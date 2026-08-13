Cuándo es el Travel Sale 2026, el evento para comprar viajes con descuento

La edición número 12 del evento del comercio electrónico para el turismo llega dentro de unos días, con más de 100 agencias de todo el país

El calendario del comercio electrónico argentino se prepara para una de las citas más esperadas por los amantes de los viajes y las escapadas. La 12° edición del Travel Sale fue presentada oficialmente en el auditorio de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, confirmándose que la maratón de descuentos y financiamiento se desarrollará durante siete días consecutivos, del 24 al 30 de agosto. Organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), el evento reunirá a más de 100 agencias de todo el país con promociones exclusivas para turismo nacional e internacional.

Durante el lanzamiento, el secretario de Turismo, Daniel Scioli, valoró el impacto de la iniciativa y el rol del sector privado: "Estas acciones tienen un impacto muy positivo tanto en el turismo interno como en el turismo receptivo. Las agencias salen a buscar nuevos mercados y oportunidades, y generan propuestas que integran ofertas, gastronomía y promociones, fortaleciendo la competitividad de nuestros destinos".

Por su parte, el presidente de FAEVYT, Andrés Deyá, remarcó que "Travel Sale es una herramienta que ya está instalada en el calendario comercial y demuestra la capacidad de nuestras agencias para generar oportunidades y acercar propuestas concretas a los viajeros", mientras que Martín Romano, coordinador general del evento, aseguró que la feria virtual se consolida como uno de los principales hitos del e-commerce turístico.

Travel Sale 2026: días temáticos, sustentabilidad y la apuesta al turismo deportivo

La edición de este año presentará una dinámica estructurada por jornadas temáticas para que los usuarios puedan encontrar ofertas específicas según sus preferencias de viaje. La grilla incluirá días dedicados de forma exclusiva a la Ciudad de Buenos Aires, destinos de Argentina, productos de sol y playa, ciudades y escapadas, naturaleza y aventura, además de circuitos focalizados en gastronomía, vino y cultura. Asimismo, se sumará un eje de turismo sustentable con beneficios especiales y financiación en establecimientos certificados con la Ecoetiqueta Hoteles más Verdes.

En paralelo al anuncio del evento comercial, las autoridades destacaron la proyección internacional del país en materia de turismo deportivo. La Argentina participará junto a la Ciudad de Buenos Aires en el Congreso Mundial de Turismo Deportivo de ONU Turismo, a realizarse del 7 al 9 de septiembre en México. "El turismo deportivo es una gran oportunidad. La sinergia público-privada es el camino; ganamos los ODESUR y ahora vamos por los Juegos Panamericanos Junior 2029. La Argentina tiene capacidad e infraestructura para posicionarse como sede de grandes eventos internacionales que permitan romper la estacionalidad", concluyó Scioli.