutiérrez, Gutiérrez-Vieytes y Vieytes-Nueva Estación Pueyrredón. En total, el sistema contará con 19 estaciones, que se detallan a continuación:

Libertador San Martín

Palmira

Barcala

Fray Luis Beltrán

Rodeo del Medio

General Ortega

Coquimbito

General Gutiérrez

Maza

Juan B. Justo

Parque Metropolitano

Rivadavia

Videla Castillo

Manuel A. Sáez

Vieytes

Terrada

Bulnes (Chacras de Coria)

Pueyrredón (Luján de Cuyo)

El proyecto original contemplaba 33 kilómetros hasta Gutiérrez, en Maipú, pero fue ampliado en 12 kilómetros para extender la conexión hasta Luján de Cuyo.

La ejecución de la infraestructura ferroviaria quedó a cargo de CEOSA, mientras que la operación y el mantenimiento del servicio también fueron adjudicados a esa empresa por un plazo de 15 años.

El material rodante será provisto por CRRC Tangshan Co. Ltd., que entregará tres formaciones nuevas, conocidas como triplas, con capacidad para 506 pasajeros cada una: 210 sentados y 296 de pie.

Obras clave, modernización total y finalización prevista para 2027

Las obras incluyen renovación integral de vías, intervención de pasos a nivel, barreras automáticas, señalización de última generación, laberintos peatonales y mejoras en terraplenes y alcantarillas.

El Gobierno mendocino estima que el nuevo sistema permitirá mejorar la conectividad entre el Este provincial y el Gran Mendoza, además de sumar una alternativa de transporte para trabajadores, estudiantes y turistas.

Aunque el servicio todavía no está operativo, las autoridades provinciales esperan que la obra esté terminada hacia mediados de 2027, una vez completadas las tareas sobre la traza y la llegada del material rodante.