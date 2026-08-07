JetSMART lanzó venta de pasajes a Florianopolis desde el interior con precio promocional

La compañía low cost anunció que ya se pueden adquirir los tickets para la temporada de verano desde un aeropuerto clave para el centro del país

Las opciones para conectar el interior de la Argentina con las playas del sur de Brasil siguen sumando alternativas directas y accesibles de cara a las próximas vacaciones de verano. La aerolínea low cost JetSMART anunció la apertura de la venta de pasajes para la ruta estacional que unirá de forma directa la ciudad de Córdoba con Florianópolis, con una tarifa de lanzamiento ultra baja que parte desde los u$s175 por tramo (unos $263.800). La propuesta busca ofrecer una alternativa ágil para los viajeros del centro del país, permitiendo volar hacia la isla del estado de Santa Catarina sin la necesidad de hacer escalas ni realizar transbordos en los aeropuertos de Buenos Aires.

El nuevo tramo internacional contará con un esquema de cinco frecuencias semanales, brindando una amplia flexibilidad de días para planificar vacaciones estivales o escapadas cortas. Los tickets ya se pueden adquirir a través de la plataforma web oficial de la empresa. La tarifa promocional incluye impuestos y tasas finales por tramo, estando disponible para compras realizadas hasta el próximo 14 de agosto de 2026 a las 10:00. En tanto, la ventana habilitada para volar abarca desde el 16 de diciembre de 2026 hasta el 31 de marzo de 2027.

JetSMART anunció la venta de pasajes de Córdoba a Florianopolis para el verano

El vuelo de Rosario a Madrid está cada vez más cerca de arrancar

El anuncio de JetSMART se enmarca en un proceso de fuerte expansión y descentralización del mapa aerocomercial en el interior del país, donde las provincias ganan protagonismo con conexiones directas al exterior. En esa misma línea de federalización del transporte aéreo, se espera en breve el inicio histórico de los vuelos directos de World2Fly, que unirán el Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR) con Madrid, abriendo una vía de acceso directa a Europa para los pasajeros de la región Litoral.

Con fecha de despegue fijada para el próximo 1° de octubre, la inauguración de esta ruta marcará un hito absoluto, convirtiéndose en la primera vez en la historia que la provincia de Santa Fe y el Aeropuerto de Fisherton cuenten con un vuelo directo y regular sin escalas hacia el continente europeo.

La iniciativa fue anunciada hace un año en el marco de la política de cielos abiertos y el plan estratégico de desarrollo del aeropuerto rosarino, poniendo a la venta sus primeros pasajes en diciembre pasado. La propuesta representa un alivio logístico fundamental para miles de viajeros del sur santafesino, Entre Ríos, Córdoba y el norte bonaerense, quienes habitualmente debían trasladarse por vía terrestre o aérea hacia Ezeiza o Córdoba para abordar un vuelo transatlántico.

Con la llegada de esta compañía perteneciente al Grupo Iberostar, Rosario se consolida como el tercer punto del país en ofrecer conectividad directa con la capital española.

La operación se llevará a cabo con una de las aeronaves más modernas de la aviación comercial internacional: el Airbus A350-900. Esta unidad de gran porte destaca por sus estándares de confort, bajo impacto ambiental y eficiencia en viajes de larga distancia. Configurado en una clase turista integral pero con servicios incluidos desde la tarifa básica —como equipaje de mano de 10 kg, dos servicios de comida a bordo por tramo y sistema de entretenimiento individual—, el avión permitirá conectar a la región con la red internacional de la aerolínea en el Caribe y Centroamérica.