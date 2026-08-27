Ni Punta Cana ni Aruba, Aerolíneas Argentinas volará a estos destinos del Caribe en verano

La aerolínea de bandera anunció nuevas operaciones para la temporada estival, con fuerte presencia en destinos caribeños y vuelo directo desde el interior

En el marco del Business Meeting celebrado ante socios estratégicos y clientes corporativos de alto valor, Aerolíneas Argentinas presentó oficialmente su programación de vuelos para la temporada de verano 2027. La gran novedad comerciales del anuncio se focalizó en la expansión de sus conexiones internacionales con la incorporación de dos destinos paradisíacos del Caribe: la isla de Curazao y la histórica ciudad colombiana de Cartagena de Indias, sumado al lanzamiento de una ruta inédita desde el interior del país hacia las playas de Brasil.

La oferta estival desplegada por la compañía de bandera alcanzará un volumen total de 1.508.834 asientos durante el mes de enero, lo que representa un crecimiento del 13% en comparación con la temporada 2026. Este incremento en la capacidad operativa estará impulsado por un alza del 16% en la red de rutas regionales y un aumento del 13% en los vuelos de cabotaje, permitiendo conectar múltiples provincias sin necesidad de realizar escalas en Buenos Aires.

Aerolíneas Argentinas sumará a Curazao entre sus destinos del verano 2027 y también volará a Cartagena, en Colombia

Aerolíneas Argentinas, con nuevos vuelos al Caribe, el refuerzo en Brasil y los vuelos internacionales

Las flamantes operaciones hacia el Caribe iniciarán a comienzos de año para cubrir la alta demanda de vacaciones estivales. La ruta hacia Cartagena de Indias comenzará el 1° de enero de 2027 con 5 frecuencias semanales. Por su parte, los vuelos a Curazao despegarán a partir del 2 de enero con 4 frecuencias semanales (dos operadas de manera directa y dos con escala previa en Aruba). Esta red de playas se completará con la ruta diaria a Aruba y vuelos diarios (hasta 7 frecuencias semanales) hacia Cancún y Punta Cana.

De forma paralela, la compañía estatal reforzará de manera sustancial su malla de frecuencias hacia Brasil y Uruguay:

Cabo Frío (Brasil): Se estrenará la ruta directa Córdoba–Cabo Frío a partir del 26 de diciembre con 2 frecuencias semanales, destino que también contará con conexiones desde Buenos Aires y Rosario.

destino que también contará con conexiones desde Buenos Aires y Rosario. Florianópolis: Sumará 36 frecuencias semanales desde Buenos Aires, 7 desde Córdoba, 7 desde Rosario y 4 semanales desde Tucumán y Salta.

Sumará 36 frecuencias semanales desde Buenos Aires, 7 desde Córdoba, 7 desde Rosario y 4 semanales desde Tucumán y Salta. Río de Janeiro: Alcanzará las 40 frecuencias semanales desde la capital, con partidas adicionales desde Córdoba y Rosario.

Alcanzará las 40 frecuencias semanales desde la capital, con partidas adicionales desde Córdoba y Rosario. Otros puntos brasileños: Se mantendrá la oferta hacia San Pablo, Salvador de Bahía, Porto Seguro, Porto Alegre y Curitiba.

Se mantendrá la oferta hacia San Pablo, Salvador de Bahía, Porto Seguro, Porto Alegre y Curitiba. Uruguay: Operará 28 vuelos semanales hacia Punta del Este y 14 frecuencias semanales hacia Montevideo desde Buenos Aires.

Operará 28 vuelos semanales hacia Punta del Este y 14 frecuencias semanales hacia Montevideo desde Buenos Aires. Larga distancia: En Estados Unidos, la ruta a Miami sumará 16 frecuencias semanales; mientras que en Europa se conservarán 10 vuelos semanales a Madrid y 4 a Roma.

Potenciación de la red nacional y conexiones federales en Aerolíneas Argentinas

En el mercado doméstico, la aerolínea reforzará los principales centros turísticos del país. Durante enero, Bariloche y Córdoba liderarán la nómina con 70 frecuencias semanales desde Buenos Aires; seguidas por Mendoza e Iguazú (56), Ushuaia (55), Salta (45), El Calafate y Neuquén (42), Tucumán (40), Mar del Plata (31) y Jujuy (26). A su vez, se mantendrán intertramos clave como El Calafate–Ushuaia, Buenos Aires–Posadas, Buenos Aires–San Juan y Buenos Aires–Resistencia.

"Estamos presentando una programación de verano que suma nuevos destinos internacionales y refuerza mercados clave para la temporada. Curazao y Cartagena amplían nuestra presencia en el Caribe, mientras que Brasil tendrá una oferta muy fuerte desde Buenos Aires y desde distintas ciudades del país", expresó Fabián Lombardo, presidente y CEO de Aerolíneas Argentinas. La red federal se completará con tramos transversales entre provincias, incluyendo conexiones directas como Córdoba–Ushuaia, Córdoba–El Calafate, Tucumán–Mar del Plata, Córdoba–Mar del Plata, Córdoba–Bariloche, Rosario–Bariloche y Mendoza–Bariloche.