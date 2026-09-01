El vuelo más largo de Argentina al mundo duplicará su frecuencia

A menos de un año del inicio de las operaciones, la aerolínea asiática anunció que pasará a tener cuatro conexiones por semana con el aeropuerto de Ezeiza

La aerolínea estatal China Eastern Airlines confirmó oficialmente a través de sus canales institucionales que duplicará la oferta en su ruta histórica que conecta Buenos Aires con Shanghái, realizando una escala estratégica en Auckland, Nueva Zelanda. A partir del próximo 5 de diciembre de 2026, el servicio pasará de dos a cuatro frecuencias semanales desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, brindando mayor flexibilidad a los pasajeros tanto en el segmento corporativo de negocios con Asia como en el turístico hacia Oceanía.

El incremento de la oferta se concretará tras el excelente desempeño comercial registrado durante su primer año de operaciones, periodo en el que la ruta alcanzó un factor de ocupación promedio del 84%. La medida ya había sido anticipada de forma conjunta por la compañía y el Instituto Nacional de Promoción Turística (Visit Argentina) durante la feria internacional ITB China 2026, impulsada por la flexibilización de visados implementada en 2025 y por la reactivación del flujo comercial y de carga entre Sudamérica y el gigante asiático.

China Eastern duplicará la frecuencia de vuelos a Argentina y tendrá cuatro por semana desde diciembre

China Eastern suma más vuelos en la ruta Buenos Aires-Auckland-Shanghai, la ruta récord de 29 horas

La travesía operada por China Eastern posee ribetes extraordinarios dentro de la aviación comercial global. Con una extensión de más de 19.600 kilómetros y una duración de viaje que roza las 29 horas en sentido oeste, es considerada la ruta más larga del mundo con vuelos directos. Este estatus se debe a que los pasajeros realizan todo el trayecto a bordo de la misma aeronave, sin necesidad de cambiar de avión durante la escala en la terminal de Auckland.

Para cubrir semejante distancia transpacífica, la aerolínea dispuso de sus aviones Boeing 777-300ER, catalogados entre las unidades de largo alcance más modernas de su flota. La configuración de estas aeronaves cuenta con una distribución orientada al máximo confort para trayectos prolongados:

Primera Clase: Equipado con 6 suites exclusivas de alta gama.

Business: Dispone de 52 asientos ejecutivos totalmente reclinables.

Economy: Cuenta con 258 plazas para la clase económica.

El incremento de las operaciones, que se efectivizará a partir del próximo 5 de diciembre, brindará un cronograma con mayor flexibilidad tanto para el turismo receptivo como para los segmentos corporativos y el comercio exterior. Los servicios programados bajo el código MU745 partirán desde Shanghái a la 01:50, realizarán su escala técnica en Nueva Zelanda y arribarán a Buenos Aires a las 16:45 de la misma jornada. En sentido inverso, los vuelos MU746 despegarán desde la pista de Ezeiza a las 02:15 de la madrugada para emprender el regreso hacia el continente asiático.

China Eastern en Argentina y el beneficio de la "quinta libertad" en el tramo a Nueva Zelanda

Más allá del impacto directo en la conectividad entre Argentina y China, la operación esconde un enorme atractivo para los viajeros locales que desean visitar Oceanía. Esto se debe a que la aerolínea cuenta con los denominados derechos de "quinta libertad del aire" para el tramo que conecta Auckland con Buenos Aires. Gracias a esta condición jurídica internacional, los pasajeros tienen la autorización legal de embarcar o desembarcar de manera independiente en cualquiera de los dos destinos.

En consecuencia, el tramo transpacífico entre la capital argentina y Nueva Zelanda se puede comercializar y adquirir como un pasaje individual y autónomo. Esta particularidad no solo fortalece la rentabilidad y presencia de China Eastern en Sudamérica, sino que rompió el aislamiento con Oceanía al marcar el regreso definitivo de los vuelos regulares hacia Auckland, una ruta sumamente demandada que había quedado completamente suspendida desde el estallalido de la pandemia en marzo de 2020.